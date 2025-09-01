VnExpress Thời sự
Thứ hai, 1/9/2025, 17:00 (GMT+7)

Người dân đổ về Ba Đình chờ xem diễu binh mừng Quốc khánh

Chiều 1/9, hàng nghìn người dân mang cờ, áo đỏ sao vàng tập trung quanh Quảng trường Ba Đình, chờ xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra sáng mai.

  • 16h40

    Ngã tư Kim Mã - Liễu Giai ken đặc người

    1035721641708424039-1756719871-8666-1756

    Từ đầu giờ chiều, bất chấp mưa nặng hạt, người dân đã đổ về khu vực trước cổng Lotte Mart, đường Kim Mã để chờ xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Quỳnh Trần

    ae82ac3a9b35106b4924-175671987-3257-3773

    Áo cờ đỏ sao vàng, áo mưa và ô là những vật không thể thiếu khi người dân ra đường. Ảnh: Quỳnh Trần

    5a158daabaa531fb68b4-175671987-1510-2213

    Người dân phấn khởi khi có chỗ ngồi đẹp, sát đường đoàn quân đi qua. Ảnh: Quỳnh Trần

    Kim Mã
     
     

    Video: Quỳnh Trần

  • 16h30

    Người dân đội mưa trên đường Trần Phú

    Chiều 1/9, Hà Nội mưa to do ảnh hưởng của rãnh áp thấp.

    Trên đường Trần Phú, nơi sáng mai diễn ra diễu binh, diễu hành của khối bánh xích và khối đi bộ, hàng nghìn người dân đã có mặt, đội mưa chờ đợi.

    Người dân
     
     

    Nhiều người đội mưa trên đường Trần Phú. Video: Huy Mạnh

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay Hà Nội có mưa rào và giông rải rác, xác suất 60-70%. Từ 13h đến 19h, mưa gián đoạn, khả năng giảm còn 55-60%. Từ 19h đến sáng 2/9, trời tiếp tục có lúc mưa, xác suất 60-70%.

Nhóm phóng viên

