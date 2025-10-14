Người dân Bắc Ninh dọn bùn đất sau lũ

Trưa 14/10, hai ngày sau khi nước lũ rút, gần 30 người ở xã Hợp Thịnh cùng nhau tới dọn dẹp chùa Đồng Đạo.
Bắc Ninh cùng với Thái Nguyên, Lạng Sơn là tâm điểm mưa sau bão Matmo (đổ bộ Trung Quốc ngày 6/10). Tại Bắc Giang (Bắc Ninh), mưa ngày 7/10 tới 365 mm, gấp ba lần kỷ lục 120 mm vào năm 2016.
Mưa lớn kết hợp lũ từ Thái Nguyên, Lạng Sơn đổ về khiến nước sông Cầu, sông Thương ở Bắc Ninh dâng cao, vượt báo động cả mét. Chùa Linh Quang (hay chùa Đồng Đạo) ngập hơn 2 m, toàn bộ tượng trong chùa đều chìm trong lũ.
Ngay cạnh đó, nhà văn hóa thôn Đồng Đạo cũng bị ngập sâu, bùn đất bám vào bàn ghế. Người dân đưa ghế ra ngoài sân chờ cọ rửa.
Ông Trần Văn Tuyên, Trưởng thôn Phú Cốc, xã Hợp Thịnh, bên chiếc tủ lạnh hỏng sau ngập. Hai năm gần đây, do nằm ngoài đê chính, thôn Phú Cốc thường xuyên ngập lụt, năm nay nước còn cao hơn đợt sau bão Yagi 2024 gần 1m, chỗ sâu nhất gần 3 m.
Trên các trục đường chính của thôn Phú Cốc, rất nhiều rác thải chất đống, chờ được dọn. Đợt lụt vừa qua, thôn có 180 hộ đều bị ngập.
Nhà bà Nguyễn Thị Vân, xã Hợp Thịnh, nằm ngay đê tả Cầu, hiện vẫn còn ngập tới đầu gối.
Nước rút tới đâu, bà Vân tranh thủ dọn dẹp. Do năm ngoái cũng bị ngập, nên năm nay khi mưa lớn, gia đình bà Vân chủ động đưa đồ đạc lên cao. Dù vậy, nước lũ cao hơn 2 m khiến điều hòa và bình nước nóng bị hỏng.
Cách đó khoảng 30 km, người dân xã Vân Hà đang cào lớp bùn dày khoảng 10 cm trên mặt đường.
Giáo viên trường tiểu học Vân Hòa dọn dẹp phòng ốc để đón học sinh trở lại lớp. Đợt lũ vừa qua, toàn bộ tầng một bị ngập.
Một cô giáo cho biết trường vừa dọn xong đợt lũ do bão Bualoi thì một tuần sau phải hứng chịu đợt lũ mới do bão Matmo. Hiện trường trung học và mầm non trên địa bàn Vân Hà vẫn ngập, học sinh dự kiến nghỉ hết tuần này.
Hàng trăm chiến sĩ được huy động đến xã Vân Hà hỗ trợ trường học và người dân dọn dẹp.
Đợt ngập vừa qua khiến Bắc Ninh thiệt hại nặng, với 153 thôn, tổ dân phố của 20 xã, phường bị ngập; 16.500 hộ phải sơ tán hoặc cô lập; hơn 20 km đê phải đắp chống tràn, 60 điểm sạt trượt, rò rỉ; nhiều đoạn quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập, hơn 700 điểm sạt lở.
Mưa lũ làm hơn 12.000 ha cây trồng, hơn 300.000 gia súc, gia cầm thiệt hại, tổng thiệt hại ước 1.670 tỷ đồng.
Giang Huy - Gia Chính -Việt An