Nga sẵn sàng đàm phán 'bao lâu cũng được' với Mỹ về Ukraine

Điện Kremlin cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ bất kể bao nhiêu lần, cho đến khi tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

"Chúng tôi biết ơn nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và chúng tôi sẵn sàng gặp mặt, bao nhiêu lần cũng được, để có thể đạt được thỏa thuận hòa bình", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết.

Tuyên bố được Peskov đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin họp gần 5 giờ với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể ông Trump, tại Điện Kremlin ngày 2/12.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva ngày 10/5. Ảnh: AFP

Ông Witkoff và Kushner đến Moskva với một bản cập nhật của kế hoạch do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột sau các cuộc đàm phán giữa Washington và Kiev. Dù vậy, sau cuộc gặp, cả hai bên đều không công bố bất cứ tiến triển nào về việc đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 4 năm qua ở Ukraine.

Khi được hỏi có phải ông Putin đã bác bỏ đề xuất từ phía Mỹ hay không, ông Peskov phủ nhận, nói rằng Tổng thống chấp nhận một số ý tưởng từ phía Mỹ về vấn đề Ukraine.

"Một số điều được chấp nhận, nhưng cũng có những điều không thể chấp nhận được, đây là tiến trình bình thường để đạt thỏa hiệp", ông nói. Ông không nêu rõ Nga chấp nhận và bác bỏ điều gì trong đề xuất thỏa thuận.

Người phát ngôn Điện Kremlin thêm rằng "đây là lần đầu tiên có sự trao đổi ý kiến trực tiếp giữa đôi bên". Ông cho biết Moskva kỳ vọng Washington cũng sẽ giữ kín về tiến trình này để có thể đạt được tiến bộ trong đàm phán hòa bình.

Trước cuộc gặp với phái đoàn Mỹ, Tổng thống Putin đã đưa ra một tuyên bố cứng rắn, cáo buộc châu Âu đang tìm cách phá hoại tiến trình xây dựng kế hoạch hòa bình cho Ukraine.

Các lãnh đạo châu Âu đã bày tỏ lo ngại về việc bị gạt ra ngoài lề trong tiến trình chấm dứt cuộc xung đột. Đề cập đến vấn đề trên, ông Peskov nhấn mạnh châu Âu "không tham gia tiến trình này vì họ vẫn bị ám ảnh bởi ý tưởng gây thất bại chiến lược với Nga".

Chính quyền ông Trump chưa bình luận về tuyên bố của Peskov.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, CNN)