Nga bắt 60 người sau vụ đám đông tràn vào sân bay

Cảnh sát Nga đã kiểm soát sân bay ở Cộng hòa Dagestan và bắt 60 người sau khi đám đông xông vào đường băng tìm kiếm người Israel.

Bộ Nội vụ Nga hôm nay thông báo đã xác định được danh tính 150 người biểu tình chủ chốt trong vụ đám đông tràn vào Sân bay Quốc tế Makhachkala tại Cộng hòa Dagestan thuộc Nga. 60 người đã bị bắt và giới chức đang truy tìm những người còn lại.

"Hiện sân bay hoàn toàn dưới sự kiểm soát của các cơ quan hành pháp", Bộ Nội vụ Nga cho hay.

Khoảng 20 người bị thương trong sự việc, các hành khách trên chuyến bay đến từ Israel đều an toàn. Cơ quan Hàng không Nga đã đóng cửa sân bay đến ngày 6/11 trong lúc kiểm tra an ninh.

Ông Sergey Melikov, lãnh đạo Cộng hòa Dagestan, gọi sự việc là "vi phạm luật pháp trắng trợn", dù người Dagestan "đồng cảm với nỗi đau của các nạn nhân" ở Dải Gaza, đồng thời cầu nguyện cho hòa bình ở Palestine.

Chính quyền Dagestan đang tăng cường biện pháp an ninh trên toàn khu vực, nơi sinh sống của khoảng ba triệu người với đa số dân theo đạo Hồi. Họ cũng kêu gọi những người liên quan dừng "hành vi bất hợp pháp".

"Chúng tôi kêu gọi người dân không bị lôi kéo trước sự khiêu khích của các nhóm phá hoại và không gây hoảng loạn trong xã hội", chính quyền Dagestan cho biết.

Trước đó, đám đông mang theo cờ Palestine tràn vào sân bay để phản đối và săn lùng người Do Thái khi một máy bay từ Tel Aviv, Israel hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Makhachkala hôm 29/10. Nhiều người hô "Allahu Akbar" (Thượng đế vĩ đại) và các khẩu hiệu phản đối Israel. Họ phá cửa, trèo qua rào chắn và xông tới lục soát những chiếc máy bay đang đỗ trên đường băng.

Cuộc biểu tình được cho là nổ ra theo lời kêu gọi lan truyền trên mạng xã hội Telegram về việc ngăn máy bay chở người tị nạn từ Tel Aviv, Israel để tới Nga.

Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ "gây rối trật tự công cộng có tổ chức", tội danh có mức án có thể lên tới 15 năm tù.

Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng ngày ra tuyên bố kêu gọi Nga bảo vệ công dân Israel và toàn bộ người Do Thái.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson đăng trên Twitter rằng Washington "lên án mạnh mẽ các cuộc biểu tình chống người Do Thái ở Dagestan, Nga". "Mỹ kiên quyết đứng về phía toàn bộ cộng đồng Do Thái, khi chúng tôi chứng kiến chủ nghĩa bài Do Thái đang tăng trên toàn thế giới", Watson cho hay.

Tình trạng bất ổn xảy ra sau một số vụ phản đối Israel ở khu vực Bắc Caucasus của Nga những ngày gần đây, nhằm phản ứng với các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza. Một trung tâm Do Thái đang được xây dựng ở Nalchik, thủ phủ Cộng hòa Kabardino-Balkaria thuộc Nga, đã bị phóng hỏa.

Các cuộc tụ tập nhỏ phản đối Israel đã diễn ra vào cuối tuần qua ở Dagestan và khắp khu vực Bắc Caucasus, miền nam nước Nga. Akhmed Dudayev, quan chức Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, khu vực ở gần Dagestan và cũng có đa số dân theo đạo Hồi, đã cảnh báo trên Telegram về "những hành động khiêu khích" và kêu gọi người dân bình tĩnh.

Nga, quốc gia đang kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và ủng hộ giải pháp hai nhà nước, đã cố gắng duy trì liên lạc với tất cả các bên trong cuộc xung đột Israel -Hamas. Tuy nhiên, Nga khiến Israel tức giận khi mời phái đoàn Hamas đến Moskva. Bộ Ngoại giao Israel đã triệu đại sứ Nga hôm 29/10 để phản đối.

