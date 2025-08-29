Thức xuyên đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh

Tối 29/8 có lúc trời mưa lớn song cả biển người vẫn đứng ken kín bên đường chờ xem tổng duyệt, nhiều nhóm khuấy động bằng các bài 'Như có Bác trong ngày đại thắng' hay 'Nối vòng tay lớn'.

Hà Nội ban ngày thi thoảng mưa nhỏ, đến hơn 19h trời mưa ào ạt từng đợt, đúng như dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn. Trên các tuyến phố đoàn diễu binh đi qua như Kim Mã, Liễu Giai, Nguyễn Thái Học, Tràng Tiền, Trần Phú, Hùng Vương, người dân đứng, ngồi ken kín hai bên vỉa hè. Mưa nặng hạt, nhưng không ít ai rời chỗ, kiên nhắc mặc áo mưa, đội ô chờ đợi.

Rừng ô che mưa ở ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học. Ảnh: Văn Phú

Tại ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học, nơi đặt màn hình Led trình chiếu các hoạt động chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80), cả biển người đứng san sát dưới mưa. Hay tại ngã tư Trần Phú - Hùng Vương, nhiều người lớn tuổi vẫn mặc áo mưa ngồi chờ, rôm rả nói chuyện. Các chị em vẫn hào hứng tạo dáng selfie trước biển người.

21h, trời chỉ còn mưa nhỏ, đường phố trung tâm Thủ đô náo nhiệt bởi tiếng trống, tiếng hát. Tại đoạn đường Trần Phú, chị Hoàng Thị Vân bắt nhịp cho gần 30 người trong đại gia đình vừa hát "Như có Bác trong ngày đại thắng", vừa khua xoong, nắp vung. "Dân chơi không sợ mưa rơi", chị đùa.

Gia đình chị Vân sống ở huyện Chương Mỹ cũ, vượt quãng đường 40 km đến đây từ 7h sáng và sẵn sàng nghỉ qua đêm bên đường. Ba buổi hợp luyện và sơ duyệt trước, chị Vân đều có mặt.

Đường Gia đình chị Vân hát "Như có Bác trong ngày đại thắng". Bài hát này hôm nay đã được nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình tặng bản quyền, bản thảo báo Nhân Dân. Video: Thanh Hằng

Cũng rất hào hứng chờ xem tổng duyệt, chị Phan Thị Thủy, từ Phú Thọ, xếp hàng đặt chỗ ở ngã tư Lê Trực - Trần Phú từ 5h sáng. Chị cùng 15 phụ nữ trong gia đình tới Hà Nội "đu concert quốc gia" lần hai và thức xuyên đêm để sáng mai xem tổng duyệt. Liên tục hò reo, vẫy cờ và hát cùng những người lạ xung quanh, chị chia sẻ: "Các chiến sĩ đã luyện tập rất vất vả cho sự kiện quan trọng này, mình chịu khó một chút không vấn đề gì".

Ông Phạm Văn Tâm, ở Xuân Đỉnh, khoác Quốc kỳ trên vai, đánh trống khuấy động không khí ở phố Trần Phú. Để chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, từ nhiều tháng trước, ông đã mua da trâu và gỗ mít để về tự căng trống. Xếp hàng từ 3h sáng, lại đông người, ông phải bỏ lại nhiều đồ đạc. Dù vậy, ông quyết giữ lại chiếc trống tự căng, đặt lên chạc cây "đánh cho mọi người có nhịp hát".

Ông Tâm đánh trống ở Trần Phú _ Thanh Hằng Ông Tâm gõ chiếc trống do mình tự làm. Video: Thanh Hằng

Cùng gia đình chụp một bức ảnh trước tòa nhà ở phố Tràng Tiền, phía xa là bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ôm cháu nhỏ, anh Tuấn, chị Thủy chia sẻ rất hạnh phúc. Định cư tại Đức 20 năm nay, dịp Quốc khánh gia đình quyết định về Việt Nam. Đáp xuống sân bay trong sáng nay, họ đã nhờ người thân mua áo cờ đỏ sao vàng để kịp xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

"Ban đầu tôi còn chần chừ, nhưng cả nhà khuyên về Việt Nam vì năm nay kỷ niệm lớn. Cộng đồng người Việt sống ở thành phố tôi cũng về rất đông, khoảng 1.000 người", anh Tuấn cho biết. Trước khi về nước, anh không nghĩ khung cảnh ấn tượng thế này, Việt Nam ngày càng đổi mới.

Gia đình anh Tuấn, chị Thủy vừa từ Đức trở về. Ảnh: Hiếu Lương

Để đảm bảo an ninh an toàn, từ sáng Công an TP Hà Nội đã căng dây, đặt biển cảnh báo phân định rõ khu vực người dân được phép đứng cổ vũ và đa số mọi người chấp hành. Công an cũng thiết lập khu vực ưu tiên với khoảng 5.000 ghế ngồi trên các tuyến phố trung tâm như Hùng Vương, Trần Phú, Tràng Tiền, Nhà Chung... để tạo thuận lợi cho các cựu chiến binh, người cao tuổi xem tổng duyệt.

Cũng để hỗ trợ người dân tới xem các hoạt động dịp A80, Thành đoàn Hà Nội huy động gần 9.000 tình nguyện viên từ 43 trường đại học, cao đẳng và các xã, phường trên địa bàn. Hôm nay, thanh niên tình nguyện tham gia phân luồng giao thông, hỗ trợ cấp phát đồ ăn cho người dân và lực lượng chức năng.

Người dân vừa hát "Nối vòng tay lớn" vừa vẫy cờ. Ảnh: Nguyễn Đông

Càng về khuya, trời lại mưa nặng hạt, nhưng người dân vẫn ken kín bên các tuyến đường chờ sáng mai xem tổng duyệt diễu binh. Sắc đỏ tràn ngập phố phường, nhiều nhóm vẫn rôm rả hát Quốc ca, Nối vòng tay lớn.

Ngày 2/9, Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.

Từ quảng trường Ba Đình, các đoàn diễu binh chia nhóm, đổ về 8 điểm. Đồ họa: Hoàng Khánh

Nhóm phóng viên