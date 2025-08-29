Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục kg hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Sáng 29/8, chị Nguyễn Thị Nhung, 44 tuổi, đặt tấm biển "Tặng 100 suất xôi, 300 hộp cháo nấm" trước cửa nhà ở số 34 Nguyễn Thái Học. Chị còn chuẩn bị sẵn nước lọc và mở cửa để mọi người đi vệ sinh miễn phí.

Chị Nhung cho biết ý tưởng lập trạm tiếp sức này ra đời khi thấy nhiều người, cả người già và trẻ nhỏ, phải ăn bánh mì trong thời gian ngồi giữ chỗ xem diễu binh. "Nhìn mọi người ăn mãi đồ khô khó nuốt cũng thương. Tôi muốn nấu món gì đó nóng để họ ấm bụng hơn", chị nói.

Để có 400 suất ăn phục vụ trong ngày 29/8, chị Nhung cùng người nhà dậy sớm vo gạo, chuẩn bị nguyên liệu. Cửa hàng bún cá của chị tạm nghỉ bán mấy ngày, toàn bộ không gian và nhân viên đều dành cho việc này. Chi phí mua nguyên liệu khoảng 5 triệu đồng. Nếu nhu cầu lớn, trong ngày 1/9 chị sẽ nấu thêm, tối đa 500 suất.

"Mấy ngày trọng đại này tôi không đặt mục tiêu kinh doanh, chỉ mong gửi gắm chút tình cảm của người Hà Nội qua những bữa ăn nhỏ", chị Nhung nói.

Trong buổi sơ duyệt ngày 27/8, gia đình chị cũng nấu một nồi miến gà lớn mời mọi người.

Chị Nguyễn Thị Nhung, 44 tuổi đang chuẩn bị 400 suất xôi, cháo tặng người dân xem diễu binh trên phố Nguyễn Thái Học từ đêm 29/8 đến 5h30 sáng 30/8. Ảnh: Nga Thanh

Trên phố Quán Thánh, chị Đặng Thị Dung, 54 tuổi, cũng tất bật với 200 quả trứng đang luộc, 60 kg ổi vừa rửa sạch và nồi nước vối lớn. Chị giải thích, thấy nhiều nơi phát đồ ăn khô nên chị chọn trứng luộc giúp mọi người "chắc bụng", ổi giúp bổ sung vitamin.

Quán ăn của chị đã đóng cửa từ ngày 21/8 để tập trung chuẩn bị đồ ăn miễn phí. Mỗi buổi hợp luyện, chị và nhóm 5 người bạn chuẩn bị 50 kg hoa quả, 200 quả trứng và 1.000 ly nước vối. Khi trời nắng hay mưa, chị mời mọi người vào quán nghỉ ngơi hoặc đi vệ sinh.

"Đất nước rộn ràng thế này, chúng tôi chỉ muốn góp một phần nhỏ để mọi người có chỗ nghỉ chân, ăn quả trứng lấy sức", chị Dung chia sẻ.

Chị Đặng Thị Dung, 54 tuổi, đang luộc 200 quả trứng đang luộc, sơ chế 60 kg ổi để phục vụ cho người dân xem lễ tổng duyệt diễu binh trên phố Quán Thánh, trưa 29/8. Ảnh: Nga Thanh

Cạnh quán chị Dung, ông Phạm Văn Hải, 66 tuổi, tiếp sức người xem diễu binh bằng 1.000 chiếc quạt giấy và cờ Tổ quốc. "Quạt để mọi người đỡ nóng, còn cờ để vẫy chào đoàn quân đi qua", ông Hải nói.

Ông Hải kinh doanh tạp hóa trên phố này đã 35 năm. Hàng ngày, ông đặt quạt điện ở cửa để phục vụ các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh. "Các đồng chí đang làm nhiệm vụ vào hỏi mua nước tôi đều tặng. Giúp được mọi người thế này là niềm vui của tuổi già", ông Hải chia sẻ.

Ông Hải chuẩn bị 1.000 cờ và quạt miễn phí đặt trước cửa nhà dành tặng người dân xem diễu binh trên phố Quán Thánh, trưa 29/8. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Tấm lòng của chị Nhung, chị Dung, ông Hải trở thành niềm cảm hứng lan tỏa khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Nhiều cửa hàng, hộ dân cũng đặt những bình nước, rổ bánh kẹo kèm biển "miễn phí" trước cửa. Một số nhà dán giấy thông báo "có chỗ đi vệ sinh miễn phí" để hỗ trợ người cần.

Trước đó, nhiều chủ nhà, chủ cửa hàng sẵn sàng dọn dẹp không gian, mời người lạ vào nghỉ ngơi, ngủ nhờ miễn phí để chờ xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Từ Phú Thọ lên Hà Nội xem tổng duyệt, chị Thu Trang cảm động trước lòng hiếu khách của người dân thủ đô. "Tuyến phố nào cũng có những điểm phát đồ ăn, nước uống miễn phí. Sự quan tâm của những người xa lạ khiến tôi cảm thấy ấm lòng", chị Trang nói.

Quỳnh Nga