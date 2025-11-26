Người hưởng lương hưu ở 4 tỉnh mưa lũ được nhận gộp 3 tháng

Chính phủ yêu cầu Bảo hiểm xã hội tạm ứng, chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp cho người hưởng chế độ tại Đăk Lăk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng để ổn định đời sống sau lũ.

Chính phủ ban hành Nghị quyết ngày 25/11, nêu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại 4 tỉnh mưa lũ sẽ được nhận trước các khoản chi trả của tháng 12/2025, 1/2026 và 2/2026 trong kỳ chi trả tháng 12. Việc tạm ứng nhằm bảo đảm quyền lợi, tránh gián đoạn do mưa lũ làm ảnh hưởng công tác chi trả.

Bộ Tài chính được giao chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương cấp mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế và tháo gỡ các vướng mắc thủ tục để người dân tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh kịp thời.

Nhiệm vụ ưu tiên của các địa phương là bảo vệ tính mạng, sức khỏe và nhanh chóng ổn định đời sống người dân, không để thiếu ăn, thiếu nước sạch, thiếu chỗ ở; bảo đảm trường lớp cho học sinh và dịch vụ y tế thiết yếu.

Hơn một tuần sau lũ lịch sử tại xã Hòa Xuân, nằm ven sông Bàn Thạch, ngày 25/11. Ảnh: Thanh Tùng

Chính phủ kêu gọi người dân phát huy tinh thần đoàn kết, huy động nguồn lực ngân sách, viện trợ, tài trợ và ủng hộ của doanh nghiệp, nhà hảo tâm; yêu cầu công khai, minh bạch trong cứu trợ, đúng người, tránh tiêu cực, lãng phí. Các tỉnh phải cứu trợ ngay lương thực, nước uống, thuốc men cho hộ có nguy cơ thiếu đói; phòng dịch sau lũ; sơ tán người dân khỏi vùng ngập sâu, nguy hiểm.

Cùng với việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia, các tổng công ty hàng không, hàng hải và đường sắt hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ; lực lượng công an, quân đội đưa lương thực tới tận tay người dân bị cô lập.

Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng và Quảng Ninh chi viện nhân lực, lương thực, thuốc men cho Khánh Hòa, Gia Lai, Đăk Lăk và Lâm Đồng. Các địa phương huy động nguồn lực sửa chữa nhà cửa, bố trí tái định cư cho hộ bị cuốn trôi, sập đổ hoặc hư hỏng nặng.

Từ ngày 18 đến 23/11, Chính phủ đã hỗ trợ khẩn cấp 4 tỉnh hơn 1.500 tỷ đồng. Đến 25/11, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận hơn 2.000 tỷ đồng từ tổ chức, cá nhân ủng hộ vùng lũ.

Mưa lũ Nam Trung Bộ làm 91 người chết, nhiều khu vực ngập sâu, hàng trăm hộ phải sơ tán; thiệt hại ước hơn 13.000 tỷ đồng, nặng nhất ở Đăk Lăk và Khánh Hòa, với hàng trăm nhà sập, hư hỏng và hạ tầng bị cuốn trôi.

Vũ Tuân