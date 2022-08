Nga phóng tên lửa phòng không tại thành phố Kerch, gần cầu Crimea, có thể liên quan đến UAV nghi từ Ukraine và các vụ nổ quanh sân bay Belbek.

"Các hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở Kerch. Không có nguy hiểm cho thành phố và cây cầu", lãnh đạo Crimea Oleg Krychkov thông báo trên Telegram.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những gì trông giống như tên lửa xuyên qua bầu trời đêm và âm thanh của các vụ nổ. Nhà điều hành cây cầu Crimea, nối bán đảo với đất liền Nga, nói rằng không có gián đoạn dọc huyết mạch giao thông.

Nga khai hỏa tên lửa phòng không gần cầu Crimea Ánh sáng được cho là tên lửa xuyên qua bầu trời đêm ở Crimea ngày 18/8. Ảnh: Telegram.

Vladimir Rogov, quan chức do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Zaporizhzhia của Ukraine, cho biết trên Telegram rằng "theo dữ liệu sơ bộ, một máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn rơi ở vị trí cách xa cầu Crimea". Không có thương vong hoặc thiệt hại vật chất được báo cáo.

Cầu Crimea, còn được gọi là cầu Kerch, được khởi công hai năm sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea thông qua trưng cầu dân ý năm 2014 và hoàn thiện năm 2018. Cây cầu trị giá hàng tỷ USD nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar ở tây nam nước Nga. Với chiều dài 19 km, đây là cây cầu dài nhất châu Âu, cho phép ôtô và tàu hỏa qua lại.

Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, quan chức ở Kiev nhiều lần tuyên bố có thể nhắm mục tiêu vào câu Crimea, tuyến đường tiếp viện chính của các lực lượng Moskva.

Các vụ nổ gần đây liên tiếp xảy ra ở Crimea. Mikhail Razvozhayev, thị trưởng Sevastopol trên bán đảo Crimea, cho biết ít nhất 4 vụ nổ được ghi nhận gần sân bay Belbek ở Crimea đêm 18/8. Giới chức Sevastopol sau đó tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái Ukraine.

Kiev không nhận trách nhiệm đứng sau các vụ nổ ở Crimea. Quân đội Ukraine không sở hữu các loại vũ khí tầm xa đủ sức vươn tới mục tiêu ở Crimea. Pháo HIMARS do Mỹ viện trợ chỉ có tầm bắn hơn 80 km, không thể bắn trúng căn cứ Nga ở bán đảo. Các quan chức ở Kiev đánh giá có khả năng các cuộc tập kích Crimea là do lực lượng du kích thực hiện hoặc do những bất đồng nội bộ trong chính quân đội Nga.

Tuy nhiên, CNN hôm 17/8 đưa tin đã được một quan chức Ukraine chia sẻ báo cáo lưu hành nội bộ của chính phủ nước này, trong đó thừa nhận Kiev đứng sau ba vụ nổ ở Crimea trong tuần qua, gồm vụ nổ ở căn cứ không quân Saki, kho đạn ở Dzhankoi và sân bay quân sự tại làng Hvardeyskye.

Cầu Crimea nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar ở tây nam nước Nga. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Nga.

Huyền Lê (Theo RT)