Nạn nhân vụ sạt lở đè xe khách: 'Khung ôtô biến dạng đè chặt nhiều người'

Khánh HòaĐang ngủ trên giường, anh Nguyễn Long Cương, 39 tuổi, thấy xe rung lắc, đất đá từ trên cao trút xuống làm ôtô biến dạng, chặn hết lối thoát của hành khách.

"Đất đá trút xuống ầm ầm, tôi bị hất lên nóc xe rồi rơi xuống mắc kẹt", anh Cương, phụ xe, kể lại khoảnh khắc xe chạy trên đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) bị núi lở đè vào đêm qua khiến 6 người tử vong. Anh là một trong 19 nạn nhân bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, hiện đau nhức vì gãy tay, mặt phù nề.

Anh Nguyễn Long Cương kể lại thời điểm xe gặp nạn. Ảnh: Bùi Toàn

Khoảng 21h30 hôm qua, sau khi kiểm đếm hành khách, anh Cương lên giường trống tầng hai, cách vị trí tài xế một giường để nghỉ. Lúc đó, phần lớn hành khách đã ngủ. Trời mưa nặng hạt, xe qua đèo Khánh Lê, xã Nam Khánh Vĩnh, phải chạy chậm, khoảng 30 km/h. Nằm được chừng 30 phút, anh tỉnh dậy vì tiếng động lớn từ bên phải, xe rung lắc mạnh.

Anh bị hất lên nóc, đầu đập vào khung xe rồi rơi xuống lối đi giữa các khung sắt đã biến dạng. "Khi định thần, tôi thấy bùn đất và đá tràn vào nửa bên xe. Tôi cố bò về phía cửa nhưng bị kẹt, tay lại gãy", nam phụ xe nói.

Lúc này, nhiều người nằm chồng lên nhau, đau đớn, la hét. Phía đầu xe, lối ra đã bị đất đá vùi lấp. Anh cố xoay người tìm đường thoát nhưng bất thành. Ít phút sau, một số tài xế chạy xe phía sau đi tới, dùng búa đập kính kéo những người gần cửa sổ ra trước, rồi đưa ông ra ngoài. Do bị thương nặng, không thể đi lại, anh được đặt lên cáng đưa ra xe cứu thương.

Hiện trường sạt lở trên đèo Khánh Lê vùi lấp xe khách nhìn từ trên cao. Ảnh: Minh Bằng

Xe giường nằm gặp nạn có 34 chỗ, hai tầng, chia ba dãy: hai dãy ngoài mỗi dãy 6 giường, dãy giữa 5 giường; giữa các dãy là lối đi hẹp. Hầu hết hành khách trên xe đang trên đường về quê Quảng Ngãi hoặc du lịch các tỉnh dọc tuyến. Đèo Khánh Lê nằm trên tuyến huyết mạch dài hơn 120 km, nối Đà Lạt – Nha Trang, là lựa chọn phổ biến của xe du lịch do quãng đường ngắn, song hay sạt lở vào mùa mưa.

Cùng chồng trở về nhà sau kỳ nghỉ trăng mật ở Đà Lạt, chị Trần Thị Mỹ Linh, 28 tuổi, kể vợ chồng ngồi hai ghế giữa xe, phía dãy ghế bên tài xế. Khi đang ngủ, chị nghe tiếng ầm ầm liên tiếp vài giây, xe chao đảo và bị đẩy đi một đoạn trước khi dừng lại. Phần đầu xe nát, trần và thân xe bị xé toạc bên cạnh núi đất đá.

Thấy cửa sổ vỡ, chị bò ra ngoài, còn người chồng 30 tuổi bị đất đá đè chân, không cử động được. Xung quanh, nhiều người la hét. Dù bị thương ở chân, chị cố đi tới bìa rừng bên kia đường kêu cứu, để các xe phía sau hỗ trợ. "Lúc đó cả người tôi đau nhức, ngoài trời mưa lạnh," chị nói, cho biết nhiều người dùng búa đập cửa kính, song không thể tiếp cận được các nạn nhân, trong đó có người chồng mắc kẹt trong khung xe biến dạng.

Cảnh sát cưa khung sắt, giường nằm trong xe khách bị biến dạng để tạo khoảng hở đưa nạn nhân mắc kẹt ra ngoài. Ảnh: Bùi Toàn

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó đội trưởng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Khánh Hòa, cho biết gần 20 cán bộ chiến sĩ được điều từ đội PCCC khu vực 3 (xã Diên Khánh), cách hiện trường hơn 30 km. Đường đèo xuất hiện nhiều điểm sạt lở, cách hiện trường 3 km đất đá chắn ngang khiến xe cứu hộ không thể đi tiếp, buộc lực lượng vòng lên sườn núi và đi bộ. Sau gần hai giờ, họ mới tiếp cận được xe gặp nạn.

Khi đến nơi, ngoài những người đã tự thoát ra, hơn chục nạn nhân vẫn mắc kẹt trong xe, đau đớn kêu cứu. Thân xe bị nghiêng, khung thép và giường nằm bị đá đè biến dạng khiến họ không thể thoát ra. Số nạn nhân tử vong đều ngồi ở vị trí gần đầu xe – khu vực bị đất đá trút xuống khiến đầu ôtô vỡ toác, tách rời.

Các chiến sĩ chia nhóm, dùng máy cắt khung giường và thân xe để mở khoảng hở. Tuy nhiên, khi cắt thép, tia lửa và nhiệt độ cao dễ gây bỏng cho nạn nhân, nên lực lượng phải cắt ngắt quãng, đồng thời liên tục tưới nước làm nguội.

"Thấy nạn nhân nằm chồng lên nhau mắc kẹt, chúng tôi phải chạy đua thời gian để đưa họ ra ngoài nhanh nhất", trung tá Tùng nói.

Theo trung tá Tùng, do đường bị chia cắt, cảnh sát phải nhờ các xe tải dừng gần đó chở nạn nhân đến điểm sạt lở cách hiện trường khoảng 3 km, nơi xe cấp cứu có thể tiếp cận để đưa họ vào bệnh viện. Những người bị thương nhẹ, gãy chân tay được cố định vết thương và đặt lên cáng khiêng ra ngoài.

Lực lượng cứu hộ xuyên đêm để giải cứu nạn nhân bị sạt lỡ trên đèo Khánh Lê Lực lượng chức năng xuyên đêm cứu người mắc kẹt trong xe. Video: Tuấn Việt - Bùi Toàn

Kiểm tra hiện trường sạt lở sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đánh giá đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Ông đề nghị Sở Y tế huy động toàn bộ lực lượng y bác sĩ để kịp thời cứu chữa người bị thương.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ngành rà soát toàn bộ điểm có nguy cơ sạt lở trên đèo Khánh Lê, tuyệt đối không cho thông xe khi chưa bảo đảm an toàn. Về lâu dài, tỉnh sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trình Thủ tướng sớm triển khai tuyến cao tốc Nha Trang – Đà Lạt.

