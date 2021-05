Mỹ tuyên bố thắng lớn trong cuộc chiến chống Covid-19

Mỹ dỡ yêu cầu đeo khẩu trang với những người tiêm đủ liều vaccine Covid-19, động thái được Biden xem là cột mốc vĩ đại trong cuộc chiến chống dịch.

Thế giới đã ghi nhận 161.785.866 ca nhiễm nCoV và 3.357.170 ca tử vong, tăng lần lượt 750.896 và 13.249, trong đó 139599.639 người đã bình phục.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận 33.620.756 ca nhiễm và 598.491 ca tử vong, tăng lần lượt 34.484 và 708. Trong động thái đánh dấu thay đổi đột ngột sau hơn một năm kêu gọi người dân đeo khẩu trang ngăn virus lây lan, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) hôm 13/5 thông báo dỡ yêu cầu này.

"Bất kỳ ai đã được tiêm chủng đầy đủ đều có thể tham gia các hoạt động trong nhà và ngoài trời, dù lớn hay nhỏ, mà không cần đeo khẩu trang hoặc duy trì giãn cách", giám đốc CDC Rochelle Walensky nói trong cuộc họp báo. "Nếu đã được tiêm phòng đầy đủ, bạn có thể bắt đầu làm những việc mà bạn đã ngừng vì đại dịch".

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố chiến thắng lớn trong cuộc chiến chống lại loại virus đã khiến gần 600.000 người Mỹ thiệt mạng. "Tôi nghĩ đó là một cột mốc vĩ đại, một ngày tuyệt vời, có thể thực hiện được nhờ thành công phi thường mà chúng ta đã có trong việc tiêm chủng nhanh chóng cho rất nhiều người Mỹ", ông nói.

Thông báo của CDC thay đổi ngay lập tức bầu không khí tại Nhà Trắng. Trên bục phát biểu, Biden không còn đeo khẩu trang và các trợ lý của ông cũng vậy.

"Người dân Mỹ đã hành động theo kêu gọi. Các bạn đã làm điều mà tôi coi là nghĩa vụ yêu nước. Đó là cách chúng ta có được ngày hôm nay", Biden nói thêm.

Thông báo của CDC cũng đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến chống Covid-19 tại Mỹ, mang đến cho đất nước hy vọng có thể trở lại bình khi ca nhiễm giảm trên toàn quốc và ngày càng nhiều người tiêm chủng.

Dữ liệu thu thập được cho thấy hiệu quả cực kỳ cao của các vaccine Covid-19 được cấp phép ở Mỹ, không chỉ ngăn triệu chứng mà còn cả ca nhiễm không triệu chứng và lây truyền. Gần 60% người trưởng thành ở Mỹ đã được tiêm một hoặc hai mũi vaccine.

Tuy nhiên, Biden cảnh báo đất nước vẫn có quá nhiều người đang chết vì virus, kêu gọi người dân đi tiêm phòng và nói rằng việc dỡ yêu cầu đeo khẩu trang chỉ áp dụng cho những người đã được tiêm phòng đầy đủ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng hôm 13/5. Ảnh: AFP.

Ấn Độ là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với 24.040.851 ca nhiễm và 262.239 ca tử vong, tăng so với hôm trước lần lượt 338.019 và 3.888 ca. Các chuyên gia chưa thể nói chắc khi nào số ca nhiễm đạt đỉnh, ngày càng nhiều người lo ngại về khả năng lây lan của biến chủng mới.

Dù là nước sản xuất vaccin lớn nhất thế giới, Ấn Độ đã cạn kiệt nguồn dự trữ do nhu cầu quá lớn. Tính đến 13/5, nước này đã tiêm phòng đầy đủ cho hơn 38,2 triệu người, tương đương 2,8% trong dân số 1,35 tỷ.

Bộ Y tế đã chấp thuận khuyến nghị của một hội đồng chính phủ để kéo dài khoảng cách giữa liều đầu tiên và liều thứ hai vaccine AstraZeneca từ 6-8 tuần lên 12-16 tuần. Khuyến nghị được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng thiếu vaccine trầm trọng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay Ấn Độ chiếm một nửa trong tổng số ca Covid-19 và 30% số ca tử vong trên toàn thế giới tuần qua. Biến chủng B.1.617 đã được WHO xếp vào nhóm "đáng lo ngại" bởi lây lan nhanh hơn bản gốc và có khả năng né vaccine.

