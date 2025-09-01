Người dân đổ về Ba Đình chờ xem diễu binh mừng Quốc khánh

16h30 Người dân đội mưa trên đường Trần Phú

Chiều 1/9, Hà Nội mưa to do ảnh hưởng của rãnh áp thấp.

Trên đường Trần Phú, nơi sáng mai diễn ra diễu binh, diễu hành của khối bánh xích và khối đi bộ, hàng nghìn người dân đã có mặt, đội mưa chờ đợi.

Người dân Nhiều người đội mưa trên đường Trần Phú. Video: Huy Mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay Hà Nội có mưa rào và giông rải rác, xác suất 60-70%. Từ 13h đến 19h, mưa gián đoạn, khả năng giảm còn 55-60%. Từ 19h đến sáng 2/9, trời tiếp tục có lúc mưa, xác suất 60-70%.