Người dân bắt đầu nhận quà 2/9 từ hôm nay

Bộ Tài chính cho biết, người dân bắt đầu nhận quà 100.000 đồng từ hôm nay, trường hợp chậm nhất không quá 15/9.

Bộ Chính trị đồng ý chủ trương tặng quà cho tất cả công dân Việt Nam, mỗi người 100.000 đồng bằng tiền mặt dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ngày 30/8, Bộ Tài chính cho biết cơ quan quản lý sẽ bắt đầu trao quà từ hôm nay và xong trước ngày 2/9. Trường hợp lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.

Người dân có thể nhận tiền qua tài khoản an sinh xã hội tích hợp trên VNeID, hoặc nhận trực tiếp tại các điểm chi trả do địa phương tổ chức.

Việc chi trả thực hiện theo hộ gia đình thường trú. Số tiền của từng hộ được tính cho từng nhân khẩu dựa trên dữ liệu quốc gia. Chủ hộ hoặc thành viên được ủy quyền sẽ nhận thay và chuyển cho các thành viên khác. Với công dân chưa đăng ký thường trú, quà tặng được trao trực tiếp cho từng người hoặc người được ủy quyền.

Tới hôm nay, có 28 ngân hàng đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội, gồm các ngân hàng: Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, Agribank, BVBank, ACB, Vikki Bank và Co-opBank, Techcombank, VPBank...

Các ví đã liên kết gồm: Mobifone Money, Viettel Money.

Với trường hợp nhận trực tiếp bằng tiền mặt, UBND xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân. Người dân đến địa điểm tặng quà tại nơi thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại để nhận quà. Khi nhận quà, công dân xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp, trường hợp nhận thay cần có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy khai sinh nếu nhận thay trẻ vị thành niên.

Theo Nghị quyết 263 ngày 29/8, việc tặng tiền áp dụng cho công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước, cư trú tại Việt Nam và có số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tính đến ngày 30/8.

Đây là khoản chi trả an sinh xã hội, được Kho bạc Nhà nước giải ngân qua các ngân hàng thương mại. Trong dịp nghỉ lễ, Kho bạc Nhà nước sẽ duy trì làm việc, thực hiện các nghiệp vụ với ngân hàng thương mại để kịp đảm bảo tặng quà cho người dân đúng thời hạn đề ra.

Hiện, Chính phủ đã quyết định bổ sung 10.700 tỷ đồng từ dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2025 để thực hiện chính sách này. Địa phương không dùng hết phải hoàn trả Trung ương, nếu thiếu sẽ tạm ứng ngân sách địa phương hoặc nguồn hợp pháp khác và báo cáo Bộ Tài chính để bổ sung.

Dự kiến, TP HCM và Hà Nội là hai địa phương có kinh phí lớn nhất, lần lượt hơn 989 tỷ đồng và 848 tỷ đồng. Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang... cùng có kinh phí khoảng trên 400 tỷ đồng.

