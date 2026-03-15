Ngoại trưởng Iran: Không có lý do để đàm phán với Mỹ

Ngoại trưởng Araghchi cho biết Iran không quan tâm tới đối thoại với Mỹ, sau khi Tổng thống Trump nói Tehran muốn đàm phán để ngừng bắn.

"Chúng tôi không thấy lý do gì để đối thoại với Mỹ, vì họ đã quyết định tấn công chúng tôi khi hai bên đang đàm phán. Không có trải nghiệm nào tốt khi nói chuyện với Mỹ", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết trong cuộc phỏng vấn được đài CBS công bố hôm nay.

Tuyên bố được Ngoại trưởng Araghchi đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Iran muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Lãnh đạo Mỹ cho biết Washington chưa sẵn sàng đình chiến với Tehran vì "các điều khoản hiện tại chưa đủ tốt" nhưng không tiết lộ chi tiết.

"Chúng tôi chưa bao giờ đề nghị ngừng bắn hay đàm phán", ông Araghchi nói.

Ngoại trưởng Araghchi phát biểu trong chuyến thăm Lebanon ngày 9/1. Ảnh: Reuters

Quan chức Iran thêm rằng nước này sẵn sàng đối thoại với các quốc gia muốn thương lượng về việc cho phép tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz. Iran trước đó tuyên bố kiểm soát tuyến hàng hải quan trọng này và mọi tàu của "kẻ thù", gồm Mỹ, Israel cùng đồng minh, sẽ không được phép đi qua.

"Tôi không thể nêu tên nước cụ thể, song một số quốc gia muốn tàu của họ được đi lại an toàn đã tiếp cận chúng tôi", ông nói.

Ngoại trưởng Araghchi cũng khẳng định Iran hiện "ổn định và đủ mạnh mẽ", thêm rằng Tehran chỉ đang "bảo vệ người dân của mình" trong xung đột.

Trong cuộc phỏng vấn được công bố cùng ngày với hãng tin Al-Araby Al-Jadeed, Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố chiến sự chỉ kết thúc khi Iran "chắc chắn rằng nó sẽ không tái diễn và tiền bồi thường sẽ được trả".

"Chúng tôi đã trải qua điều đó vào năm ngoái, khi Israel và Mỹ lần lượt tấn công", ông nói, đề cập xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025.

Ông cũng gửi thông điệp cứng rắn tới các nước láng giềng Arab, cho biết Tehran có "bằng chứng đầy đủ" cho thấy căn cứ quân sự Mỹ tại những quốc gia này đang được sử dụng để tấn công Iran.

Khi điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot, Ngoại trưởng Araghchi kêu gọi các nước "kiềm chế mọi hành động có thể khiến xung đột leo thang và lan rộng". Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Trump kêu gọi các nước cử chiến hạm bảo vệ tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz.

Các địa điểm bị tập kích ở Trung Đông. Bấm vào ảnh để xem chi tiết

Bộ Quốc phòng Anh không đưa ra cam kết cụ thể nào, chỉ nói rằng đang thảo luận với các đồng minh và đối tác về đảm bảo an ninh hàng hải trong khu vực. Bộ trưởng An ninh Năng lượng Anh Ed Miliband cho biết kế hoạch hiện tại là giảm leo thang xung đột và có "nhiều cách khác nhau" để duy trì hoạt động vận tải qua đường biển.

Hàn Quốc cho biết đang theo dõi sát sao những phát ngôn của Tổng thống Trump trên mạng xã hội. Takayuki Kobayashi, người phụ trách chính sách của đảng LDP cầm quyền ở Nhật Bản, cho biết ý tưởng triển khai tàu hải quân đến Trung Đông sẽ đối mặt với những "rào cản lớn".

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran vào ngày 28/2. Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào lãnh thổ Israel, căn cứ của Mỹ ở Trung Đông và hạ tầng năng lượng trọng yếu tại nhiều nước Vùng Vịnh.

Các cuộc tấn công này, cũng như việc Eo biển Hormuz bị tê liệt, đã khiến giá năng lượng trên thế giới tăng vọt, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Phạm Giang (Theo AFP, CBS)