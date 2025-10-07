Người Hà Nội đắp đập, tát nước chống ngập

Cách đó không xa, trên phố Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm), nước dâng cao chảy như thác vào hầm một ngôi nhà. Người dân nhanh chóng di chuyển đồ đạc, phương tiện ra ngoài để tránh ngập. Ảnh: Tùng Đinh