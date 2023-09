Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Techcombank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất tại Việt Nam.

Về chúng tôi

Địa chỉ

- Hội sở chính: 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Văn phòng trụ sở miền Bắc: 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Văn phòng trụ sở miền Nam: 9-11 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

Quy mô

- Doanh nghiệp lớn (số lượng nhân sự trên 1000)

Ngành nghề

- Ngân hàng

Techcombank đặt mục tiêu dẫn dắt hành trình số hóa của ngành tài chính, tạo động lực cho mỗi cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức phát triển bền vững và bứt phá thành công.

Được thành lập vào tháng 9/1993 và có trụ sở chính tại Hà Nội, Techcombank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất tại Việt Nam và là một trong những tổ chức ngân hàng hàng đầu tại châu Á. Chúng tôi có hơn 12.000 nhân viên và 9.6 triệu khách hàng bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam. Mạng lưới rộng khắp của chúng tôi gồm 309 chi nhánh và phòng giao dịch trên 45 tỉnh thành.

Techcombank là ngân hàng thương mại tư nhân đầu tiên tại Việt Nam gia nhập "câu lạc bộ tỷ đô" năm 2021, với lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 23,2 nghìn tỷ đồng, tăng 47,1% so với 2020. Đây là năm thứ năm liên tiếp Techcombank ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số. Ngân hàng cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép lợi nhuận trong giai đoạn 2016-2021 với mức kỷ lục 50%/năm.

Bằng cách không ngừng truyền cảm hứng cho mỗi tài năng của chúng tôi để "Dare to Be a Greater You", chúng tôi đặt mục tiêu trở thành ngân hàng số một Việt Nam với vốn hóa 20 tỷ USD.

Phúc lợi

Thưởng tháng lương thứ 13

12 ngày phép/năm và 1 ngày nghỉ sinh nhật

Đóng BHXH theo mức cơ bản, tham gia vào Techcombank Care với gói bảo hiểm Bảo Việt

Môi trường Agile, năng động và chuẩn quốc tế

Có cơ hội làm việc trực tiếp với các chuyên gia nước ngoài, sử dụng Tiếng Anh thường xuyên

Có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng theo hướng Expert hoặc theo hướng Manager

Video