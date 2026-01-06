Người hùng của Việt Nam: 'Cần duy trì tinh thần như trận thắng Jordan'

Arab SaudiHài lòng với trận ra quân thắng Jordan, nhưng trung vệ Nguyễn Hiểu Minh cho rằng anh và đồng đội cần duy trì sự tập trung vì mục tiêu tiến xa ở bảng A U23 châu Á 2026.

Không chỉ thi đấu chắc chắn ở vị trí trung vệ, Hiểu Minh còn là tác giả bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Việt Nam. Phút 41, từ quả phạt góc bên cánh phải của Khuất Văn Khang, hậu vệ mang áo số 4 xuất hiện đúng chỗ, đệm bóng ở cự ly gần thành bàn. Anh nhờ đó được bình chọn là Cầu thủ hay nhất trận này.

Sau trận, Hiểu Minh cho biết Việt Nam bị đánh giá thấp hơn Jordan nhưng thế trận, đặc biệt là hiệp một, cho thấy điều ngược lại. "Chúng tôi coi Jordan là đối thủ mạnh và phải nỗ lực rất nhiều mới có thể giành chiến thắng", Hiểu Minh nói ở họp báo sau trận đấu trên sân King Abdullah Sports City. "Toàn đội đang rất vui. Chúng tôi đặt mục tiêu thắng từng trận để có thể vượt qua vòng bảng".

Nguyễn Hiểu Minh (số 4) ghi bàn ở phút 41 giúp Việt Nam thắng Jordan 2-0, trong lượt ra quân bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026, trên sân King Abdullah Sports City ở Jeddah, Arab Saudi ngày 6/1/2025. Ảnh: AFC

Ở hiệp một, Việt Nam kiểm soát bóng 68%. Nhưng tính cả trận, chỉ số này là 48% do Jordan chơi lấn lướt trong hiệp hai. Tuy nhiên, đối thủ thiếu hiệu quả trong những đường chuyền cuối hoặc dứt điểm. Bên cạnh đó, hàng thủ Việt Nam bọc lót cho nhau tốt, đứng đúng vị trí để giải nguy.

Dù không nhận bàn thua, Hiểu Minh cho rằng Việt Nam cần rút ra những bài học cho hành trình tiếp theo ở bảng A. "Hàng hậu vệ đã chơi tốt và rất chắc chắn. Ở pha cuối cùng, thủ môn Trần Trung Kiên cũng duy trì sự tập trung để không thủng lưới", Hiểu Minh cho hay. "Toàn đội đã chơi tập trung như vậy suốt trận và cần duy trì tinh thần ấy đến trận tiếp theo gặp Kyrgyzstan".

VIE JOR 2-0 Diễn biến chính trận Việt Nam thắng Jordan 2-0 ở vòng bảng U23 châu Á 2026.

Hiểu Minh, sinh năm 2004 ở Hà Nội, đang là đội phó U23 Việt Nam. Anh trưởng thành từ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF và hiện chơi cho PVF-CAND ở V-League.

Dù là trung vệ, Hiểu Minh rất nguy hiểm trong các pha bóng cố định và đang ghi bàn liên tục dưới thời HLV Kim Sang-sik. Trước pha lập công vào lưới Jordan, anh ghi bàn trong trận thắng Lào 3-0 tại vòng bảng U23 Đông Nam Á vào tháng 7/2025. Đến tháng 10, Minh ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam thắng Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Sau đó, anh mở tỷ số trong trận thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng SEA Games 33.

Ba điểm trước Jordan giúp Việt Nam dẫn đầu bảng A, và có thể thoải mái xem Kyrgyzstan đấu Arab Saudi lúc 23h hôm nay (giờ Hà Nội). Ở lượt trận thứ hai vào lúc 21h ngày 9/1, Việt Nam đấu Kyrgyzstan.

Hiếu Lương