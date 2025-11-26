Nga nói một số điểm trong kế hoạch hòa bình Ukraine 'tích cực'

Điện Kremlin cho rằng một số phần trong kế hoạch hòa bình mới nhất do Mỹ soạn thảo "tích cực", đồng thời bác bỏ sự tham gia của châu Âu.

"Một số điểm có thể được nhìn nhận theo hướng tích cực, nhưng nhiều khía cạnh khác cần có thảo luận đặc biệt giữa các chuyên gia", Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hôm nay cho hay, đề cập kế hoạch hòa bình Ukraine 28 điểm do Mỹ soạn thảo.

Theo ông, đại diện cơ quan tình báo Nga hôm 24/11 tới Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, để gặp đối tác Ukraine và thảo luận về "những vấn đề nhạy cảm", trong đó có trao đổi tù binh. Tại đây, quan chức Nga cũng gặp Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll.

Ông Ushakov cho biết cuộc gặp với ông Driscoll là bất ngờ và hai bên không bàn về kế hoạch hòa bình mới. Quan chức Điện Kremlin không nói rõ họ đã trao đổi vấn đề gì.

"Kế hoạch hòa bình chưa được thảo luận chi tiết với bất kỳ ai, dù văn bản đã được chuyển cho chúng tôi", quan chức này nói, thêm rằng các đề xuất này cần được "phân tích và thảo luận nghiêm túc".

Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, tại Moskva tháng 1/2024. Ảnh: AFP

Ông Ushakov chỉ trích sự tham gia của châu Âu vào các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine là "hoàn toàn không cần thiết", trong bối cảnh Kiev và các đồng minh châu Âu lo ngại Washington và Moskva sẽ đạt được thỏa thuận mà không có sự đồng thuận của họ.

Dự thảo về kế hoạch được Mỹ chuyển cho Ukraine ngày 20/11, trong đó có nhiều yêu cầu mà Nga từng đưa ra, như Ukraine từ bỏ vùng Donbass, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO. AFP đưa tin kế hoạch ban đầu của Mỹ, vốn nghiêng nhiều về phía Nga, hiện được thay thế bằng phiên bản tính đến lợi ích của Ukraine nhiều hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/11 cho biết đã cử đặc phái viên Steve Witkoff tới Moskva gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cùng lúc đó, Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll sẽ gặp quan chức Ukraine.

Ông Trump bày tỏ hy vọng sẽ sớm gặp ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, "nhưng chỉ khi thỏa thuận chấm dứt chiến sự đã hoàn tất hoặc đang trong giai đoạn cuối".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/11 nói với các đồng minh rằng Ukraine "sẵn sàng triển khai bước kế tiếp" với bản phác thảo mới của kế hoạch do Mỹ đề xuất, nhưng vẫn còn "những điểm nhạy cảm" mà ông muốn thảo luận với Tổng thống Mỹ.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)