Nga cáo buộc Mỹ, Israel kéo các nước Arab vào xung đột

Nga cho rằng Mỹ, Israel đang khiêu khích Iran tấn công khắp Trung Đông nhằm kéo các nước Arab vào cuộc xung đột.

"Mỹ và Israel cố tình khiêu khích Iran thực hiện các cuộc tấn công trả đũa vào mục tiêu tại một số quốc gia Arab, dẫn đến thiệt hại về người và tài sản. Nga vô cùng lấy làm tiếc về điều này. Bằng cách đó, Mỹ và Israel đang tìm cách kéo các nước Arab vào một cuộc chiến phục vụ lợi ích của người khác", Bộ Ngoại giao Nga hôm nay ra tuyên bố cho hay.

Theo Nga, cách duy nhất để ngăn Trung Đông tiếp tục mất ổn định là Mỹ và Israel phải chấm dứt "hành động gây hấn". Tuy nhiên, họ cho rằng hiện chưa có dấu hiệu cho thấy hai nước này sẽ dừng chiến dịch tấn công.

Iran và Nga có mối quan hệ mật thiết và hải quân hai nước từng tiến hành diễn tập chung trước khi Mỹ, Israel mở chiến dịch tấn công từ ngày 28/2. Nga khi đó chỉ trích Mỹ và Israel tiến hành "cuộc tấn công nguy hiểm và vô trách nhiệm" vào Iran, điều mà Moskva cho rằng đang đẩy toàn bộ Trung Đông vào vực thẳm.

Điện Kremlin ngày 5/3 cho biết Tehran vẫn chưa đưa ra bất cứ đề nghị nào với Moskva về viện trợ quân sự.

Khói bốc lên từ các cuộc không kích vào thủ đô Tehran của Iran ngày 5/3. Ảnh: AFP

Gần 1.100 người ở các nước liên quan đã thiệt mạng từ khi xung đột bùng phát. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng chiến dịch của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đang tạo ra mối đe dọa đối với ổn định và kinh tế toàn cầu.

"Những gì đang diễn ra tại Trung Đông hiện nay, bắt nguồn từ hành động gây hấn của Israel và Mỹ chống lại Iran, thực sự tiềm ẩn những hậu quả vô cùng lớn, tiêu cực đối với toàn thế giới, cũng như với sự ổn định và nền kinh tế toàn cầu", ông Lavrov nói, thêm rằng Nga sẽ nỗ lực bằng mọi cách để góp phần thúc đẩy việc giải quyết tình hình ở Trung Đông.

Theo ông, một trong những mục tiêu của chiến dịch do Mỹ, Israel phát động là gây chia rẽ giữa Iran với các quốc gia trong khu vực. Ông cũng cáo buộc NATO đang dần bị lôi kéo vào cuộc chiến hiện nay.

"Điều đó đã từng xảy ra ở Ukraine, và giờ đây đang lặp lại tại Trung Đông. Có thể thấy rõ rằng NATO hiện cũng bị kéo vào cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động, giống như việc liên minh này từ lâu đã can dự vào các vấn đề của Ukraine", ông nêu thêm.

Mỹ và Israel chưa lên tiếng về tuyên bố của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 4/3 đề nghị Israel "tiếp tục chiến đấu đến cùng" trong cuộc chiến với Iran, trong khi Tehran cũng khẳng định không từ bỏ cuộc chiến, cho thấy xung đột sẽ không sớm kết thúc.

Huyền Lê (Theo Reuters, Sputnik, AFP)