Ngày mai diễn ra giải chạy Carlympic Family Run 2025

Giải chạy diễn ra sáng 28/12, với cung đường 1,5 km bao quanh Cung triển lãm Kim Quy tại Trung tâm triển lãm VEC, với hơn 2.500 người đăng ký tham gia.

Giải chạy miễn phí Carlympic Family Run 2025 là một điểm nhấn trong số các hoạt động đa dạng tại Vietnam Mobility Show 2025. Đường chạy 1,5 km ngoài trời, bao quanh Cung triển lãm Kim Quy (thần rùa) tại Trung tâm triển lãm quốc gia (VEC, Đông Anh) sẽ được thiết lập với những thử thách vui nhộn, an toàn, phù hợp với lứa tuổi trẻ thơ. Đặc biệt thử thách này sẽ liên quan tới ôtô, thứ vốn được các bạn nhỏ yêu thích.

Sự kiện là không gian vui chơi cuối tuần, gắn kết gia đình, thúc đẩy các hoạt động thể lực tích cực với sự tham gia của các thành viên gia đình, tạo trải nghiệm thực tế. Hoạt động thể thao lành mạnh và an toàn, giúp con trẻ và cả người lớn tạm rời xa các thiết bị điện tử, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái.

Cung đường chạy 1,5 km bao quanh Cung triển lãm Kim Quy (thần rùa) tại Trung tâm triển lãm quốc gia (VEC, Đông Anh).

Carlympic đã nhận được thêm rất nhiều sự ủng hộ và đăng ký từ các gia đình. Các VĐV đều rất háo hức, mong chờ cho một ngày hội vận động gắn kết, nơi cả nhà cùng chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa bên nhau.

Các gia đình tham gia giải chạy sẽ nhận racekit vào sáng 28/12, ngay trước khi giải chạy diễn ra, tại khu vực Expo, trong khuôn khổ Car Awards 2025. VĐV đến trước sẽ nhận bib số trước. Racekit bao gồm: áo thi đấu, bib và các quà tặng từ nhà tài trợ.

Anh Quang Dũng ở Long Biên, Hà Nội, cho biết sẽ tham gia giải chạy cùng con gái 12 tuổi với hy vọng ghi dấu một kỷ niệm đẹp của hai bố con. Anh nhận xét, đường chạy của Carlympic rất đặc biệt so với nhiều giải chạy khác, như trải nghiệm vượt chướng ngại vật là lốp xe, hay đường chạy quanh Cung triển lãm Kim Quy tại Trung tâm triển lãm lớn nhất Việt Nam.

Bộ racekit của giải chạy Carlympic.

Gia đình chị Thanh Tú ở Đống Đa, Hà Nội, lại tham gia với cả 4 thành viên, gồm bố mẹ và hai con trai. Cả hai cậu bé, một 7 và một 11 tuổi, đều tỏ ra háo hức trước trải nghiệm mới sắp diễn ra.

VĐV sẽ nhận bib lúc 7-8h30 sáng 28/12, vào vị trí và khởi động lúc 9-10h, và bắt đầu chạy lúc 10h.

Kết thúc giải chạy, cả gia đình có thể tham gia các hoạt động khác tại Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS), ở không gian ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2. Sự kiện mở cửa tự do, quy tụ 13 hãng ôtô, hai thương hiệu xe máy với các mẫu xe mới nhất. Bên cạnh khu vực trưng bày là không gian lái thử, Motorsport, CarPlay, lắp ráp mô hình ôtô bằng lego, đua xe điều khiển từ xa, đua xe chòi chân, tô tượng ôtô và các quầy ẩm thực.

>>Độc giả đăng ký tham gia triển lãm tại đây.

Mỹ Anh