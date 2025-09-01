Người dân ‘cắm chốt’ quanh Ba Đình chờ diễu binh 2/9

Tối 1/9, hàng nghìn người mang cờ, áo đỏ sao vàng trải chiếu, dựng ghế xếp quanh Quảng trường Ba Đình, thức xuyên đêm chờ lễ diễu binh mừng Quốc khánh tổ chức vào sáng mai.

Chiều 1/9, các tuyến phố dẫn vào Quảng trường Ba Đình đã ken đặc người dù trời mưa và sáng mai chương trình diễu binh diễu hành mừng Quốc khánh mới diễn ra.

Đường Thanh Niên, khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng - nơi có thể nhìn trọn các khối quân nhân, xe pháo tập kết - đã kín chỗ từ sớm. Nhiều người mang theo chiếu, ghế xếp, túi đồ ăn, sạc dự phòng, trải dài phía sau barie. Có người tranh thủ ăn tối, xem điện thoại, hát hò, hoặc chợp mắt lấy sức chờ sáng hôm sau.

Một cô gái trên đường Trần Phú. Ảnh: Quỳnh Trần

Đường Kim Mã, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông trước ga Hà Nội - những tuyến đoàn diễu binh sẽ đi qua - cũng không còn khoảng trống. Nhóm thanh thiếu niên được gọi vui là "khối nghỉ hè" liên tục hát vang, hô "Việt Nam vô địch", tạo nên bầu không khí sôi nổi.

Ở góc Lê Trực - Trần Phú, từng dải người vẫy cờ, hát Nối vòng tay lớn, Hào khí Việt Nam. Nhóm bạn trẻ bật đèn điện thoại làm "lightstick" tạo thành dải sáng giữa đêm. Nhiều gia đình mang con nhỏ, vừa giữ chỗ vừa cho con học bài trên vỉa hè.

Người dân hát Hào khí Việt Nam Người dân hát vang Hào khí Việt Nam. Video: Trần Quỳnh

Liễu Giai đông nghịt từ đầu giờ tối. Một đại gia đình 30 người từ Bắc Ninh đến từ 16h, chia ca trông chỗ, chuẩn bị cơm hộp, áo mưa, thuốc men. "Chúng tôi xác định bám trụ cả đêm", một thành viên nói.

Tại ga Hà Nội, sảnh chờ, sân ga chật đặc, không còn chỗ ngồi. Nhiều nhóm bạn trẻ đi bộ hàng cây số để chọn "view" đẹp. Sau 19h, toàn bộ khu vực trong - ngoài ga đều kín mít.

Người dân đi từ Ninh Bình lên Hà Nội xem diễu binh. Ảnh: Hoàng Giang

Cựu binh giữa dòng người

Khu vực ưu tiên ở đường Hùng Vương - Trần Phú sáng đèn suốt đêm, dành chỗ ngồi cho cựu chiến binh, thương binh, người cao tuổi. Từng tốp cựu binh trong quân phục, ngực đầy huân chương được con cháu dìu, đẩy xe lăn qua cổng kiểm tra.

Ông Hoàng Văn Thìn, 74 tuổi, thương binh quê Nghệ An, mang trên người nhiều mảnh đạn trong trận Thành cổ Quảng Trị 1972, lần đầu được con gái đưa ra Hà Nội. Ông vừa ngồi xe lăn vừa vỗ nhịp theo nhạc quân hành, thỉnh thoảng hòa giọng hát. "Có lẽ đây là lần cuối tôi được tận mắt thấy diễu binh, vậy là mãn nguyện rồi", ông xúc động nói.

Bà Nguyễn Thị Bính, 68 tuổi, từ Quốc Oai, đi cùng chồng - thương binh mất một tay. Đến muộn, hai ông bà được hướng dẫn vào khu vực ưu tiên, ngồi ở vị trí đẹp. "Hôm nay được đứng giữa biển cờ đỏ, chúng tôi thấy rất hạnh phúc và tự hào", bà nói.

Ông Trương Văn Vững (giữa) với ánh mắt xúc động khi chứng kiến đường phố rợp cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Thanh Hằng

Không xa đó, ông Nguyễn Tiến Thanh, 60 tuổi, cùng hai đồng đội từng tham gia Mặt trận Vị Xuyên 1979, ngồi cạnh nhau quay video, hát theo từng bài nhạc phát ra. Khi nhóm thanh niên phía sau bật loa Câu hò bên bờ Hiền Lương, họ hòa giọng. Tiếng hát già - trẻ xen lẫn, tạo nên khung cảnh ấm áp. "Chúng tôi vui vì người trẻ vẫn hát những bài này", ông Thanh nói.

Có cụ ông ngoài 80 tuổi, tóc bạc phơ, bất ngờ đứng lên bắt nhịp để các cựu binh hát Như có Bác trong ngày đại thắng. Tiếng hát hòa cùng tiếng reo hò của lớp trẻ khiến nhiều người rưng rưng.

Với không ít cựu binh, đây có thể là lần cuối họ hòa mình vào dòng người, được sống lại ký ức chiến trường trong một buổi diễu binh trọng đại.

