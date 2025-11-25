Livestream gây quỹ hỗ trợ người vùng lũ tại Vietnam iContent 2025

PewPew, Mây Ăn Ảnh, Thế giới mẹ bỉm sữa sẽ livestream bán hàng tại Vietnam iContent 2025, dành toàn bộ lợi nhuận để ủng hộ người vùng lũ vào ngày 29/11.

Ngày hội Sáng tạo số Việt Nam 2025 - Vietnam iContent 2025 kéo dài từ 8h15 đến 22h ngày 29/11, tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM. Bên cạnh chuỗi hoạt động chính, livestream bán hàng gây quỹ là điểm nhấn trong khuôn khổ chương trình, thể hiện tinh thần lan tỏa giá trị cộng đồng ngay tại sự kiện.

"Hoạt động nhằm quyên góp, hỗ trợ người dân miền Trung đang chịu ảnh hưởng bão lũ. Toàn bộ lợi nhuận từ các phiên livestream sẽ được chuyển tới Mặt trận Tổ quốc để kịp thời hỗ trợ đồng bào. Hy vọng chương trình sẽ được cộng đồng tiếp sức", đại diện ban tổ chức cho hay.

Cụ thể, ban tổ chức Vietnam iContent 2025 và Dake - MCN phối hợp vận hành, triển khai các phiên live trên nền tảng TikTok. Loạt sản phẩm được bán trực tiếp đến từ Unilever, EUPC cùng nhiều thương hiệu mỹ phẩm, đồ gia dụng và hàng tiêu dùng khác.

Phiên đầu tiên, khung 9h-15h30, phát trực tiếp trên kênh Thế giới mẹ bỉm sữa. Phiên hai lên sóng trên kênh PewPew vào 16h-18h. Phiên cuối lúc 18h30-22h trên kênh Mây Ăn Ảnh.

"Nhiều nhà sáng tạo nội dung góp mặt tại sự kiện, tạo không khí tương tác sôi nổi xuyên suốt cả ngày", đại diện ban tổ chức nói thêm.

Các nhà sáng tạo số tham gia phiên livestream. Từ trái qua: TikToker Thế giới mẹ bỉm sữa, PewPew và Mây Ăn Ảnh.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam Shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.

Ngày hội sẽ phát trực tiếp trên báo VnExpress, Fanpage VnExpress và Fanpage Vietnam iContent 2025. Ngoài theo dõi phiên livestream gây quỹ, khán giả có thể tham quan các gian hàng, dự triển lãm, hội thảo, tham gia chuỗi hoạt động tương tác, giao lưu trực tiếp với KOLs. Ngoài ra, Creative Gallery giới thiệu loạt chiến dịch truyền thông tiêu biểu, cho phép thử nghiệm công nghệ mới, sáng tạo nội dung ngay tại chỗ cùng cộng đồng. Gala trao giải bắt đầu từ 19h30.

Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng góp mặt tại sự kiện. MC Tùng Leo sẽ dẫn phiên đối thoại sáng 29/11, Tuấn Ngọc đồng hành phiên chiều, cùng bàn thảo các xu hướng nổi bật ngành sáng tạo nội dung. Á hậu Hera Ngọc Hằng (Lê Nguyễn Ngọc Hằng) khuấy động thảm đỏ gala Vietnam iContent Awards, trò chuyện cùng dàn khách mời, nghệ sĩ và các nhà sáng tạo số. Trong khi đó, Liêu Hà Trinh, Quang Bảo dẫn chương trình trao giải, xướng tên các gương mặt xuất sắc.

Gala quy tụ nhiều tiết mục nghệ thuật: ca sĩ Hòa Minzy sẽ hát Bắc Bling - hit 276 triệu lượt xem trên YouTube, Duyên Quỳnh khoe giọng qua hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình, buitruonglinh thể hiện Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Lamoon với Hò vươn mình, còn 11 Tân binh toàn năng trình diễn Take a shot.

Dàn nghệ sĩ sẽ trình diễn tại gala Vietnam iContent Awards. Ảnh: NVCC

Sự kiện đang mở cổng đăng ký tham dự miễn phí, chào đón mọi cá nhân, tổ chức muốn kết nối, học hỏi, tìm hiểu xu hướng nội dung mới nhất và gặp gỡ các content creator nổi bật hiện nay. Cách thức đăng ký đơn giản, nhanh gọn. Ban tổ chức sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất về ngày hội trên website chính thức và các nền tảng liên quan Vietnam iContent 2025.

