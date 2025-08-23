Người Hà Nội mở cửa, dọn chỗ đón người lạ xem diễu binh

Nhiều chủ nhà, chủ cửa hàng sẵn sàng dọn dẹp không gian, mời người lạ vào nghỉ ngơi, ngủ nhờ miễn phí để chờ xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Trưa 21/8, đoạn vỉa hè trước cửa hàng tranh của anh Cao Văn Quân, 41 tuổi, trên phố Nguyễn Thái Học, phường Giảng Võ, chật kín người ngồi chờ xem hợp luyện diễu binh. Vị trí này đối diện đường Hùng Vương, cách Quảng trường Ba Đình vài phút đi bộ nên là "địa điểm vàng", thu hút người dân.

Thấy có không ít người già, trẻ nhỏ trải bạt chờ đợi từ sớm, anh Quân cùng gia đình dọn dẹp cửa hàng, mời mọi người vào nghỉ chân, đi vệ sinh.

Người đàn ông 41 tuổi còn chuẩn bị sẵn 20 thùng nước miễn phí và mở cửa đến 23h, muộn hơn bốn tiếng so với thường lệ, để phục vụ người dân cho đến khi sự kiện kết thúc.

"Chút bất tiện của mình không đáng kể. Tôi chỉ mong giúp mọi người được xem trọn vẹn buổi lễ trọng đại của đất nước", anh Quân nói.

Hàng trăm người dân ngồi trước vỉa hè và trong cửa hàng tranh của anh Cao Văn Quân trên đường Nguyễn Thái Học, chiều 21/8 để xem diễu binh. Ảnh: Khánh Tùng

Hành động của anh Quân không phải cá biệt. Dọc phố Nguyễn Thái Học, hàng chục chủ cửa hàng khác cũng làm giống anh. Hình ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời khen ngợi.

"Anh chị chủ cửa hàng trên đường Nguyễn Thái Học đáng yêu vô cùng, vừa cho ngồi nhờ, phát nước miễn phí lại còn cho đi vệ sinh", tài khoản Khánh Tùng viết.

Người Hà Nội mở cửa, dọn lối cho khách xem diễu binh Anh Quân tiếp nước, dọn chỗ cho người lạ vào quán ngồi nghỉ, chờ xem tổng duyệt diễu binh trên đường Nguyễn Thái Học, chiều 21/8. Nguồn: Cao Văn Quân

Ngay khi có thông tin về ngày giờ và các tuyến đường đoàn diễu binh đi qua, anh Vũ Mạnh Dũng, 27 tuổi, chủ tiệm tạp hóa ở đầu đường An Dương, cũng đăng tin mời người dân đến nghỉ ngơi miễn phí. Cửa hàng của anh cách đường Thanh Niên khoảng 100 m, thuận tiện để xem khí tài quân sự và chỉ mất 10 phút đi bộ đến Quàng trường Ba Đình.

"Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ mọi người bằng tất cả những gì có sẵn, trên tinh thần hoàn toàn miễn phí", anh Dũng chia sẻ.

Anh nói sẽ bày 2 chiếc bàn lớn, 12 ghế gấp và mở cửa xuyên đêm trong các ngày tổng duyệt và lễ chính thức để phục vụ người dân.

Căn phòng rộng 75 m của chị Yến Trang, 34 tuổi tại khu đô thị Đại Thanh, xã Đại Thanh đang là chỗ ở miễn phí cho hơn 10 người từ các tỉnh phía Nam ra xem diễu binh 2/9. Ảnh: Yến Trang

Không chỉ là chỗ ngồi, nhiều người Hà Nội còn sẵn sàng cho khách lạ ngủ nhờ qua đêm.

Chị Quản Thị Phương Lan, 32 tuổi, ở 69B phố Thụy Khuê (cạnh vườn Bách Thảo, nơi tập kết của khối các chiến sĩ), đã đăng tin lên mạng xã hội mời các gia đình, đặc biệt là nhà có con nhỏ, đến ở miễn phí tại căn nhà ba tầng không sử dụng. Mỗi tầng rộng hơn 30 m2, có thể cho khoảng 30 người tá túc.

Ý định mời người lạ đến tá túc nảy ra khi chị Lan thấy nhiều gia đình đa thế hệ từ các tỉnh về Hà Nội nhưng không có chỗ nghỉ cho người già và trẻ nhỏ. "Người lớn có thể ra giữ chỗ trước, còn người già và các bé đợi chiều mát rồi ra sau sẽ đỡ vất vả hơn", chị Lan nói.

Sau một tiếng đăng bài, hơn 10 gia đình đã liên hệ đặt chỗ. Chị cũng chuẩn bị sẵn nước uống, mỳ tôm để phục vụ miễn phí nếu ai cần.

Người phụ nữ thừa nhận có chút e ngại khi đón nhiều người lạ đến nhà. Nhưng chị cũng tin rằng trong không khí hân hoan của cả nước, ai cũng đến với tinh thần trong sáng. "Giúp đỡ được nhiều người trong dịp đặc biệt này là niềm vui, tôi không tính toán nhiều", chị Lan nói.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ còn một buổi hợp luyện lần hai lúc 20h ngày 24/8. Buổi sơ duyệt được tổ chức vào 20h ngày 27/8 và buổi tổng duyệt cuối cùng diễn ra lúc 6h30 ngày 30/8. Lễ diễu binh, diễu hành chính thức sẽ bắt đầu từ 6h30 sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm.

