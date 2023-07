Việt Nam thua đồng chủ nhà World Cup nữ

New ZealandViệt Nam lép vế toàn cục và thua New Zealand 0-2 trong trận giao hữu trước World Cup bóng đá nữ chiều 10/7.

Ghi bàn: Bott 17, Hand 44

27 pha dứt điểm của New Zealand so với hai cú sút của Việt Nam trong trận đấu bộc lộ chênh lệch trình độ giữa hai đội, dù cách biệt giữa họ chỉ là sáu bậc FIFA. Chủ nhà gây áp lực cường độ cao, tầm xa, liên tiếp gây sóng gió lên đội khách và ghi hai bàn ngay trong hiệp một. Sang hiệp hai, Việt Nam chơi tốt hơn trong khâu phòng ngự, phần nào vì New Zealand cũng trùng xuống bảo toàn tỷ số.

Tình huống cầu thủ New Zealand mừng bàn mở tỷ số trước nỗi buồn của Huỳnh Như, trên sân McLean ở thành phố Napier, ngày 10/7/2023. Ảnh: AP

Việt Nam chỉ tạo ra một cơ hội trong trận đấu, từ nỗ lực cá nhân tiền vệ 22 tuổi Nguyễn Thị Thanh Nhã. Phút 34, cô bứt lên bên trái, vượt qua hậu vệ đối phương và rẽ bóng vào cấm địa. Cú sút của Thanh Nhã bị hậu vệ Katie Bowen chắn được, nhưng cô đã có thể tạo ra cơ hội ghi bàn tốt hơn nếu chuyền cho Phạm Hải Yến hoặc Huỳnh Như.

Ngoài tình huống của Thanh Nhã, các cầu thủ Việt Nam thường lúng túng mỗi khi có bóng khi bị đối thủ ập vào nhanh. Nhiều lúc đội có cơ hội phản công nhưng Hải Yến, Bích Thùy hay Huỳnh Như đều chuyền hỏng hoặc bị đối thủ tỳ đè đoạt lại bóng. Chênh lệch giữa thể hình và sức mạnh giúp chủ nhà áp đảo ở hầu hết pha tranh chấp.

New Zealand mở tỷ số ở phút 17 từ một quả phạt góc, nhưng không phải lật cánh đánh đầu. Tiền vệ Ria Percival chuyền ra tuyến hai cho hậu vệ CJ Bott sút xa về góc gần không quá căng. Nhưng một hậu vệ phải Trần Thị Thu Thảo phá hụt bóng khiến Trần Thị Kim Thanh bất ngờ và không kịp đổ người cứu thua.

Việt Nam (áo đỏ) thua New Zealand ở nhiều khía cạnh. Ảnh: AP

Sau khi phung phí cơ hội, chủ nhà ấn định thắng lợi 2-0 ở phút 44 từ pha phối hợp xẻ nách bài bản. Tiền đạo Indiah-Paige Riley thoát xuống không bị ai kèm bên phải cấm địa, rồi tạt sệt về cột hai cho Jacqui Hand lao vào dễ dàng đệm vào lưới trống. Cách biệt này đủ an toàn để New Zealand chơi cầm chừng trong hiệp hai.

Kim Thanh thủng lưới hai bàn, nhưng 10 lần cứu thua trong trận đấu, giúp đội nhà tránh thất bại đậm. Còn New Zealand dứt chuỗi 10 trận chỉ hòa và thua, sẵn sàng cho trận ra quân World Cup 2023 sau đây 10 ngày.

Trận đấu thu hút hơn 6.000 khán giả tới sân McLean, chiếm 30% sức chứa, trong đó có không ít người cổ vũ Việt Nam. Thời tiết cũng thuận lợi với nhiệt độ 14 độ C, trời không mưa, nhưng cầu thủ khách dường như vẫn chưa quen với ngoại cảnh. Nhiều lần cầu thủ áo đỏ bị trượt chân ngã, hay hụt hơi khi đua sức với đối thủ.

New Zealand 2-0 Việt Nam Diễn biến chính trận đấu.

Việt Nam còn 12 ngày chuẩn bị trước khi chơi trận đầu World Cup 2023 gặp Mỹ ngày 22/7. Trước đó, thầy trò Mai Đức Chung dự kiến đá thêm một trận tập kín với Tây Ban Nha ngày 14/7. Đến ngày 27/7, Việt Nam gặp Bồ Đào Nha và đây là cơ hội để đội tuyển kiếm điểm đầu tiên tại World Cup. Bởi ngày 1/8, đội lại gặp á quân Hà Lan tại lượt cuối bảng E.

Quang Dũng - Hoàng An