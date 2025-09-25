Ngày mai diễn ra AI4VN 2025

Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN 2025) với chủ đề "Vietnam in the Global AI Race - Việt Nam trong cuộc đua AI toàn cầu", sẽ diễn ra ngày mai (26/9).

AI4VN 2025 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội với nhiều hoạt động, dự kiến thu hút hơn 2.000 lượt tham gia.

Trọng tâm của sự kiện là AI Summit diễn ra chiều 26/9. Theo đó các đại diện doanh nghiệp cùng nhau đưa ra 6 tham luận. FPT Smart Cloud (Tập đoàn FPT) sẽ nói về chủ đề Việt Nam đang ở đâu trong đường đua AI toàn cầu; Viettel AI với Hạ tầng AI - Trụ cột kiến tạo Việt Nam số; AIVA đề cập AI Agent: Lực lượng lao động mới cho tương lai; Salesforce với chủ đề Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì để tận dụng lợi thế của AI Agents...

Tại sự kiện, robot hình người Vinmotion cũng xuất hiện và có các màn biểu diễn hứa hẹn tạo ấn tượng mạnh.

Khách tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại triển lãm AI Expo trong khuôn khổ AI4VN 2024. Ảnh:Giang Huy

Ngay sau phiên AI Summit, lễ trao giải AI Awards sẽ vinh danh những sản phẩm, giải pháp ứng dụng AI nổi bật trong sản xuất và cuộc sống.

Trong khuôn khổ AI4VN, buổi sáng 26/9 diễn ra ba hội thảo chuyên đề. Mở màn là workshop "Giá trị của AI mã nguồn mở đối với Việt Nam". Bà Lisa Koh, Quản lý Chương trình Chính sách, đồng thời là lãnh đạo các chương trình AI và đổi mới sáng tạo khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Meta, sẽ cùng với nhóm chuyên gia chia sẻ kết quả nghiên cứu chính từ Meta và Linux Foundation về giá trị kinh tế, xã hội của AI mã nguồn mở tại Việt Nam. Chương trình cũng thúc đẩy đối thoại liên ngành giữa cơ quan quản lý, khu vực tư nhân và các viện, trường trong việc phát triển hệ sinh thái AI mã nguồn mở.

Workshop 2 có chủ đề GenAI và tương lai việc học tập, giảng dạy. Tại đây, các chuyên gia sẽ thảo luận chủ đề liên quan đến giáo dục trong thời đại AI, gồm việc Đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa AI cho Việt Nam: Tiềm năng và thách thức; Tích hợp đạo đức GenAI trong Giáo dục Việt Nam cũng như bàn về GenAI và nền giáo dục tương lai. Tham gia có đại diện Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển, Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) và đại diện Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE).

Tại workshop 3 bàn về xu hướng ứng dụng AI trong lĩnh vực Tài chính. Các chuyên gia HDBank, MoMo sẽ đưa ra góc nhìn chiến lược và kinh nghiệm thực tiễn về triển khai AI trong hoạt động ngân hàng số, cũng như vấn đề về AI và bảo mật tài chính.

Xuyên suốt cả ngày còn có các hoạt động AI Expo & AI Show, Business Matching...

AI4VN là sự kiện thường niên do Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chỉ đạo, Báo VnExpress tổ chức. Đây là năm thứ 8 sự kiện được triển khai nhằm giúp cộng đồng và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về việc ứng dụng AI trong đời sống, đóng vai trò cầu nối giữa các Bộ, ban, ngành và doanh nghiệp trong việc trao đổi về chính sách, giải pháp hỗ trợ phát triển AI tại Việt Nam.

Chương trình mở cửa tự do trong ngày 26/9, hoặc người tham dự có thể đăng ký trước tại đây.

Bảo Lâm