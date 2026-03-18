Người Israel đến sa mạc trốn tiếng còi báo động không kích

Tair Momo hít một hơi thật sâu khi phóng tầm mắt nhìn ra sa mạc Negev bao la, sau nhiều ngày căng thẳng vì sống trong tiếng còi báo động.

"Tôi đến đây để tìm kiếm sự thanh thản, để không phải nghe tiếng còi báo động, không phải nghe những lời cảnh báo, để được ở một nơi hòa mình với thiên nhiên, mang lại cảm giác thư thái hơn", Momo, 33 tuổi, chia sẻ.

Giữa lúc tiếng còi báo động tên lửa vang khắp Israel, người dân từ các thành phố lớn đã đổ xô đến thị trấn nghỉ dưỡng Mitzpe Ramon giữa sa mạc Negev ở miền nam Israel để tìm sự bình yên.

Du khách chụp ảnh tại miệng núi lửa ở sa mạc Negev, miền nam Israel, ngày 15/3. Ảnh: AFP

Nằm chênh vênh trên những vách đá phía trên một hố sụt khổng lồ bằng đá và cát dài 40 km, thị trấn với khoảng 5.000 dân này đang đông đúc hơn bao giờ hết bởi những khách hàng đã đặt kín phòng khách sạn và căn hộ cho thuê.

Trong số này có Momo, người đã dành nhiều ngày chờ đợi để có phòng trống trước khi vội vã cùng ba người bạn từ quê nhà Kiryat Gat đến đây.

"Chúng tôi đồng ý với nhau: 'Đi thôi, đi ngay nào'", cô nói.

Yaniv Harush, lãnh đạo hội đồng địa phương, cho biết Mitzpe Ramon mới trải qua duy nhất một lần báo động từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu vào 28/2.

"Nơi đây giống như một hòn đảo hòa bình, an toàn", ông nói khi đang ngồi trong văn phòng.

Mitzpe Ramon lâu nay thu hút du khách nhờ các hoạt động đi bộ đường dài, cắm trại và bầu không khí phóng khoáng kiểu du mục. Những con dê núi Ibex có cặp sừng ấn tượng đi lại tự do trên đường phố.

Ông Harush cho biết số lượng du khách đến thị trấn đã tăng khoảng 80% so với bình thường, với khoảng 2.000 người đến lưu trú. "Mọi nơi đều đã kín chỗ", ông khẳng định.

Nữ du khách tận hưởng bầu không khí thanh bình tại thị trấn Mitzpe Ramon ngày 15/3. Ảnh: AP

Sami Elkrnwi, ông chủ một quán cà phê đông đúc, cho biết toàn bộ 100 phòng tại 4 khách sạn ông điều hành quanh thị trấn đều đã có người ở.

"Hoạt động kinh doanh rất tốt", doanh nhân người Bedouin này nói. "Ở đây không có tiếng nổ, mọi thứ đều hoàn hảo".

Đây không phải lần đầu Mitzpe Ramon trở thành nơi trú ẩn của người dân Israel. Trước cuộc xung đột với Iran hiện tại, thị trấn này từng là "mái nhà" đón tiếp người dân vùng biên giới Gaza đến lánh nạn sau sự kiện 7/10/2023.

Elkrnwi kể rằng hồi đó, ông đã "mở cửa khách sạn, miễn phí hoàn toàn cho những người phải rời bỏ nhà cửa".

Ngồi gần đó nhâm nhi cà phê và ăn bánh cùng chồng và hai con gái, Michal Gat đến Mitzpe Ramon chơi trong ngày. Gia đình cô đang ở nhờ nhà người thân trong một ngôi làng gần đó.

"Chúng tôi đã rời đi ngay buổi sáng cuộc chiến bắt đầu vì nhà của chúng tôi không có hầm trú ẩn", Gat, người sống ở thành phố sầm uất Tel Aviv của Israel, cho biết.

Gat vẫn tiếp tục quản lý công việc tư vấn thương hiệu của mình từ xa và giữ liên lạc chặt chẽ với bạn bè, hàng xóm ở thành phố.

"Đây không phải là một kỳ nghỉ. Bạn sẽ luôn nghĩ về tất cả những người mà mình quen biết", cô nói. "Trái tim chúng tôi hoàn toàn hướng về những người dân ở miền trung và miền bắc Israel".

Dror, con gái 18 tuổi của cô, cho biết đang bận rộn họp trực tuyến với bạn bè để chuẩn bị cho buổi biểu diễn trong lễ tốt nghiệp vào tháng 7 tới. Thế hệ của Dror đã quá quen với việc học trực tuyến, đầu tiên là trong đại dịch Covid-19, sau đó là do các đợt không kích liên tục. Dror và nhóm bạn đang lên kế hoạch cho một vở kịch ngắn về chủ đề "6 năm học qua Zoom".

"Tôi hy vọng có thể biểu diễn trực tiếp một cách trọn vẹn", cô gái chia sẻ.

Ở phía bên kia thị trấn, Haggai Landa, một nhân viên công nghệ, đang thắt dây đai và buộc dây thừng để chuẩn bị đu dây xuống vách đá cao 40 m cùng hai con trai.

Ngay đêm đầu tiên của cuộc chiến, cửa sổ nhà họ ở Tel Aviv đã bị thổi bay bởi một vụ nổ tên lửa. Sau khi phải ngủ trong hầm trú ẩn công cộng, anh và vợ quyết định đưa các con lên đường tới sa mạc.

"Chúng tôi được ngủ yên mỗi đêm, mức độ lo âu cũng thấp đi. Cuộc sống được cải thiện", Landa nói.

Người đàn ông chuẩn bị leo từ miệng núi lửa xuống dưới ở sa mạc Negev ngày 15/3. Ảnh: AFP

Trong hai ngày tới, họ dự định quay lại Tel Aviv để thăm mẹ anh và để các con gặp gỡ bạn bè.

"Chúng tôi trở về với những cảm xúc xáo trộn", anh nói. "Nếu chiến tranh cứ kéo dài mãi, có lẽ chúng tôi sẽ lại rời đi và quay trở lại đây".

Hồng Hạnh (Theo AFP)