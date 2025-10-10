Ngoại thành Hà Nội ngập 1,5 m

Nằm giáp tỉnh Thái Nguyên, hai xã Trung Giã và Đa Phúc, thuộc huyện Sóc Sơn cũ, chịu thiệt hại nặng nhất. Lũ lên từ đêm 8/10, khi nước sông Cầu và Cà Lồ tràn về.
Đến rạng sáng nay, lũ sông Cầu tại trạm Lương Phúc lên 10,15 m, vượt báo động ba hơn 2 m, hàng nghìn hộ dân bị ngập, chỗ sâu nhất 1,5 m.
Trên quốc lộ 3, cách trung tâm Thủ đô 39 km, có đoạn ngập khoảng 200 m, độ sâu 1,5 m. Đoạn 500 m từ Nhà máy Việt Tín tới nhà văn hóa Xuân Sơn hôm qua ngập 1,2 m, trưa nay nước đã rút. Điểm ngập sâu được cắm biển cảnh báo để phương tiện chủ động di chuyển.
Sáng nay, các lực lượng của thành phố và Bộ Quốc phòng tiếp tục ứng phó với sự cố tràn đê và ngập úng tại hai xã Trung Giã và Đa Phúc. Hơn 1.500 hộ dân sống ngoài đê đã được sơ tán, khoảng 6.500 người di chuyển đến các điểm an toàn như nhà văn hóa, trường học và trạm y tế.
Toàn xã Trung Giã hiện có 18 thôn bị cô lập, với hơn 4.000 hộ, 16.400 người chịu ảnh hưởng.
Người dân mặc áo phao, bám theo dây để di chuyển ra khỏi vùng ngập ở xã Trung Giã.
Nguyễn Thị Thảo, 25 tuổi, cùng hai con nhỏ di dời sang nhà ngoại ở Đông Anh. "Đường trước cổng nhà tôi đã ngập cao đến cổ, các bé được nghỉ học nên tôi đưa qua nơi khác, hết ngập mới về", chị Thảo nói.
Anh Đinh Văn Vang (đội mũ), Đội cứu hộ 116, cùng đồng đội cõng cụ già ra khỏi khu vực ngập. "Chúng tôi ưu tiên sơ tán người già và trẻ nhỏ, còn nam giới ở lại trông nhà", anh Vang nói.
Đến rạng sáng nay, đã có hơn 4.000 hộ ở Trung Giã được di dời an toàn, số còn lại đang được hỗ trợ di chuyển bằng xuồng, xe chuyên dụng đến khu vực tạm cư.
Tại xã Đa Phúc, diện tích nông nghiệp ngập úng gần 1.000 ha, gồm hơn 540 ha lúa trong đồng và hơn 430 ha ngoài sông.
Lực lượng chức năng tiếp tế cơm, nước uống cho người dân thôn Đô.
Chính quyền xã Đa Phúc phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân đoàn 12, Binh chủng Hóa học, Nhà máy Z49 và các lực lượng công an để tổ chức sơ tán dân.
Theo kế hoạch, khoảng 38.500 người ở các xã bị ngập sẽ được bố trí sơ tán tạm thời tại trường học, nhà văn hóa, doanh trại quân đội và công an trên địa bàn. Riêng xã Trung Giã có hơn 5.800 người cần tiếp tục phải sơ tán trong ngày 10/10. Tại xã Đa Phúc, khoảng 30.000 người có nguy cơ phải sơ tán nếu mực nước tiếp tục dâng cao.
Võ Hải - Hoàng Giang