Ngày mai diễn ra Ngày hội Sáng tạo số Việt Nam 2025

Sau hai tháng khởi động, Vietnam iContent 2025 sẽ khép lại với chuỗi sự kiện kéo dài suốt ngày 29/11 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM, mở cửa miễn phí.

Đại diện ban tổ chức cho biết toàn bộ không gian Ngày hội Sáng tạo số Việt Nam 2025 - Vietnam iContent 2025 đã hoàn thiện. Hệ thống sân khấu lớn, hạng mục kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng đồng bộ để phục vụ các phiên thảo luận, trình diễn công nghệ và hoạt động tương tác.

Khu vực đón khách, điều phối lịch trình, phân luồng khán giả tham dự cũng được thiết kế theo tiêu chuẩn sự kiện quy mô nhằm tạo trải nghiệm liền mạch cho cộng đồng sáng tạo trong suốt thời lượng kéo dài từ sáng đến tối (8h30-22h). Ngày hội 29/11 là điểm nhấn khép lại Vietnam iContent mùa hai, do đó, êkíp đề cao yếu tố chuyên nghiệp, hiện đại, trực quan.

Sân khấu chính Vietnam iContent 2025 - nơi diễn ra các phiên thảo luận sáng, chiều và trao giải cho các cá nhân, tổ chức sáng tạo xuất sắc vào buổi tối. Ảnh: Ban tổ chức

Ở phần khai mạc lúc 8h, đại diện ban tổ chức sẽ điểm lại dấu ấn suốt hai tháng khởi động sự kiện, sự cần thiết của ngày hội dành riêng cho ngành sáng tạo số lẫn mục tiêu kết nối hệ sinh thái nội dung số. Ngay sau đó, khán giả có thể theo dõi, lựa chọn các hoạt động. chương trình, phiên thảo luận phù hợp mối quan tâm.

Cụ thể, khung sáng là diễn đàn Top Creator Forum - For our creators, for our country (Ngành sáng tạo nội dung vươn mình cùng đất nước). Điểm nhấn là đối thoại mở giữa KOL, nhãn hàng và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lúc 9h35-10h35, xoay quanh chủ đề Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ làm gì để hỗ trợ phát triển ngành nội dung số.

11 bài chia sẻ từ thương hiệu, tổ chức, KOL góp phần giúp phiên sáng sôi động, đa dạng hơn. Đại diện Vinamilk trình bày định hướng hợp tác với nhà sáng tạo; Meta công bố bộ công cụ, dữ liệu hỗ trợ ngành nội dung trong năm 2025. Cuộc trò chuyện của MC Khánh Vy với các content creator quốc tế - vận động viên marathon Natalie Dau, cosplayer Larissa Rochefort, tài tử Ấn Độ Neel Bhattacharya - mang đến góc nhìn đa quốc gia về sáng tạo số.

Trong khi đó, phía Unilever đề cập quan điểm về truyền thông lành mạnh, tiêu chuẩn nội dung có trách nhiệm. Tuyền Văn Hóa nêu kinh nghiệm làm nội dung văn hóa hấp dẫn nhưng bền vững. Phiên sáng khép lại với phần chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ các content creator như Lương Thùy Linh, diễn viên hài độc thoại Phương Nam, Ninh Dương Story hay Vũ Minh Hiếu - Tổng giám đốc công ty VULACI về hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân và mô hình sáng tạo dài hạn.

Phiên chiều "Vietnam Creator and Brands Summit" xoay quanh chủ đề The responsibility of trust - Trách nhiệm với niềm tin công chúng, mở đầu với bức tranh tăng trưởng của ngành sáng tạo nội dung số và nhu cầu chuẩn hóa hợp tác giữa thương hiệu, nền tảng, content creator. Một trong những phần thú vị nhất là các chuyên gia đầu ngành sẽ trao đổi sâu hơn về những vấn đề thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp cùng hướng đi thiết thực nhằm nâng cao trách nhiệm trong việc xây dựng, giữ vững niềm tin công chúng.

