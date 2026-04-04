Nghị sĩ Mỹ: Cục diện đàm phán có thể thay đổi nếu Iran bắt được phi công

Nghị sĩ Dân chủ Adam Smith cho rằng cục diện đàm phán sẽ thay đổi nếu Iran bắt sống được phi công tiêm kích F-15 bị bắn rơi.

Ông Adam Smith, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện, ngày 3/4 bày tỏ không đồng tình với phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng việc một tiêm kích Mỹ bị bắn hạ sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ cuộc đàm phán nào với Iran.

"Nếu phía Iran bắt được một quân nhân Mỹ, điều đó sẽ hoàn toàn làm thay đổi cục diện các cuộc đàm phán", ông Smith cho hay.

Một tiêm kích F-15E của không quân Mỹ. Ảnh: Aviation

Truyền thông Mỹ đưa tin tiêm kích F-15E của nước này hôm 3/4 bị bắn rơi trên bầu trời Iran, buộc hai phi công phải nhảy dù. Một phi công đã được lực lượng đặc nhiệm Mỹ giải cứu, người còn lại đang mất tích trên lãnh thổ Iran.

Cả Mỹ và Iran đều đang triển khai lực lượng tìm kiếm phi công này. Truyền thông Iran cho biết các quan chức cảnh sát và quân đội đã treo thưởng 10 tỷ toman (gần 60.000 USD) cho bất cứ ai tìm thấy phi công Mỹ và giao nộp cho giới chức.

Iran sau đó tuyên bố đã bắn rơi một cường kích A-10 Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm phi công F-15E. Truyền thông Mỹ cho biết phi công chiếc A-10 đã cố gắng điều khiển máy bay rời khỏi không phận Iran và rơi xuống khu vực thuộc vịnh Ba Tư.

Nghị sĩ Smith cũng chỉ trích Tổng thống Trump vì những tuyên bố mà ông cho là "hoàn toàn vô lý" về mức độ thành công quân sự của Mỹ tính đến nay, đồng thời bày tỏ hoài nghi về các phát biểu của người đứng đầu Nhà Trắng về tiến trình đàm phán ngừng bắn.

"Tổng thống liên tục nói rằng Iran đang cầu xin một thỏa thuận, nhưng không có bằng chứng nào cho điều đó. Tuy nhiên, một thỏa thuận được đàm phán sẽ như thế nào? Hiện có tin đồn Phó tổng thống JD Vance đang tìm cách thương lượng một lệnh ngừng bắn ngắn hạn, nhưng với điều kiện gì? Tổng thống chưa làm rõ điều đó, và nó khiến việc đạt được các mục tiêu trở nên khó khăn hơn", nghị sĩ Smith nhấn mạnh.

Theo nghị sĩ Dân chủ Jamie Raskin, thành viên cấp cao Ủy ban Tư pháp Hạ viện, việc Iran bắn hạ tiêm kích F-15E và cường kích A-10 cho thấy dường như quân đội Mỹ không "hoàn toàn chiếm ưu thế trên không". Ông cho rằng Mỹ cần tìm kiếm hợp tác từ các đồng minh để chấm dứt chiến sự.

Ông Raskin đồng thời nhấn mạnh chỉ riêng chiến dịch ném bom trên không sẽ không thể đạt được mục tiêu thay đổi chế độ mà Tổng thống Trump đưa ra. "Về cơ bản, không thể ném bom để giành chiến thắng", ông Raskin cho hay.

'Một phi công tiêm kích Mỹ được giải cứu ở Iran' Đội hình máy bay Mỹ được cho là đang tiến hành chiến dịch giải cứu phi công tiêm kích ở Iran ngày 3/4. Video: X/Ramin Khanizadeh

Hiện chưa rõ vị trí chiếc tiêm kích F-15E bị rơi tại Iran. Đây được coi là lần đầu tiên một máy bay chiến đấu Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Iran trong suốt cuộc xung đột.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 3/4, Tổng thống Trump nói không thể bình luận về việc ông sẽ làm gì nếu phi công còn lại trên chiếc F-15 rơi vào tay Iran. "Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra", ông nói.

Huyền Lê (Theo CNN, CBS)