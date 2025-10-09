Người dân Thái Nguyên nhận cứu trợ trong đêm

Anh Nguyễn Đình Luân mang đồ tiếp tế vào trong căn nhà đang ngập tới đầu gối trên phố Dương Tự Minh. "Nước lũ đã rút một nửa rồi, nhưng thiệt hại từ 3 xưởng của nhà gần một tỷ đồng. Giờ cũng chỉ biết cố làm lại thôi, vì nước lên nhanh quá không sơ tán kịp", anh Luân nói.