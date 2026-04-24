Ngoại trưởng Iran sắp đến Pakistan

Truyền thông nhà nước Iran xác nhận Ngoại trưởng Araghchi sẽ đến Pakistan, nơi từng tổ chức đàm phán hòa bình giữa nước này với Mỹ.

"Ngoại trưởng Abbas Araghchi sẽ bắt đầu công du khu vực vào tối 24/4, đến Islamabad, Muscat và Moskva", hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin, nhắc đến thủ đô các nước Pakistan, Oman và Nga. "Mục đích của chuyến đi là tham vấn song phương, thảo luận về các diễn biến tại khu vực và đánh giá tình hình liên quan cuộc chiến do Mỹ cùng Israel phát động nhằm vào Iran".

Hai nguồn tin chính phủ Pakistan nói chuyến thăm của ông Araghchi có thể báo hiệu việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ, dù điều này chưa được xác nhận và vẫn đang chờ phản hồi từ Washington. Một nhóm hậu cần và an ninh của Mỹ đã có mặt để chuẩn bị cho khả năng diễn ra các cuộc đàm phán.

"Ngoại trưởng Araqchi sẽ cho chúng tôi biết ông mang theo chỉ thị gì khi đến nơi. Tất cả lúc này mới chỉ là suy đoán", một nguồn tin nói.

Truyền thông Iran và các nguồn tin Pakistan đều không nhắc đến Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Ghalibaf, người dẫn đầu phái đoàn của Tehran trong vòng đàm phán trước.

Mỹ chưa bình luận về thông tin. Trong cuộc họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cùng ngày nói Iran vẫn còn cơ hội để đạt "một thỏa thuận tốt" với Mỹ.

"Điều họ cần làm là từ bỏ vũ khí hạt nhân một cách thực chất và có thể kiểm chứng", ông chủ Lầu Năm Góc cho biết.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 17/2. Ảnh: AFP

Mỹ và Iran từng đàm phán khoảng 21 giờ tại thủ đô Islamabad của Pakistan hôm 11/4, nhưng không đạt được đồng thuận về các vấn đề then chốt, trong đó có quyền kiểm soát eo biển Hormuz và việc Iran có được tiếp tục làm giàu uranium hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran từ ngày 13/4 để gây áp lực buộc Iran chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận chấm dứt xung đột, nhưng Tehran không nhượng bộ.

Ông chủ Nhà Trắng ngày 21/4 gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho đến khi Tehran đưa ra đề xuất chấm dứt xung đột lâu dài, đồng thời khẳng định quân đội Mỹ vẫn duy trì phong tỏa. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 22/4 khẳng định Tehran muốn tiếp tục đàm phán hòa bình, nhưng những "vi phạm cam kết, phong tỏa và lời đe dọa" từ phía Mỹ đang cản trở đối thoại thực chất.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)