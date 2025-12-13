Growlab thắng giải quán quân tài năng khởi nghiệp Việt Nam 2025

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 2025 đã trao giải quán quân cho Growlab vì sở hữu công nghệ nuôi cấy mô dừa ở quy mô lớn, giúp thay đổi ngành dừa.

Không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm tối 12/12 trở thành tâm điểm của cộng đồng khởi nghiệp, khi diễn ra vòng chung kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 2025.

Tại đây, 10 đội thi lần lượt thuyết trình bằng tiếng Anh, giới thiệu mô hình kinh doanh, giải pháp công nghệ và kế hoạch phát triển trước hội đồng giám khảo và đông đảo khán giả. Hội đồng chuyên môn đánh giá các dự án dựa trên mức độ đổi mới, khả năng triển khai, chất lượng vận hành và tiềm năng mở rộng.

Chung cuộc, Growlab - startup công nghệ sinh học của Việt Nam giành ngôi quán quân, với phần thưởng 20.000 USD cùng tấm vé đại diện Việt Nam dự Startup World Cup 2026 tại San Francisco (Mỹ). Giải pháp của Growlab được đánh giá cao, nhờ mở ra cơ hội cho hàng triệu nông hộ, góp phần tái sinh ngành dừa và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Quán quân của Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 2025 được trao cho Growlab. Ảnh: Phan Hoàn

Hàng tỷ cây dừa trên thế giới đã già cỗi và năng suất thấp khiến ngành dừa đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng cây giống chất lượng. Growlab là đơn vị đầu tiên có thể nuôi cấy mô dừa ở quy mô lớn, mang đến giải pháp kịp thời.

Dự án có tiềm năng thay đổi ngành dừa, thông qua MultipunoTM - kỹ thuật đang chờ cấp bằng sáng chế, có khả năng tạo ra cây giống dừa đồng nhất, năng suất cao ở quy mô lớn. Cây giống MultipunoTM có thể giúp nông dân tăng thu nhập 20 lần, tạo việc làm và bảo đảm nguồn cung ổn định cho các công ty chế biến, xuất khẩu.

Giải Á quân trị giá 15.000 USD thuộc về Volterra, với bộ giải pháp ứng dụng AI, cho các nhà phát triển hạ tầng sạc xe điện. Giải ba, trị giá 3.000 USD thuộc về nền tảng chăm sóc khách hàng Biglead của công ty IDO.

Ngoài ba giải nhất, nhì, ba, Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 2025 còn có 2 giải phụ, mỗi giải 15.000 USD. Nền tảng đặt phòng homestay theo giờ Dayladau giành giải Lựa chọn của Quỹ đầu tư. Trong khi đó, giải pháp chăm sóc đất bằng vi sinh vật có lợi và phân bón hữu cơ của Plantner đạt giải Tác động nổi bật.

Ông Lê Toàn Thắng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: MST

Ông Lê Toàn Thắng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia nhấn mạnh về tính quốc tế của cuộc thi, khi không chỉ có startup trong nước mà còn bao gồm nhiều đội thi đến từ nước ngoài như Indonesia, Hàn Quốc và Mỹ. Theo ông Thắng, các dự án khởi nghiệp này đều là những giải pháp đang triển khai tại Việt Nam, góp phần giải quyết các bài toán xã hội.

Bà Silvie Park, Giám đốc điều hành Startup World Cup Việt Nam đánh giá, nhiều đội thi của Việt Nam đạt trình độ cạnh tranh "tương đương startup trong khu vực". "Các bạn thể hiện sự tự tin, tinh thần cầu thị và khả năng thích ứng rất tốt" bà nhận định, đồng thời cho biết sẽ hỗ trợ các dự án tiềm năng mở rộng kết nối với nhà đầu tư quốc tế.

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ tổ chức. Đây là hoạt động thường niên, từ 2015, trong khuôn khổ Techfest Việt Nam. Cuộc thi hướng tới startup có sản phẩm hoặc công nghệ giúp giải quyết các bài toán thị trường và xã hội. Sau vòng chung kết, các đội sẽ được hỗ trợ kết nối đầu tư, mở rộng thị trường và triển khai mô hình trên thực tế.

Trọng Đạt

