Nghị sĩ Iran cáo buộc Ukraine là 'bên tham chiến' ở Trung Đông

Một nghị sĩ Iran nói Ukraine đã trở thành bên tham chiến trong cuộc xung đột ở Trung Đông do hỗ trợ Israel, cảnh báo Tehran có thể nhắm mục tiêu vào nước này để đáp trả.

"Với việc cung cấp hỗ trợ về máy bay không người lái (UAV) cho Israel, Ukraine đã trở thành một bên tham chiến. Theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc, toàn bộ lãnh thổ Ukraine hiện là mục tiêu hợp pháp đối với Iran", Ebrahim Azizi, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại quốc hội Iran, viết trên X ngày 14/3.

Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc quy định về quyền tự vệ của các quốc gia. Điều này cho phép một quốc gia sử dụng vũ lực để tự vệ khi bị tấn công, hoặc hỗ trợ một quốc gia khác tự vệ, nhưng việc đó phải mang tính tạm thời và chịu sự giám sát của Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Ukraine tại Israel Yevgen Korniychuk cho biết Kiev không e sợ trước tuyên bố "mang tính khiêu khích" và sẵn sàng đứng về phía Tel Aviv.

"Đáng tiếc là quan hệ của chúng tôi với Iran khá phức tạp, một phần do nước này cung cấp UAV và công nghệ quân sự cho Nga", ông Korniychuk nói với i24 News. "Chúng tôi không lo ngại trước mối đe dọa từ Iran và sẵn sàng hỗ trợ các đối tác khi cần thiết, trong đó có Israel".

Ebrahim Azizi, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của quốc hội Iran. Ảnh: X/Ebrahimazizi33

Ông Azizi đưa ra cảnh báo sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước cho biết 11 quốc gia đã đề nghị Kiev hỗ trợ đối phó UAV dòng Shahed, loại phương tiện tấn công tự sát do Iran phát triển.

Sau khi bị Mỹ và Israel tấn công hôm 28/2, Iran đáp trả bằng cách phóng tên lửa và UAV vào Israel cùng nhiều mục tiêu tại Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Các mục tiêu bị tấn công gồm căn cứ quân sự của Mỹ, bến cảng, sân bay, cơ sở dầu mỏ và cả một số tòa nhà cao tầng.

Các khí tài phòng không của Mỹ và Israel chứng minh hiệu quả trong việc đánh chặn hầu hết tên lửa đạn đạo của Iran. Tuy nhiên, các cuộc tấn công bằng số lượng lớn UAV giá rẻ đã đánh trúng một số mục tiêu như cơ sở năng lượng.

UAV Shahed bay trên bầu trời thành phố Kermanshah, Iran hồi tháng 3/2024. Ảnh: AFP

Trong khi đó, Ukraine có nhiều năm kinh nghiệm đánh chặn UAV tự sát, khi Nga liên tục sử dụng loại phương tiện tương tự dòng Shahed để tập kích hạ tầng đối thủ.

Tổng thống Zelensky nói Kiev sẵn sàng hỗ trợ, nhưng chỉ với những bên từng giúp "bảo vệ sinh mạng người dân và nền độc lập" của Ukraine và không nêu cụ thể đó là những bên nào.

Israel luôn cố gắng duy trì trạng thái trung lập trong quan hệ với Nga và Ukraine kể từ khi xung đột giữa hai quốc gia nổ ra tháng 2/2022. Tel Aviv đã cung cấp viện trợ nhân đạo cho Kiev nhưng không hỗ trợ về vũ khí, và thường bỏ phiếu thuận với những nghị quyết ủng hộ Ukraine tại Liên Hợp Quốc.

Như Tâm (Theo euronews, Pravda)