Ngoại trưởng Nga: Chưa có kế hoạch cho cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky

Ngoại trưởng Lavrov cho biết hiện chưa có kế hoạch cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Ukraine, bất chấp nỗ lực thúc đẩy của Tổng thống Trump.

"Ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky một khi chương trình nghị sự dành cho hội nghị thượng đỉnh được chuẩn bị xong, nhưng chương trình nghị sự đến nay vẫn chưa sẵn sàng", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với NBC News hôm nay. "Hiện chưa có kế hoạch nào cho cuộc gặp".

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý sẽ "linh hoạt" đối với một số vấn đề mà người đồng cấp Mỹ Donald Trump nêu ra trong hội nghị thượng đỉnh ở bang Alaska tuần trước. Ông cáo buộc Ukraine không thể hiện sự linh hoạt tương tự trong cuộc gặp sau đó với các lãnh đạo Mỹ và châu Âu ở Washington.

"Ông Trump đã thể hiện rất rõ, và mọi người đều thấy rõ, có một số nguyên tắc mà Washington tin rằng phải được chấp thuận, gồm Ukraine không gia nhập NATO và cần thảo luận về vấn đề lãnh thổ. Tuy nhiên ông Zelensky đã nói không với tất cả", ông Lavrov bình luận.

"Ông Zelensky thậm chí còn từ chối hủy bỏ luật cấm tiếng Nga. Làm sao chúng tôi có thể gặp người chỉ đang giả vờ làm lãnh đạo?", Ngoại trưởng Nga cho biết thêm.

Ngoại trưởng Lavrov tại cuộc họp báo ở Moskva, Nga hôm 21/8. Ảnh: AP

Nga đã nhiều lần đặt nghi vấn về tính chính danh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng ông đã hết nhiệm kỳ 5 năm vào tháng 5/2024 và nước này vẫn chưa tổ chức bầu cử. Kiev nhiều lần bác bỏ cáo buộc này, khẳng định quyết định trì hoãn bầu cử là hợp hiến vì đất nước đang trong tình trạng chiến tranh và duy trì lệnh thiết quân luật.

NBC News viết rằng Ukraine không cấm tiếng Nga như thông tin của ông Lavrov. Nga từ lâu cáo buộc Ukraine phân biệt đối xử với người nói tiếng Nga ở Donbass.

Tổng thống Zelensky cùng ngày 22/8 cáo buộc Moskva đang làm mọi cách để khiến hội nghị thượng đỉnh Nga - Ukraine không thể diễn ra. Ông kêu gọi các đồng minh của Kiev áp đặt biện pháp trừng phạt mới với Moskva nếu Nga vẫn không thể hiện ý định muốn chấm dứt chiến sự.

Tổng thống Zelensky (trái) và Tổng thống Putin. Ảnh: AFP

Sau cuộc gặp với ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng vào hôm 18/8, Tổng thống Trump cho biết đã gọi điện cho người đồng cấp Putin và đang thu xếp để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine. Tuy nhiên, những diễn biến sau đó cho thấy triển vọng hòa đàm đang trở nên ngày càng mong manh.

Ông Trump hôm 21/8 nêu khung thời gian hai tuần để đánh giá triển vọng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, đồng thời cảnh báo Mỹ có thể "chọn cách tiếp cận khác".

Tổng thống Trump từng đặt thời hạn chót là 8/8 để Nga đồng ý chấm dứt chiến sự ở Ukraine, nếu không Mỹ sẽ áp đặt trừng phạt với Nga và các quốc gia mua dầu mỏ của nước này. Tuy nhiên, ông Trump không có động thái gì sau khi thời hạn chót đi qua và đồng ý gặp ông Putin tại Alaska.

Phạm Giang (Theo Reuters, NBC News)