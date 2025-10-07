Người Hà Nội đắp đập, tát nước chống ngập

Cách đó không xa, trên phố Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm), nước dâng cao chảy như thác vào hầm một ngôi nhà. Người dân nhanh chóng di chuyển đồ đạc, phương tiện ra ngoài để tránh ngập. Ảnh: Tùng Đinh
Cách đó không xa, trên phố Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm), nước dâng cao chảy như thác vào hầm một ngôi nhà. Người dân nhanh chóng di chuyển đồ đạc, phương tiện ra ngoài để tránh ngập. Ảnh: Tùng Đinh
Một gia đình huy động tất cả thành viên "đắp đê" ngăn nước tràn vào, cùng lúc đó máy bơm liên tục hút nước đẩy nước ra ngoài. Ảnh: Tùng Đinh
Một gia đình huy động tất cả thành viên "đắp đê" ngăn nước tràn vào, cùng lúc đó máy bơm liên tục hút nước đẩy nước ra ngoài. Ảnh: Tùng Đinh
Chủ của ngôi nhà múc từng xô xách đổ ra ngoài. Ảnh: Tùng Đinh
Chủ của ngôi nhà múc từng xô xách đổ ra ngoài. Ảnh: Tùng Đinh
Cách đó 8km, trên đường Nguyễn Trãi, người dân vật lộn với sóng nước do ôtô lớn chạy qua. Anh Đạt liên tục hô “đi chậm thôi”, vừa cầm bạt che chắn nước tràn vào nhà. Ảnh: Phạm Chiểu
Cách đó 8km, trên đường Nguyễn Trãi, người dân vật lộn với sóng nước do ôtô lớn chạy qua. Anh Đạt liên tục hô “đi chậm thôi”, vừa cầm bạt che chắn nước tràn vào nhà. Ảnh: Phạm Chiểu
Dãy hàng quán nằm sát mặt đường Nguyễn Trãi đóng cửa im lìm, các hộ dân sinh sống ở đây cũng dùng dùng các tấm gỗ che chắn nước. Ảnh: Phạm Chiểu
Dãy hàng quán nằm sát mặt đường Nguyễn Trãi đóng cửa im lìm, các hộ dân sinh sống ở đây cũng dùng dùng các tấm gỗ che chắn nước. Ảnh: Phạm Chiểu
Từ 4h sáng, nhiều hộ kinh doanh tại phường Thanh Xuân đã dậy sớm căng bạt, be bờ ngăn nước. Ảnh: Phạm Chiểu
Từ 4h sáng, nhiều hộ kinh doanh tại phường Thanh Xuân đã dậy sớm căng bạt, be bờ ngăn nước. Ảnh: Phạm Chiểu
Xóm trọ dành cho sinh viên của phường Mỹ Đình, nước tràn vào tận phòng dù nền nhà đã được xây cao hơn mặt đường. Ảnh: Tùng Đinh
Xóm trọ dành cho sinh viên của phường Mỹ Đình, nước tràn vào tận phòng dù nền nhà đã được xây cao hơn mặt đường. Ảnh: Tùng Đinh
Bên cạnh là xóm trọ của người thu nhập thấp, nước lênh láng khắp sân. Người dân dùng tấm xốp và gạch kê tạm để ngăn nước tràn vào. Ảnh: Tùng Đinh
Bên cạnh là xóm trọ của người thu nhập thấp, nước lênh láng khắp sân. Người dân dùng tấm xốp và gạch kê tạm để ngăn nước tràn vào. Ảnh: Tùng Đinh
Cửa hàng trên phố Nguyễn Hoàng dựng đập sắt cao hơn một mét chắn nước. Người dân mua bán qua khe cửa khép hờ. Ảnh: Tùng Đinh
Cửa hàng trên phố Nguyễn Hoàng dựng đập sắt cao hơn một mét chắn nước. Người dân mua bán qua khe cửa khép hờ. Ảnh: Tùng Đinh
Trên đường Giang Văn Minh, phường Giảng Võ, nhiều hộ dân dùng bao cát và tấm chắn nước trước cửa. Ảnh: Hoàng Giang
Trên đường Giang Văn Minh, phường Giảng Võ, nhiều hộ dân dùng bao cát và tấm chắn nước trước cửa. Ảnh: Hoàng Giang
Nhóm phóng viên