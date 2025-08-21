Người Hà Nội 'né' 100 tuyến phố cấm để đi làm

Nhà ở phố Ngọc Hà cách công ty ở Hà Đông 15 km, Thế Anh dành nửa ngày tìm lộ trình mới để đi làm vì tuyến đường quen thuộc đã bị cấm.

Ban đầu, chàng trai 28 tuổi định đi xe máy và xin công ty về sớm từ 4h chiều để tránh giờ cấm những tuyến đường phục vụ buổi hợp luyện diễu binh 2/9. Nhưng chiều 20/8, Thế Anh đọc tin lịch cấm đường được đẩy lên sớm hơn, từ 11h30 trưa 21/8 nên phương án này không khả thi.

Sau nhiều tính toán, anh chọn giải pháp kết hợp ba loại phương tiện.

Sáng 21/8, Thế Anh đi xe ôm công nghệ từ nhà ra ga Cát Linh (phường Ô Chợ Dừa), đi tàu điện trên cao tới ga Phùng Khoang (phường Yên Nghĩa), rồi nhờ đồng nghiệp đón vào công ty cách đó hai km. Chiều về, anh đi tàu điện tới ga Cát Linh, sau đó đi bộ về nhà theo hướng Giảng Võ - Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Đội Cấn.

Theo anh, đây là phương án tối ưu, giúp tránh tắc đường và không phải tìm chỗ gửi xe qua đêm. Thời gian di chuyển tăng gần bốn lần, từ hơn 30 phút lên gần hai tiếng, do phải chờ tàu và đi bộ.

"10 năm mới có một lần diễu binh, đi lại vất vả một chút cũng không sao, coi như là trải nghiệm", Thế Anh nói.

Anh cũng tư vấn cho bạn bè, đồng nghiệp trong các ngày này và tình cờ khám phá ra nhiều cung đường khác.

Đường Ngọc Hà lúc 11h15 ngày 21/8, 15 phút trước khi bắt đầu cấm đường. Ảnh: C.S

Tuấn Kiệt, 25 tuổi, ở phố Thụy Khuê, chọn giải pháp đi sớm hơn bốn tiếng. Anh có hẹn với đối tác ở phố Hàng Than lúc 14h nhưng xuất phát từ 10h sáng. "Tôi đi sớm để thong thả ăn trưa, ngắm đường phố rợp cờ hoa thay vì vội vàng lo tắc đường, lỡ hẹn", Kiệt nói.

Anh chọn xe máy vì linh hoạt, khu vực cần đến không có tàu điện và lo ngại xe buýt thay đổi lộ trình đột ngột.

Chiều về, khi các tuyến đường chính đã bị cấm, anh chạy xe từ Hàng Than vào đường nhánh Hồng Hà, song song với Vành đai 1 rồi thẳng hướng Âu Cơ - Lạc Long Quân để về Thụy Khuê. Sau đó, anh gửi xe ở một chung cư cách nhà chừng 300 m rồi đi bộ về.

"Quãng đường dài hơn bình thường nhưng cũng là một trải nghiệm hay khi được đi dưới những con đường rợp cờ hoa, nghe những bài ca cách mạng từ loa phường", Kiệt nói.

Nhiều người dân lựa chọn đi tàu điện trên cao để tránh tắc, dễ dàng di chuyển đến các tuyến phố xem tổng duyệt diễu binh vào tối 21/8. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Câu chuyện của Thế Anh và Tuấn Kiệt phản ánh thực tế chung của nhiều người dân Thủ đô những ngày này. Trên mạng xã hội, chủ đề "tìm đường đi làm dịp 2/9" thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người chia sẻ kinh nghiệm kết hợp tàu điện, xe buýt với xe công nghệ và đi bộ để khắc phục khó khăn.

Bên cạnh đó, một số công ty cho phép nhân viên làm việc từ xa, học sinh được nghỉ học trong các ngày tổng duyệt để tránh gián đoạn công việc do việc đi lại khó khăn.

Các tài xế xe công nghệ cũng phải thay đổi cách hoạt động. Anh Nguyễn Thế Thuật cho biết chỉ nhận các cuốc xe ở rìa trung tâm, bởi sau 11h30 cấm đường.

"Nhu cầu vào trung tâm tăng vọt nhưng chúng tôi không dám nhận vì sợ không đưa khách đến đúng điểm, bản đồ lại không cập nhật đường cấm. Nếu chở khách vào gần khu vực này, chúng tôi thường báo trước để họ chủ động đi bộ một đoạn", anh nói.

Đông người dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình từ trưa 21/8, xếp hàng xem tổng duyệt diễu binh vào tối cùng ngày. Ảnh: Phạm Dự

Để phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khoảng 100 tuyến đường ở Hà Nội, chủ yếu từ Vành đai 3 trở vào, bị cấm, tạm cấm hoặc hạn chế phương tiện trong nhiều khung giờ từ 21/8 đến 2/9.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng, đặc biệt là hai tuyến đường sắt đô thị: tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến số 3 Nhổn - Ga Hà Nội. Người dân cũng được khuyên đi bộ trên một số tuyến phố cấm ở các quận trung tâm và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Đáp ứng nhu cầu đi lại, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) cho biết trong thời gian tổng duyệt và lễ chính thức, hai tuyến tàu điện sẽ kéo dài thời gian hoạt động đến 0h hàng ngày, tần suất 6-10 phút một chuyến. Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cũng đã công bố lộ trình điều chỉnh của các tuyến xe buýt bị ảnh hưởng để người dân tiện theo dõi.

Anh Thu, 26 tuổi, đã xin ngủ lại ở chỗ làm bởi toàn bộ tuyến đường từ nhà ở đường Võ Chí Công (phường Tây Hồ) đến công ty ở phố Nguyễn Thái Học đều thuộc tuyến cấm.

"Bình thường đi làm thuận lợi mất khoảng 45 phút, nay cấm đường không biết xoay xở thế nào, tôi chọn ở lại để tiết kiệm thời gian, sức lực lại được xem tổng duyệt diễu binh", Thu nói.

Quỳnh Nga