Nga nêu điều kiện về thỏa thuận hòa bình cho Ukraine

Ngoại trưởng Lavrov nêu điều kiện Ukraine không được gia nhập NATO, không liên kết với bất kỳ khối quân sự nào và Moskva - Kiev cần thảo luận về lãnh thổ.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình NBC của Mỹ trong chương trình phát sóng ngày 24/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định hội nghị thượng đỉnh Nga - Ukraine nhằm chấm dứt xung đột Ukraine sẽ chỉ diễn ra nếu có một "chương trình nghị sự cấp tổng thống" làm hài lòng Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng chương trình đó "hoàn toàn chưa sẵn sàng".

Ngoại trưởng Nga cho hay những điều kiện tiên quyết bao gồm Ukraine phải đồng ý không gia nhập NATO, hai nước phải có "các cuộc thảo luận về vấn đề lãnh thổ" và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "hủy bỏ luật cấm tiếng Nga".

Về vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng một nhóm gồm các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác nên nhận trách nhiệm này. 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp.

Ông nhấn mạnh bảo đảm chỉ có giá trị nếu "Ukraine là quốc gia trung lập, không liên kết với bất kỳ khối quân sự nào và phi hạt nhân".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong phiên họp tại Duma Quốc gia Nga ngày 19/2. Ảnh: AP

Tổng thống Trump hôm 15/8 gặp ông Putin tại Alaska, để có một "phiên lắng nghe" về những yêu cầu từ lãnh đạo Nga. Ông sau đó tiếp các lãnh đạo châu Âu cùng Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng hôm 18/8.

Ông Trump tuần trước nhấn mạnh bước tiếp theo trong tiến trình hòa bình cho Ukraine sẽ là tổ chức một cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky, điều chưa từng xảy ra kể từ khi cuộc xung đột bùng phát hồi tháng 2/2022.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga đã chuyển những điều kiện ưu tiên của mình cho Tổng thống Mỹ ở Alaska và ông Trump sau đó truyền đạt lại chúng với các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng, nhưng "ông Zelensky nói không với tất cả".

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Nga Rossiya, ông Lavrov cáo buộc phương Tây "đang tìm cớ phá hoại đàm phán", đồng thời chỉ trích Tổng thống Zelensky "cố chấp đưa ra điều kiện, đòi hỏi gặp Tổng thống Putin ngay lập tức bằng mọi giá".

Ông cáo buộc Kiev đang "tìm cách phá vỡ tiến trình do Tổng thống Putin và Tổng thống Trump khởi xướng, vốn đã mang lại những kết quả tích cực", và bày tỏ hy vọng "những nỗ lực đó sẽ bị vô hiệu hóa".

Tổng thống Zelensky đã ra hiệu sẵn sàng gặp người đồng cấp Nga, nhưng chỉ sau khi các quốc gia đồng minh đồng ý về đảm bảo an ninh cho Ukraine để ngăn chặn những cuộc tấn công trong tương lai của Moskva hậu xung đột.

Nga trong khi đó cho hay sẽ không chấp nhận cuộc thảo luận nào về những đảm bảo như vậy nếu không có nước này tham gia, thêm rằng kịch bản quân đội phương Tây hiện diện ở Ukraine là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Moskva và Kiev hôm nay tiến hành trao đổi 292 tù nhân, trong đó mỗi nước nhận về 146 người, theo thỏa thuận đã được thống nhất sau ba vòng đàm phán giữa phái đoàn ngoại giao hai nước ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, từ tháng 5 đến tháng 7. Nga cho biết 8 công dân nước này ở vùng Kursk bị Ukraine bắt cũng được trao trả như một phần của cuộc trao đổi.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, NY Post)