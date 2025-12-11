TP HCM được lập khu thương mại tự do

Quốc hội chốt lập khu thương mại tự do TP HCM, thí điểm các chính sách đặc thù, thu hút đầu tư, giúp thành phố thành trung tâm kinh tế khu vực.

Sáng 11/12, Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển TP HCM, với tỷ lệ tán thành hơn 91,5%.

Theo nghị quyết, khu thương mại tự do TP HCM được thành lập để thí điểm các cơ chế, chính sách vượt trội nhằm thu hút đầu tư, tài chính, thương mại, dịch vụ, nhân lực chất lượng cao.

HĐND TP HCM được quyết định trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng ranh giới khu thương mại tự do. Trong khi đó, UBND thành phố có quyền quyết các vấn đề trên đối với khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp là đơn vị trực tiếp quản lý khu thương mại tự do. Hiện nay, việc thành lập các khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc quyền quyết định của Thủ tướng.

Các đại biểu tại phiên họp sáng 11/12. Ảnh: Media Quốc hội

Các dự án tại khu thương mại tự do TP HCM (trừ nhà ở thương mại) được miễn đấu giá, đấu thầu đất, nhằm đẩy nhanh thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng. Đây là cơ chế chưa có trong Luật Đất đai với dự án sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp thực hiện dự án trong khu vực này cũng được quyền đăng ký đầu tư theo thủ tục đặc biệt. Họ được giảm một nửa thuế thu nhập (về 10%) trong 20 năm, trong đó miễn thuế 4 năm đầu và 9 năm tiếp theo giảm thêm 50%. Lao động chất lượng cao, chuyên gia, nhà khoa học cũng được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm. Ngoài ra, các doanh nghiệp được phép niêm yết, định giá và thanh toán bằng ngoại tệ. Đây cũng là điểm mới so với quy định quản lý ngoại hối thông thường.

Tại báo cáo giải trình, Chính phủ cho biết việc áp dụng quy trình, thủ tục đầu tư đặc biệt là cần thiết, nhằm giảm thời gian, chi phí. Đây cũng là cam kết mạnh mẽ của Nhà nước với nhà đầu tư, tạo lợi thế cạnh tranh so với khu vực và quốc tế, tăng sức hút với trung tâm tài chính quốc tế TP HCM.

Theo đề án của TP HCM hồi tháng 8, thành phố muốn lập 4 khu thương mại tự do tại Cần Giờ, Cái Mép Hạ, An Bình và Bàu Bàng, gắn với hệ thống cảng biển và đường sắt. Các khu này được kỳ vọng tạo cụm siêu cảng Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ, nhằm thúc đẩy logistics, thương mại quốc tế và trở thành cửa ngõ giao thương của vùng. Trong đó, khu Cái Mép Hạ quy mô lớn nhất với hơn 3.700 ha tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Khu Cần Giờ dự kiến rộng 1.000-2.000 ha, gắn với cảng trung chuyển quốc tế và vịnh Gành Rái, giữ vai trò cửa ngõ hàng hải chiến lược.

Cũng theo nghị quyết, TP HCM được giữ lại toàn bộ tiền thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD - mô hình phát triển đô thị lấy định hướng phát triển giao thông công cộng làm trọng tâm. Số tiền này ưu tiên dùng đầu tư các dự án đường sắt đô thị và giao thông thuộc tuyến TOD. Dự kiến 10 năm tới, thành phố sẽ có khoảng 355 km đường sắt đô thị được hình thành, và phát triển TOD ở 11 vị trí dọc nhà ga các tuyến metro.

Anh Tú