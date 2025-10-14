Người dân Bắc Ninh dọn bùn đất sau lũ

Trưa 14/10, hai ngày sau khi nước lũ rút, gần 30 người ở xã Hợp Thịnh cùng nhau tới dọn dẹp chùa Đồng Đạo.

Bắc Ninh cùng với Thái Nguyên, Lạng Sơn là tâm điểm mưa sau bão Matmo (đổ bộ Trung Quốc ngày 6/10). Tại Bắc Giang (Bắc Ninh), mưa ngày 7/10 tới 365 mm, gấp ba lần kỷ lục 120 mm vào năm 2016.