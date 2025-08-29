19h30 Trời đổ mưa to

Hà Nội ban ngày thi thoảng mưa nhỏ, đến tối trời mưa nặng hạt. Người dân chờ xem diễu binh ở khu vực Hùng Vương - Nguyễn Thái Học mở ô, mặc áo mưa trùm kín một góc đường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do tác động của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới và đới gió đông nam, Hà Nội cũng như miền Bắc sẽ mưa lớn. Dự báo, tổng lượng mưa từ chiều tối 29/8 đến ngày 31/8 ở miền Bắc phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

Trong đó, mưa từ chiều tối nay đến ngày 30/8 khoảng 50-100 mm, cục bộ trên 200 mm. Nguy cơ cao xảy ra mưa cường suất lớn trên 150 mm trong ba giờ gây ngập ở vùng trũng, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Người dân đội mưa xem diễu binh ở ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học. Ảnh: Anh Phú

Ảnh: Anh Phú