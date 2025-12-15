'Nghị quyết 98 sửa đổi là cơ hội để TP HCM lấy lại vai trò tiên phong'

Nghị quyết 98 sửa đổi mở ra cơ chế chưa từng có, là cơ hội để TP HCM lấy lại vai trò tiên phong với những mô hình, cách làm đột phá, theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang.

"Quốc hội thông qua Nghị quyết 98 sửa đổi là trao cơ hội kim cương cho thành phố. Chúng ta phải chắt chiu thời gian, hành động quyết liệt để cơ hội không vuột qua", Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nói tại Hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa I, chiều 15/12.

Sự kiện diễn ra trong một ngày, với sự tham dự mở rộng của lãnh đạo các sở, ngành, phường xã, tập trung bàn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh TP HCM trở thành siêu đô thị sau sáp nhập, chuẩn bị cho giai đoạn 2026-2030.

Nghị quyết 98 có hiệu lực từ 1/8/2023, cho phép TP HCM áp dụng 44 cơ chế, chính sách đặc thù trong các lĩnh vực như đầu tư hạ tầng, tài chính - ngân sách, quy hoạch xây dựng, thu hút nhà đầu tư chiến lược, tổ chức bộ máy. Thời hạn thực hiện 5 năm, đến nay đã đi gần nửa chặng đường.

Bí thư Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM, chiều 15/12. Ảnh: An Phương

Bốn ngày trước, Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số cơ chế đặc thù phát triển TP HCM, với nhiều chính sách được đánh giá "chưa từng có tiền lệ", như: tăng cường phân cấp, phân quyền trong quy hoạch, đất đai; phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD); thu hút nhà đầu tư chiến lược; thành lập khu thương mại tự do.

Theo ông Quang, cần tính đến kịch bản xấu nhất là Nghị quyết sửa đổi có thời hiệu tương đương Nghị quyết 98 hiện hành, tức thành phố chỉ còn khoảng 2,5 năm để tận dụng các cơ chế mới. "Phải hành động ngay từ đầu năm 2026, tạo chuyển biến và kết quả rõ nét", ông nói.

Người đứng đầu Thành ủy yêu cầu Đảng ủy UBND TP HCM sớm xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; trong quá trình thực hiện, vướng mắc thuộc thẩm quyền nào cũng cần mạnh dạn đề xuất.

"Thành phố sẽ dũng cảm vận dụng quy định để giải quyết; vượt thẩm quyền thì tổng hợp, trình Trung ương", ông Quang nói và cho rằng đây là cơ hội để TP HCM lấy lại vai trò tiên phong với những mô hình, cách làm đột phá.

Với các dự án trọng điểm, đầu tư công, BT và các dự án chiến lược, Bí thư Thành ủy yêu cầu phân công rõ người chịu trách nhiệm, giao khoán đến khi hoàn thành. Ông cũng đề nghị UBND TP HCM rà soát, thống kê toàn bộ tài sản công, nhà đất trên địa bàn; số hóa thành cơ sở dữ liệu để nhà đầu tư dễ tiếp cận, người dân thuận lợi giám sát.

"Đất đai, tài sản công là nguồn lực cực kỳ lớn cho phát triển thành phố, đừng để đi đâu cũng thấy đất quây tôn, để trống", ông nói, yêu cầu ưu tiên quỹ đất cho giáo dục, y tế, cây xanh và các dự án BT.

Ông cũng đề nghị Đảng ủy UBND TP HCM nghiên cứu, có cơ chế thưởng ngân sách trong năm tiếp theo cho các địa phương cấp xã, phường làm tốt những phần việc quan trọng, như việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, chính quyền thành phố cần xây dựng chỉ tiêu phát triển cây xanh đô thị, coi đây là giải pháp lâu dài cải thiện môi trường, giảm ô nhiễm không khí.

Ở góc độ nghiên cứu, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Nghiên cứu Phát triển TP HCM, cho rằng nếu Nghị quyết 98 sửa đổi được hiện thực hóa tối đa, thành phố có thể đạt tăng trưởng 10-11% vào năm 2026.

Kịch bản này gắn với việc triển khai 12-15 dự án tổng vốn 5-10 tỷ USD, đột phá về hạ tầng và giải ngân đầu tư công, hình thành Trung tâm tài chính quốc tế, tăng cường liên kết vùng với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngược lại, nếu việc triển khai chậm hoặc không toàn diện, tăng trưởng có thể chỉ đạt 8,59% (kịch bản thận trọng) hoặc 9-10,5% (kịch bản thuận lợi).

Ngoài Nghị quyết 98 sửa đổi, hội nghị cũng bàn giải pháp giảm ô nhiễm, kẹt xe, ngập nước và phòng chống ma túy theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Lê Tuyết