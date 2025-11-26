Ngày hội Sáng tạo số Việt Nam dự kiến đón hơn 3.000 người

TP HCMVietnam iContent 2025 dự kiến đón 3.200 người - gấp 1,6 lần năm ngoái, với đa dạng hoạt động từ diễn đàn, triển lãm đến giao lưu trực tiếp KOL, livestream ủng hộ vùng lũ, ngày 29/11.

Vietnam iContent 2025 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM, là sự kiện thường niên dành cho cộng đồng sáng tạo số, tạo nền tảng thúc đẩy sự chuyên nghiệp hóa và mở rộng hợp tác trong ngành. Tính đến sáng 26/11, ban tổ chức nhận gần 2.000 đơn đăng ký dự ngày hội qua website chính thức. Vài ngày tới, số đơn đăng ký có thể dao động.

Chương trình có sự góp mặt của đại diện Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch, cơ quan ban ngành đoàn thể, chuyên gia truyền thông - tiếp thị, dàn khách mời nổi tiếng, các nhà sáng tạo nội dung lẫn đại diện doanh nghiệp, đơn vị đồng hành, nhà tài trợ... Bên cạnh đó, ban tổ chức đã sẵn sàng đón cộng đồng yêu sáng tạo số chưa kịp đăng ký qua website. Số lượng này dự kiến lên đến 1.200 người, cộng với số đã đăng ký, nâng tổng lượng khách tham gia Vietnam iContent năm nay lên đến 3.200, gấp 1,6 lần so với mùa đầu (2.000 người).

Đăng ký tham dự Vietnam iContent 2025 tại đây.

"Chúng tôi mở cổng đăng ký trực tuyến trên website nhằm nắm rõ lượng người tham dự ngày hội 29/11 và điều phối hoạt động hợp lý. Điển hình là chuẩn bị khu vực đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, điều chỉnh quy mô từng hoạt động, đảm bảo trải nghiệm thuận tiện cho các nhóm khách. Sự kiện có quy mô người tham dự tăng mạnh so với năm trước, kỳ vọng tạo dấu ấn, nâng tầm ngành sáng tạo số nước nhà", đại diện ban tổ chức cho biết.

Khán giả dự một phiên tọa đàm trong khuôn khổ Vietnam iContent 2024. Ảnh: Khương Nguyễn

Qua không gian kết nối rộng mở và các phiên tọa đàm, khách mời lẫn khán giả có thể trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu mô hình hoạt động của những nhà sáng tạo đang dẫn đầu thị trường. MC Tùng Leo sẽ dẫn phiên đối thoại sáng 29/11, Tuấn Ngọc đồng hành phiên chiều, cùng bàn thảo các xu hướng nổi bật ngành sáng tạo nội dung.

Các hoạt động được bố trí xuyên suốt, giúp người tham gia dễ dàng lựa chọn chủ đề phù hợp. Điểm nhấn đặc biệt tại sự kiện là ba phiên livestream gây quỹ ủng hộ người vùng lũ. Ban tổ chức Vietnam iContent 2025 và Dake - MCN phối hợp triển khai các phiên live trên nền tảng TikTok. Loạt hàng hóa, sản phẩm sẽ bán trực tiếp đến từ Unilever, EUPC cùng nhiều thương hiệu mỹ phẩm, đồ gia dụng và hàng tiêu dùng khác. Cụ thể, phiên đầu tiên, khung 9h-15h30, phát trực tiếp trên kênh Thế giới mẹ bỉm sữa. Phiên hai lên sóng trên kênh PewPew vào16h-18h. Phiên cuối lúc 18h30-22h trên kênh Mây Ăn Ảnh.

Ngoài ra, khán giả có thể tham quan các gian hàng, dự triển lãm, hội thảo, tham gia chuỗi hoạt động tương tác, giao lưu trực tiếp với KOLs. Creative Gallery giới thiệu loạt chiến dịch truyền thông tiêu biểu, cho phép thử nghiệm công nghệ mới, sáng tạo nội dung ngay tại chỗ cùng cộng đồng.

Gala trao giải bắt đầu từ 19h30, ghi nhận các dự án và cá nhân có đóng góp nổi bật năm qua. Các nghệ sĩ, tiết mục nghệ thuật hứa hẹn khuấy động sự kiện. Trong đó, Á hậu Hera Ngọc Hằng (Lê Nguyễn Ngọc Hằng) sẽ điều phối thảm đỏ gala Vietnam iContent Awards, trò chuyện cùng dàn khách mời, nghệ sĩ và các nhà sáng tạo số. Liêu Hà Trinh, Quang Bảo dẫn chương trình trao giải, xướng tên các gương mặt xuất sắc. Xen giữa đêm trao giải, ca sĩ Hòa Minzy sẽ hát Bắc Bling - hit 276 triệu lượt xem trên YouTube, Duyên Quỳnh khoe giọng qua hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình, buitruonglinh thể hiện Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Lamoon với Hò vươn mình, còn 11 Tân binh toàn năng trình diễn Take a shot.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam Shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.

Các chương trình tại ngày hội sẽ phát trực tiếp trên báo VnExpress, Fanpage VnExpress và Fanpage Vietnam iContent 2025.

Thiên Hà