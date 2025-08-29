VnExpress Thời sự
Thứ sáu, 29/8/2025, 20:00 (GMT+7)

Người dân đội mưa chờ xem diễu binh

19h hôm nay, trời Hà Nội đổ mưa lớn, hàng nghìn người dân mặc áo mưa, che ô đứng kín hai bên đường quanh quảng trường Ba Đình chờ xem đoàn quân tổng duyệt diễu binh.

Lịch trình tổng duyệt diễu binh, diễu hành

- 6h30: Bắt đầu tổng duyệt diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình.
- Sau khi đi qua quảng trường Ba Đình, các khối sẽ di chuyển theo hướng:
+ Khối Nghi trượng: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn
+ Khối đi bộ:
Hướng 1: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa.
Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn.
Hướng 3: Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - công viên Thống Nhất.
+ Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo.
+ Khối Hồng kỳ: Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai - Sân vận động Quần Ngựa.
+ Khối xe cơ giới, pháo quân sự và xe đặc chủng:
Tuyến 1: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
Tuyến 2: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
+ Khối quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Di chuyển thẳng qua lễ đài, kết thúc tại sân vận động Hàng Đẫy. Xe mô hình rẽ vào Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức.
+ Tuyến xe tăng, bánh xích: Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng.
+ Tuyến xe bánh lốp: Đi theo 2 hướng
Hướng 1: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1
- 7h30: Bắt đầu chương trình giao lưu quân dân tại cổng sân vận động Quần Ngựa và sảnh chính Nhà hát Lớn.

  • 19h30

    Trời đổ mưa to

    Hà Nội ban ngày thi thoảng mưa nhỏ, đến tối trời mưa nặng hạt. Người dân chờ xem diễu binh ở khu vực Hùng Vương - Nguyễn Thái Học mở ô, mặc áo mưa trùm kín một góc đường.

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do tác động của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới và đới gió đông nam, Hà Nội cũng như miền Bắc sẽ mưa lớn. Dự báo, tổng lượng mưa từ chiều tối 29/8 đến ngày 31/8 ở miền Bắc phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

    Trong đó, mưa từ chiều tối nay đến ngày 30/8 khoảng 50-100 mm, cục bộ trên 200 mm. Nguy cơ cao xảy ra mưa cường suất lớn trên 150 mm trong ba giờ gây ngập ở vùng trũng, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

    834b415e07328c6cd523-175647053-1658-4570

    Người dân đội mưa xem diễu binh ở ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học. Ảnh: Anh Phú

    d846d556933a1864412b-175647053-8409-9002

    Ảnh: Anh Phú

    Video: Anh Phú

