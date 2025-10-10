Ngoại thành Hà Nội ngập 1,5 m

Nằm giáp tỉnh Thái Nguyên, hai xã Trung Giã và Đa Phúc, thuộc huyện Sóc Sơn cũ, chịu thiệt hại nặng nhất. Lũ lên từ đêm 8/10, khi nước sông Cầu và Cà Lồ tràn về.

Đến rạng sáng nay, lũ sông Cầu tại trạm Lương Phúc lên 10,15 m, vượt báo động ba hơn 2 m, hàng nghìn hộ dân bị ngập, chỗ sâu nhất 1,5 m.