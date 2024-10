Mỹ tập kích loạt mục tiêu Houthi ở Yemen

Mỹ tuyên bố tấn công 15 mục tiêu của lực lượng Houthi trên lãnh thổ Yemen nhằm bảo vệ tự do hàng hải trong khu vực.

"Các lực lượng thuộc Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tập kích 15 mục tiêu tại các khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen. Loạt đòn tấn công nhằm vào những khí tài tiến công của nhóm vũ trang", Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.

CENTCOM nói rằng đây là động thái nhằm bảo vệ tự do hàng hải, bảo đảm an toàn cho tàu thương mại, cũng như tàu chiến của Mỹ và đồng minh di chuyển an toàn hơn ở vùng biển quốc tế trong khu vực.

Kênh Al Masirah của Houthi trước đó cho biết lực lượng Mỹ, Anh đã tấn công 4 khu vực ở Yemen, chủ yếu nhắm vào thủ đô Sanaa và thành phố cảng Hodeida, cùng khu vực Damar và Mukayrasở phía đông nam và phía nam Sanaa.

Khói bốc lên ở Sanaa, Yemen, sau đòn tập kích của Mỹ hôm 4/10. Ảnh: AFP

Loạt vụ tập kích diễn ra sau khi hàng nghìn người Yemen ở thủ đô xuống đường tuần hành, thể hiện ủng hộ người Palestine và Lebanon trước các chiến dịch quân sự của Israel.

"Hành động gây hấn nhằm vào thủ đô và các tỉnh ở Yemen sau các cuộc tuần hành là nỗ lực tuyệt vọng để đe dọa người dân. Yemen không bị nhụt chí và sẽ tiếp tục chống lại đối thủ bằng tất cả sức mạnh", Hashem Sharaf al-Din, quan chức Houthi, tuyên bố.

Sau khi chiến sự tại Dải Gaza bùng phát tháng 10/2023, lực lượng Houthi đã nhiều lần dùng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa tập kích lãnh thổ Israel nhằm thể hiện ủng hộ với lực lượng Hamas, đồng minh trong "trục kháng chiến" do Iran hậu thuẫn.

Houthi ngày 3/10 cho biết đã triển khai UAV tấn công thành phố Tel Aviv của Israel. Quân đội nước này nói đã đánh chặn "một vật thể bay đáng ngờ" ở miền trung Israel trong đêm, song không nêu chi tiết.

Trước đó một ngày, Houthi tuyên bố phóng loạt tên lửa hành trình về hướng các cơ sở quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Israel.

Vị trí Yemen. Đồ họa: AFP

Ngoài ra, nhóm vũ trang cũng thường xuyên nhắm vào tàu hàng có liên hệ với Israel ở Biển Đỏ và vịnh Aden, khiến nhiều công ty vận tải phải cho tàu đi đường vòng qua Mũi Hảo Vọng ở nam châu Phi, làm gia tăng chi phí vận chuyển.

Ngày 1/10, nhóm vũ trang làm hư hại hai tàu hàng ở ngoài khơi Yemen. Một chiếc bị xuồng tự sát tấn công, chiếc còn lại trúng tên lửa sau đó vài giờ, theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO).

Lực lượng Mỹ, Anh tại khu vực đã nhiều lần tấn công các mục tiêu của Houthi tại Yemen, nhằm đáp trả và ngăn chặn đối phương tiếp tục tập kích tuyến hàng hải quốc tế, nhưng dường như chiến dịch này chưa đạt hiệu quả dù đã diễn ra gần một năm.

Israel cũng tấn công Yemen nhằm đáp trả nhóm vũ trang, trong đó có đòn đánh vào Hodeida tháng trước khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Phạm Giang (Theo AFP, IRNA)