Các cựu chiến binh hát nhạc đỏ ở đường Hùng Vương Các cựu chiến binh hát nhạc đỏ cuối đường Hùng Vương. Video: Ngọc Thành

An ninh nhiều lớp, hậu cần tăng cường

Từ hơn 12 tiếng trước giờ khai mạc, Công an Hà Nội đã huy động hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng an ninh cơ sở, bố trí tại gần 450 chốt bảo vệ, thiết lập mạng lưới an ninh khép kín bao quanh Quảng trường Ba Đình.

Trên các tuyến như Lê Hồng Phong, Ngọc Hà, nhiều lớp barie cứng - mềm được dựng để kiểm soát phương tiện và người dân đi lại. Một số tuyến phố được cấm hoàn toàn, chỉ còn xe phục vụ, xe có phù hiệu đặc biệt mới được phép lưu thông. Ở các nút giao như Hùng Vương - Trần Phú, hàng rào kép dựng từ trưa để phân luồng, tránh chen lấn.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân di chuyển sang vị trí khác khi barie đã được thiết lập. Ảnh: Thanh Tùng

Lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra dọc tuyến, trong khi chó nghiệp vụ, lực lượng rà phá bom mìn kiểm tra kỹ lưỡng từ chiều. Công tác an ninh được triển khai nhiều tầng, từ kiểm tra người ra vào, túi xách, đến giám sát bằng camera, flycam.

Để phục vụ hàng vạn người chờ qua đêm, thành phố bố trí 40 điểm phát đồ ăn, nước uống miễn phí dọc các tuyến phố trọng điểm. Các đoàn thanh niên tình nguyện liên tục mang nước, phát sữa, bánh ngọt. Bộ đội cũng đưa tới từng hộp lương khô để hỗ trợ người dân đứng chờ ở ga Hà Nội và các điểm "nóng".

Song song, nhiều hộ dân quanh Ba Đình tự phát bánh mì, trứng luộc, hoa quả cho người đi xem. Trên phố Quán Thánh, bà Bùi Thị Thanh chuẩn bị hàng trăm quả trứng và gọt ổi để tặng bà con. "Thấy người ở xa về đông, tôi muốn góp một chút niềm vui", bà nói.

Các tuyến metro Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - ga Hà Nội được miễn phí vé, tăng chuyến để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Các nhà ga quá tải, lực lượng chức năng phải phát loa liên tục để nhắc nhở giữ trật tự, hướng dẫn xếp hàng.

Người dân 'cắm chốt' quanh Ba Đình chờ lễ diễu binh Người dân ngồi kín khu vực Nhà hát Lớn. Video: Lộc Chung

Sắc thái một đêm "concert 80 năm"

Không khí đêm 1/9 được nhiều người ví như một "concert ngoài trời" khổng lồ. Mỗi góc phố thành một "sân khấu": có chỗ hát hò, có nơi đàn guitar, có nhóm thiếu nhi vẽ cờ đỏ sao vàng. Nhiều bạn trẻ mang loa bluetooth, phát nhạc cách mạng, gắn cờ giấy lên xe đạp, vừa đi vừa hô khẩu hiệu.

Giữa dòng người đông đúc, nhiều câu chuyện nhỏ làm đêm chờ thêm cảm xúc. Anh Trần Ngọc Trung, 32 tuổi, bế con gái 9 tháng tuổi ra đường Thanh Niên: "Dù con còn nhỏ, tôi muốn con sớm cảm nhận bầu không khí hòa bình". Một ông chồng tổ chức sinh nhật cho vợ ngay trên vỉa hè Kim Mã, gió lớn khiến nến khó đốt nhưng hàng chục người xung quanh cùng hát chúc mừng vui vẻ.

Buổi chiều cùng ngày ở Mỹ Đình, một đôi trẻ tới chụp ảnh cưới bên trận địa pháo lễ. Chỉ huy Lữ đoàn 45 đã mở rào, phát loa gọi 45 pháo thủ ra chụp hình chung. "Chúng tôi bất ngờ và cảm ơn sự nhiệt tình, đáng yêu của bộ đội pháo lễ", chú rể chia sẻ.

Ảnh cưới mang dấu ấn 80 năm Quốc khánh của vợ chồng Anh Việt - Hải Dương. Ảnh: Xuân Hoa

Đêm trước chính lễ - cả Hà Nội không chỉ có háo hức, mà còn là sẻ chia và tri ân. Người dân nhường chỗ, chia nước; lực lượng chức năng trực chốt thâu đêm; y tế túc trực; thanh niên tình nguyện liên tục hỗ trợ. Với nhiều cựu binh, đây là dịp để gặp gỡ, hát lại bài ca quen thuộc, là lần cuối hòa mình trong dòng người giữa lòng Thủ đô.

Theo kế hoạch, 6h30 sáng 2/9, lễ diễu binh - diễu hành bắt đầu tại Quảng trường Ba Đình. Mở màn là biên đội trực thăng, vận tải cơ, máy bay tiêm kích bay qua lễ đài. Sau đó, các khối Nghi trượng, quân đội, công an, quần chúng lần lượt đi qua lễ đài, rồi tỏa ra các tuyến phố. 7h30, chương trình giao lưu Quân - Dân diễn ra trước sân vận động Quần Ngựa và Nhà hát Lớn.

Học viên Sĩ quan Chính trị hát, nhảy Học viên Trường Sĩ quan Chính trị nhảy, hát bài Ước mơ chiến sĩ cùng nhiều ca khúc cách mạng. Video: Tuấn Việt

Nhóm phóng viên