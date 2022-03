Nga, Ukraine tố nhau cản trở hành lang nhân đạo

Giới chức Mariupol thông báo hoãn sơ tán vì Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn, trong khi Moskva nói "những người theo chủ nghĩa dân tộc" Ukraine cản trở hành lang.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay nói rằng không ai sử dụng hai hành lang nhân đạo triển khai gần thành phố miền đông nam Mariupol và Volnovakha của Ukraine, cáo buộc "những người theo chủ nghĩa dân tộc" tại nước này đang ngăn cản người dân rời thành phố và lực lượng Nga bị tấn công khi đang chuẩn bị tuyến đường cho người di tản.

"Do phía Nga không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, tiếp tục pháo kích vào cả Mariupol và khu vực xung quanh và vì lý do an ninh, chúng tôi đã hoãn sơ tán dân thường", giới chức Mariupol thông báo trên mạng xã hội trước đó.

Người dân bên ngoài một khu nhà bị hư hại trong chiến sự tại Chernihiv, Ukraine, hôm 4/3. Ảnh: AFP.

Trước đó, hãng tin Ria Novosti của Nga dẫn lời giới chức Mariupol, thành phố khoảng 450.000 dân bên bờ biển Azov, cho biết cư dân có thể rời thành phố từ 12-17h hôm nay theo giờ Moskva (16-21h giờ Hà Nội).

"Chúng tôi yêu cầu tất cả người dân Mariupol giải tán và hướng đến những nơi họ có thể trú ẩn. Thông tin thêm về việc sơ tán sẽ sớm được đăng tải", giới chức thành phố cho biết. "Hiện tại, các cuộc đàm phán đang được tiến hành với Nga để thiết lập một lệnh ngừng bắn và đảm bảo hành lang nhân đạo an toàn".

Bộ Quốc phòng Anh hôm nay ra báo cáo cho biết cường độ pháo kích và không kích của Nga tại Ukraine trong 24 giờ qua thấp hơn những ngày trước.

"Ukraine vẫn kiểm soát những thành phố then chốt như Kharkov, Chernihiv và Mariupol, trong khi đã có thông tin về giao tranh tại thành phố đông bắc Sumy. Nhiều khả năng cả 4 thành phố đang bị bao vây", báo cáo có đoạn viết.

Quân đội Anh nhận định lực lượng Nga vẫn duy trì đà tấn công ở phía nam Ukraine, hướng tới thành phố cảng phía nam Mykolaiv. "Có khả năng một số đơn vị sẽ bỏ qua thành phố này để ưu tiên mũi tiến quân hướng đến Odessa", cáo cáo có đoạn.

Anh nói Nga giảm cường độ công kích Ukraine Trực thăng Nga làm nhiệm vụ tại Ukraine trong video công bố hôm 5/3. Video: BQP Nga.

Bộ Quốc phòng Latvia thông báo Đức sẽ triển khai hệ thống phòng không đến nước này, trong khi Mỹ sẽ cử một tiểu đoàn bộ binh cùng xe tăng. Đợt điều động không liên quan đến những binh sĩ đến Latvia diễn tập trong tháng 3, dự kiến các động thái chuyển quân sẽ tăng lực lượng NATO tại quốc gia này lên 4.000 binh sĩ.

Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24/2 và chiến sự đã bước sang ngày thứ 10. Lực lượng Nga đã kiểm soát được thành phố lớn Kherson ở miền nam Ukraine và đang bao vây, pháo kích một loạt đô thị, trong đó có thủ đô Kiev và Kharkov, thành phố lớn thứ hai của nước này. Moskva khẳng định chỉ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự.

Phái đoàn hai nước lên kế hoạch tổ chức đàm phán vòng ba vào cuối tuần này nhằm tìm giải pháp cho chiến sự. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó khẳng định Moskva sẵn sàng đàm phán, nhưng vẫn sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự khi các cuộc hội đàm diễn ra, bởi Nga không thể cho phép "cơ sở hạ tầng quân sự" tiếp tục tồn tại ở Ukraine như một mối đe dọa với Nga.

Quốc hội Ukraine hôm 3/3 thông qua nghị quyết kêu gọi Liên Hợp Quốc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới nước này để "bảo vệ dân thường". Ukraine từng nhiều lần nêu đề xuất triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc vào khu vực miền đông ly khai của nước này, song không được chấp thuận.

Các mũi tiến quân của Nga. Đồ họa: Guardian. Bấm vào hình để xem chi tiết.

Vũ Anh (Theo Reuters)