Thủ tướng Narendra Modi đã giao cho chính quyền các bang áp đặt biện pháp hạn chế ngăn virus lây lan. Người đứng đầu Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ cho rằng các khu vực có mức độ lây nhiễm cao phải bị phong tỏa 6-8 tuần.

Brazil là vùng dịch lớn thứ ba thế giới với 15.433.989 ca nhiễm và 430.417 ca tử vong, tăng lần lượt 72.303 và 2.161. Quốc gia Nam Mỹ này phụ thuộc nhiều vào vaccine Sinovac do Trung Quốc sản xuất. Trong những tuần gần đây, một số thành phố của Brazil đã ngừng hoặc hoãn tiêm do giảm nguồn cung.

Giới chức bang đông dân nhất Brazil đang cố thuyết phục chính phủ Trung Quốc cho phép xuất khẩu nguyên liệu thô để sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19 trong bối cảnh nguồn cung vaccine đột ngột thiếu hụt.

Viện Butantan, nhà máy sản xuất vaccine thuộc quản lý của chính quyền bang Sao Paulo, phải giảm tiến độ sản xuất do thiếu nguyên liệu. Thống đốc bang Joao Doria đã trò chuyện với đại sứ Trung Quốc tại Brazil, cho biết đại sứ sẽ phản hồi với Bộ Ngoại giao Trung Quốc để giải phóng số nguyên liệu thô có sẵn trong phòng thí nghiệm của Sinovac.

"Nguyên liệu thô đã có sẵn trong các thùng lạnh, chỉ đợi sự cho phép của chính phủ Trung Quốc", Doria nói, nhấn mạnh nguy cơ ngừng tiêm chủng nếu 10.000 lít nguyên liệu thô đang mắc kẹt ở Trung Quốc đủ để sản xuất 18 triệu liều vaccine không tới sớm.

Tại Nhật Bản, một hiệp hội các bác sĩ bệnh viện cảnh báo tổ chức Thế vận hội Tokyo một cách an toàn khi đại dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành sẽ là "bất khả thi". Nhật hiện ghi nhận 658.629 ca nhiễm và 11.165 ca tử vong, tăng lần lượt 7.058 và 101.

"Chúng tôi kiên quyết phản đối tổ chức Thế vận hội Tokyo vào thời điểm mà mọi người trên khắp thế giới đang chống Covid-19", hiệp hội cho biết trong một tuyên bố.

Các quan chức Nhật Bản cho biết đội điền kinh Mỹ đã hủy kế hoạch tập huấn trước ở Nhật do lo ngại nguy cơ nhiễm virus.

Tại Đông Nam Á, Thái Lan cho biết ca Covid-19 tăng đột biến nhất từ trước tới nay, với hơn một nửa được ghi nhận tại hai nhà tù ở Bangkok. Quốc gia Đông Nam Á báo cáo hơn 4.800 ca nhiễm, mức cao nhất trong một ngày, gồm, hơn 2.800 ca là tù nhân và quản giáo trong nhà tù.

Campuchia chưa công bố số liệu mới, ca nhiễm và tử vong tại nước này hiện vẫn là 20.695 và 136.

Or Vandine, phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia hôm 12/5 cho hay đã ghi nhận 122 ca nhiễm biến chủng Anh và Ấn Độ. Tình hình ở Campuchia hiện nay khác so với năm ngoái vì biến chủng có độc lực mạnh hơn, lây lan nhanh hơn, gây chết người nhiều hơn so với chủng gốc.

"Nếu số ca nhiễm tháng 5 không giảm và cao hơn so với tháng 4, có nghĩa là đợt bùng dịch này ở Campuchia vẫn chưa lắng xuống. Tình hình Covid-19 ở Campuchia vẫn rất đáng lo ngại", bà cho hay.

Lào báo cáo 65 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca Covid-19 của nước này lên 1.482, trong đó một ca tử vong là một phụ nữ Việt Nam.

Quốc gia này hôm 10/5 thông báo cụm dịch mới ở sòng bạc Kings Romans do tỷ phú Trung Quốc Zhao Wei xây dựng ở tỉnh Bokeo, tây bắc đất nước, gần biên giới Myanmar và Thái Lan.

Thủ đô Vientiane của Lào từ giữa tháng 4 bắt đầu ghi nhận loạt ca nhiễm từ kỳ nghỉ tết truyền thống, khiến giới chức nhanh chóng áp phong tỏa tại nhiều tỉnh thành gồm thủ đôVientiane và cố đô Luang Prabang.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, Worldometer)