Tiếp đó, các tham luận lần lượt phân tích vai trò của YouTube trong việc đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới; chiến lược xây dựng niềm tin từ Coca-Cola và Heineken; góc nhìn của Meta, TikTok, YouTube trong phát triển hệ sinh thái sáng tạo an toàn. Phiên làm việc cũng ghi nhận quan điểm từ các nhà sáng tạo, tiêu biểu là PewPew và Hannah Olala, về trách nhiệm với khán giả trong kỷ nguyên cạnh tranh nội dung. Cuối cùng, đại diện công ty Sen Vàng sẽ giới thiệu chương trình đào tạo KOL nhằm nâng cao năng lực, đạo đức nghề cho nhà sáng tạo Việt Nam.

Lúc 19h30 cùng ngày là Lễ vinh danh giải thưởng nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025, ghi nhận các dự án và cá nhân có đóng góp nổi bật năm qua. Hơn 100 người nổi tiếng, KOL dự kiến góp mặt ở gala. Á hậu Hera Ngọc Hằng (Lê Nguyễn Ngọc Hằng) sẽ điều phối thảm đỏ Vietnam iContent Awards, trò chuyện cùng dàn khách mời. Liêu Hà Trinh, Quang Bảo dẫn chương trình trao giải.

Nhiều nghệ sĩ mang đến các tiết mục góp vui cho chương trình. Cụ thể, ca sĩ Hòa Minzy sẽ hát Bắc Bling- hit 276 triệu lượt xem trên YouTube, Duyên Quỳnh khoe giọng qua hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình, buitruonglinh thể hiện Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Lamoon với Hò vươn mình, còn 11 Tân binh toàn năng trình diễn Take a Shot.

Một trong những điểm đặc biệt tại sự kiện là ba phiên livestream gây quỹ ủng hộ người vùng lũ. Ban tổ chức Vietnam iContent 2025 và Dake - MCN phối hợp triển khai các phiên live trên nền tảng TikTok. Loạt hàng hóa, sản phẩm sẽ bán trực tiếp đến từ Unilever, EUPC cùng nhiều thương hiệu mỹ phẩm, đồ gia dụng và hàng tiêu dùng khác. Cụ thể, phiên đầu tiên, khung 9h-15h30, phát trực tiếp trên kênh Thế giới mẹ bỉm sữa. Phiên hai lên sóng trên kênh PewPew vào16h-18h.Phiên cuối lúc 18h30-22h trên kênh Mây Ăn Ảnh.

Bên cạnh đó, khán giả có thể tham quan các gian hàng, dự triển lãm, hội thảo, tham gia chuỗi hoạt động tương tác, giao lưu trực tiếp với KOLs. Ngoài ra, Creative Gallery giới thiệu loạt chiến dịch truyền thông tiêu biểu, cho phép thử nghiệm công nghệ mới, sáng tạo nội dung ngay tại chỗ cùng cộng đồng.

Những hoạt động hấp dẫn tại Vietnam iContent 2025

Trên Fanpage chương trình, hàng nghìn khán giả nhấn thích, bình luận tích cực dưới mỗi bài thông báo liên quan chương trình. Nguyễn Hồng Nhung (25 tuổi, TP HCM) cho biết theo dõi Vietnam iContent từ mùa đầu, ấn tượng với các phần chia sẻ kinh nghiệm từ nhà sáng tạo nội dung lẫn định hướng của Bộ, ngành các cấp. "Tôi mong chờ phần giao lưu với các nhà sáng tạo quốc tế ở phiên diễn đàn sáng mai. Thật thú vị khi chương trình vừa học hỏi được kiến thức vừa có phần biểu diễn nghệ thuật sôi động", cô nói.

Tương tự, độc giả Trần Minh Quân nói mong chờ phiên chiều về chủ đề "Trách nhiệm với niềm tin công chúng", theo dõi các tham luận từ PewPew, Hannah Olala lẫn đại diện Meta, TikTok, YouTube.

"Hy vọng chương trình sẽ mang đến góc nhìn mới về vai trò của nhà sáng tạo trong việc kết nối thương hiệu với cộng đồng, đồng thời học hỏi được cách xây dựng niềm tin bền vững trong kỷ nguyên nội dung số", Minh Quân cho hay.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp tổ chức. Các chương trình tại ngày hội sẽ phát trực tiếp trên báo VnExpress, Fanpage VnExpress và Fanpage Vietnam iContent 2025.