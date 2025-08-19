Nga nêu điều kiện cho thỏa thuận hòa bình với Ukraine

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Moskva sẽ không thảo luận về thỏa thuận hòa bình nếu an ninh của Nga và quyền của cộng đồng Nga tại Ukraine không được tôn trọng.

"Nếu lợi ích an ninh của Nga, quyền của người dân Nga cũng như cộng đồng Nga đang sinh sống tại Ukraine không được tôn trọng, chúng tôi không thể thảo luận về bất kỳ thỏa thuận dài hạn nào", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói ngày 19/8.

Ông Lavrov cho biết Nga không loại trừ bất cứ hình thức đàm phán nào để giải quyết vấn đề Ukraine, trong đó có hội đàm song phương, ba bên, các hình thức đa phương như tại Liên Hợp Quốc.

"Hoạt động này không phải để đăng trên báo hoặc chiếu trên TV, sau đó bàn tán trên mạng xã hội, mà phải từng bước và dần dần, bắt đầu từ cấp độ chuyên gia rồi trải qua những giai đoạn cần thiết để chuẩn bị cho các hội nghị thượng đỉnh", ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: RIA Novosti

Theo ông Lavrov, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Ukraine để giải quyết xung đột giữa hai nước "phải được chuẩn bị rất kỹ lưỡng". Ông khẳng định Nga ủng hộ cách tiếp cận nghiêm túc đối với vấn đề.

Ngoại trưởng Nga nói rằng nước này chưa bao giờ đặt mục tiêu kiểm soát lãnh thổ, kể cả bán đảo Crimea, Donbass hay Novorossiya, thuật ngữ dùng để chỉ khu vực ven Biển Đen. "Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người dân, trong đó có người gốc Nga, những người đã sống tại đó hàng thế kỷ", ông nói.

Ông Lavrov đánh giá Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cố vấn, đặc biệt là sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska ngày 15/8, đã có cách tiếp cận sâu sắc hơn nhiều nhằm giải quyết vấn đề Ukraine, cũng như hiểu rằng "cần loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin liên tục đề cập".

"Một trong những nguyên nhân gốc rễ là vấn đề an ninh của Nga, liên quan đến việc cam kết không mở rộng NATO về phía đông bị vi phạm nhiều lần trong hàng thập kỷ", ông Lavrov nói. "Tổng thống Putin nhắc lại sau những cam kết này, NATO đã mở rộng 5 lần".

Ngoại trưởng Lavrov đưa ra bình luận sau khi Tổng thống Trump ngày 18/8 thông báo đã gọi cho ông Putin, cũng như đang thu xếp hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga - Ukraine và cuộc gặp ba bên có sự tham gia của Mỹ.

Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại, xác nhận ông Putin và ông Trump đã điện đàm khoảng 40 phút, theo đề nghị từ Tổng thống Mỹ.

Ông Ushakov cho biết hai Tổng thống ủng hộ việc Nga và Ukraine đàm phán trực tiếp, cũng như cần xem xét khả năng nâng cấp đại diện trong phái đoàn Moskva và Kiev tham gia nỗ lực này.

Nguyễn Tiến (Theo TASS, RIA Novosti, AFP)