Ba chuyên gia AI quốc tế tại AI4VN 2025

Các chuyên gia Meta, Salesforce, BUV dự kiến có bài trình bày tại AI4VN 2025, chia sẻ góc nhìn về góc nhìn, cơ hội của Việt Nam trong cơn sốt AI thế giới.

Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN 2025) do VnExpress tổ chức sẽ diễn ra ngày 26/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Với chủ đề "Vietnam in the Global AI Race - Việt Nam trong cuộc đua AI toàn cầu", các diễn giả sẽ chia sẻ góc nhìn về cơ hội của Việt Nam trong cơn sốt AI trên thế giới, cũng là dịp để nhà quản lý, doanh nghiệp nhìn nhận những thách thức, từ đó thể hiện quyết tâm của Việt Nam không đứng ngoài xu thế công nghệ. Các doanh nghiệp sẽ nêu bài toán thực tế, giải pháp gắn kết với chiến lược quốc gia về chuyển đổi số và phát triển AI đến năm 2030, đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.

Bên cạnh các diễn giả, nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp trong nước, chương trình có sự góp mặt của ba chuyên gia AI toàn cầu, nhà quản lý đến từ các tập đoàn công nghệ có tiếng trên thế giới. Thông qua các buổi thảo luận, tham luận, họ sẽ cùng đưa ra ý kiến, giải pháp, kinh nghiệm từ chính doanh nghiệp của mình với kỳ vọng có thể áp dụng cho Việt Nam.

Bà Lisa Koh (Meta)

Bà Lisa Koh hiện đảm nhận vị trí Quản lý Chương trình Chính sách khu vực châu Á Thái Bình Dương (APAC) của tập đoàn Meta (Mỹ). Tại đây, bà lãnh đạo các chương trình AI và đổi mới sáng tạo của Meta trên khắp khu vực APAC. Trước khi làm việc tại Meta, bà Koh từng làm việc tại Enterprise Singapore, tổ chức quản trị theo luật định thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, với vai trò thúc đẩy các sáng kiến phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, tập trung vào công nghệ mới nổi. Bà có bằng Cử nhân Triết học, Chính trị và Kinh tế của Đại học Oxford.

Bà Lisa Koh, Quản lý Chương trình Chính sách APAC của Meta.

Tại AI4VN 2025, bà Koh tham gia hội thảo mở màn với chủ đề "Giá trị của AI mã nguồn mở đối với Việt Nam". Bà sẽ là người điều phối tọa đàm Cơ hội và thách thức triển khai AI mã nguồn mở do Meta tổ chức. Cùng với các chuyên gia, bà sẽ đưa ra kết quả nghiên cứu chính từ Meta và Linux Foundation về giá trị kinh tế, xã hội của AI mã nguồn mở tại Việt Nam. Chương trình cũng thúc đẩy đối thoại liên ngành giữa cơ quan quản lý, khu vực tư nhân và các viện, trường trong việc phát triển hệ sinh thái AI mã nguồn mở.

Ông Ajay Kushwaha (Salesforce)

Ông Ajay Kushwaha hiện giữ vai trò Giám đốc cấp cao, Kiến trúc doanh nghiệp, khu vực ASEAN của Salesforce - công ty công nghệ Mỹ nổi tiếng với các giải pháp phần mềm quản trị quan hệ khách hàng (CRM) trên nền tảng điện toán đám mây.

Trước khi làm việc tại Salesforce, ông từng là Trưởng phòng Kỹ thuật Khách hàng khu vực APAC của IBM, đảm nhận vai trò quản lý đội khách hàng kỹ thuật. Về học vấn, Ajay Kushwaha tốt nghiệp Đại học Bang California (CSU).

Ông Ajay Kushwaha, Giám đốc cấp cao, Kiến trúc doanh nghiệp khu vực ASEAN của Salesforce.

Kushwaha sẽ xuất hiện tại AI4VN 2025 với tham luận doanh nghiệp cần chuẩn bị gì để tận dụng lợi thế của AI Agents. Ông sẽ đưa ra các kinh nghiệm thực tiễn của Salesforce về ứng dụng Tác nhân AI (AI Agent) cũng như tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam.

Salesforce là một trong những doanh nghiệp đi đầu thế giới về việc đưa AI thay thế nhân viên. Đầu tháng 9, Marc Benioff, CEO Salesforce, cho biết công ty cắt giảm 4.000 nhân viên hỗ trợ khách hàng và thay thế bằng trợ lý ảo để nâng cao hiệu suất, giảm chi phí.

PGS.TS Mike Perkin (BUV)

Ông Perkin hiện là Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển, Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Ông có bằng Tiến sĩ Quản lý từ Đại học York (Anh). Các hướng nghiên cứu chính của ông gồm: quản lý hiệu suất, tính liêm chính trong học thuật, và ảnh hưởng của công nghệ AI tạo sinh trong môi trường giáo dục. Tại BUV, ông cũng đóng vai trò lãnh đạo phát triển chính sách liên quan đến sử dụng AI trong đào tạo, chẳng hạn xây dựng Thang đo Đánh giá AI (AI Assessment Scale) nhằm hướng dẫn việc áp dụng AI một cách minh bạch, có trách nhiệm.

PGS.TS Mike Perkin, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển, Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Tại AI4VN 2025, ông Perkin sẽ chia sẻ về "Tích hợp đạo đức GenAI trong Giáo dục Việt Nam" cùng một phiên thảo luận nhóm với chủ đề GenAI và nền giáo dục tương lai. Với kinh nghiệm của mình và tại BUV, ông Perkin được kỳ vọng mang đến nhiều đề xuất mới về AI trong lĩnh vực giáo dục.

AI4VN năm nay có các hoạt động: Hội thảo, AI Summit, AI Expo & AI Show, Business Matching...

Trong chương trình còn có lễ trao giải AI Awards 2025 - vinh danh những sản phẩm, giải pháp ứng dụng AI nổi bật trong sản xuất và cuộc sống. Trong khuôn khổ AI4VN, giải thưởng được tổ chức từ năm 2022. Năm nay, lần đầu tiên AI Awards mở rộng quy mô với bốn hạng mục gồm: Giải pháp AI Việt, Thiết bị AI xuất sắc, Tài năng AI Việt và Doanh nghiệp AI tiêu biểu. Đây là bước tiến lớn so với những năm trước, khi các hạng mục bao quát hơn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

AI4VN là sự kiện thường niên. Đây là năm thứ 8 chương trình được triển khai với mong muốn giúp cộng đồng và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về việc ứng dụng AI trong đời sống, đóng vai trò cầu nối giữa các Bộ, ban, ngành và doanh nghiệp trong việc trao đổi về chính sách, giải pháp hỗ trợ phát triển AI tại Việt Nam.

Chương trình mở cửa tự do trong ngày 26/9, hoặc người tham dự có thể đăng ký trước tại đây.

Bảo Lâm