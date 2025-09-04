Nga chỉ trích những đảm bảo an ninh mà Ukraine theo đuổi

Quan chức Nga cảnh báo những đảm bảo an ninh mà Kiev yêu cầu, như triển khai binh sĩ nước ngoài đến Ukraine, sẽ gây nguy hiểm cho châu Âu.

"Tất cả ý tưởng của lãnh đạo Ukraine, vốn là bản sao từ những sáng kiến do các nhà tài trợ châu Âu đưa ra, là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm nay.

Bà Zakharova cho rằng những đảm bảo an ninh mà Kiev đang theo đuổi có mục đích "biến Ukraine thành bàn đạp cho những hành động khiêu khích nhằm vào Nga". "Chúng không đảm bảo an ninh cho Ukraine, mà sẽ đảm bảo gây nguy hiểm cho cả lục địa châu Âu", bà nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết mọi sự hỗ trợ cho Ukraine "sẽ chỉ kéo dài nỗi thống khổ của quốc gia này" và mang đến những rủi ro lớn về leo thang xung đột.

Giới chức Ukraine và châu Âu chưa bình luận về thông tin.

Phát ngôn viên Maria Zakharova trong cuộc phỏng vấn tại Moskva tháng 12/2024. Ảnh: RIA Novosti

Các phát biểu được đưa ra ngay trước hội nghị thượng đỉnh về Ukraine do Anh và Pháp đồng chủ trì, có sự tham gia của các lãnh đạo châu Âu, NATO, Ukraine và đại diện Mỹ. Hội nghị dự kiến thảo luận về đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine, trong đó có khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình và hỗ trợ quân sự sau khi xung đột kết thúc.

Giới chức Ukraine yêu cầu các đồng minh phương Tây đưa ra cam kết an ninh cụ thể, trong đó có điều binh sĩ tới nước này. Đây được coi là điều kiện tối quan trọng của Ukraine đối với mọi thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột đã kéo dài hơn 3 năm qua.

Lực lượng nước ngoài triển khai ở Ukraine dự kiến gồm hàng chục nghìn binh sĩ do châu Âu lãnh đạo, được Mỹ hỗ trợ về hệ thống chỉ huy cùng các phương tiện tình báo, giám sát. Thỏa thuận liên quan đã được thống nhất trong cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo cấp cao châu Âu hồi tháng trước.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết các nước châu Âu đang soạn thảo kế hoạch chi tiết cho "đợt triển khai quân đội đa quốc gia với hậu thuẫn từ Mỹ".

Bà thêm rằng các lãnh đạo quốc phòng thuộc "liên minh thiện chí" ủng hộ Kiev đã họp mặt và đưa ra những kế hoạch cụ thể về xây dựng "lực lượng quân đội hiệu quả" ở Ukraine. EC cũng sẽ tìm kiếm các nguồn tài trợ mới nhằm cung cấp "nguồn lực tài chính bền vững" cho quân đội Ukraine như một phần của đảm bảo an ninh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng trước cho biết nỗ lực của Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine là "ánh sáng cuối đường hầm", song kết quả còn tùy thuộc vào diễn biến tình hình thực tế. "Nếu không đạt được giải pháp, chúng tôi sẽ phải hoàn thành các nhiệm vụ đề ra bằng sức mạnh quân sự", ông cảnh báo.

