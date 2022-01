'Ngành hỗ trợ ôtô Việt Nam thiếu động lực sản xuất'

8h30 Đề cử ô tô của năm thu hút hơn 40.000 người bình chọn

Diễn ra từ đầu tháng 11, giải thưởng Car Awards đã thu hút hơn 40.000 lượt bình chọn. Những mẫu xe lọt vào đề cử Ôtô của năm đã được công bố, với ba mẫu xe có điểm số cao nhất ở mỗi phân khúc và có tất cả 15 phân khúc. Giải thưởng chung cuộc Ôtô của năm 2021 sẽ được lựa chọn từ 15 cái tên thắng giải ở từng phân khúc.





Giải thưởng ở từng phân khúc do Ban giám khảo lựa chọn với cấu trúc: 60% số điểm đến từ Hội đồng chuyên môn và 40% số điểm đến từ độc giả nhiều kinh nghiệm. Hội đồng chuyên môn do Ban tổ chức lựa chọn, là các nhà báo chuyên ngành, các chuyên gia đánh giá xe, chuyên gia kỹ thuật, mua bán, sản phẩm. Trong khi đó, độc giả nhiều kinh nghiệm là những người sử dụng xe nhiều năm và hoàn thành bảng câu hỏi chuyên môn do Ban tổ chức đưa ra.

Ngoài hệ thống giải thưởng chính, Car Awards 2021 còn các giải phụ như xe có khả năng vận hành ấn tượng nhất, xe có thiết kế ấn tượng nhất, hãng có hệ thống dịch vụ tốt nhất... do Ban tổ chức, Hội đồng chuyên môn và độc giả bình chọn.

Mẫu xe được chọn phải đảm bảo các tiêu chí đáp ứng nhu cầu hiện tại của khách hàng Việt Nam, đồng thời cập nhật xu hướng của ngành ôtô thế giới, có khả năng dự báo và gợi mở nhu cầu cho người tiêu dùng trong tương lai gần.