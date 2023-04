Mỹ ráo riết chuẩn bị an ninh cho ngày ông Trump trình diện tòa

Sở Mật vụ dự kiến triển khai nhiều nhân viên bảo vệ ông Trump trong chuyến đi đến New York và an ninh xung quanh tòa án sẽ được siết chặt.

Đại bồi thẩm đoàn ở New York hôm 30/3 quyết định truy tố ông Trump. Cựu tổng thống Mỹ sẽ bay tới New York vào ngày 3/4 và ở lại qua đêm trước khi trình diện tòa án ở Manhattan để nghe các cáo buộc liên quan đến khoản tiền ông trả cho sao khiêu dâm Stormy Daniels thông qua luật sư trong giai đoạn tranh cử năm 2016. Theo luật sư của cựu tổng thống Mỹ, ông Trump dự định phản hồi rằng mình vô tội. Thẩm phán sau đó quyết định bị cáo được tại ngoại hay bị giam.

Việc ông Trump bị truy tố mang đến những thách thức an ninh đặc biệt cho khu phức hợp tòa án ở vùng Hạ Manhattan.

Theo quy định, cựu tổng thống Mỹ được Mật vụ bảo vệ trọn đời. Nhiều đặc vụ dự kiến được huy động để đảm bảo an ninh cho chuyến đi của cựu tổng thống từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida đến New York. Các nhân viên Mật vụ ngày 31/3 đã thị sát tòa án ở Manhattan để lập bản đồ lộ trình ông Trump ra vào tòa nhà.

Giám đốc Sở Mật vụ Kimberly Cheatle ngày 31/3 họp với cấp dưới về kế hoạch ngày 4/4, cho biết cơ quan sẽ thực hiện "các bước cần thiết" để bảo vệ cựu tổng thống Trump, trong đó có phương án lập "đội hình bong bóng" để ngăn cách ông với công chúng.

Các sĩ quan cảnh sát New York kiểm tra công tác chuẩn bị an ninh cho ngày ông Trump trình diện tòa án ở Manhattan ngày 31/3. Ảnh: Washington Post

Mật vụ sẽ chịu trách nhiệm an ninh chính khi ông ra vào tòa án. Nhân viên an ninh tòa án sẽ phụ trách khi cựu tổng thống di chuyển bên trong tòa nhà, cùng với lực lượng an ninh riêng của ông. Cảnh sát New York đảm bảo an ninh trên đường phố bên ngoài, xung quanh tòa án và dọc theo tuyến đường đoàn xe đi.

Sở cảnh sát New York sẽ bố trí lực lượng dày đặc hơn bình thường quanh tòa án. Các sĩ quan được yêu cầu mặc đồng phục và sẵn sàng nhận lệnh điều động trong trường hợp cần kiểm soát các cuộc biểu tình. Sở cảnh sát New York có khoảng 36.000 sĩ quan và 19.000 nhân viên dân sự.

Các con đường xung quanh tòa án sẽ bị phong tỏa và bãi đậu xe trên đường phải đóng cửa. Những nhân viên an ninh tòa án có lịch nghỉ phép vào ngày này được yêu cầu hủy kế hoạch để làm nhiệm vụ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thực tế, cảnh sát New York và các cơ quan thực thi pháp luật khác của thành phố đã được đặt trong tình trạng báo động cao từ tuần trước. Hôm 24/3, giới chức phát hiện chất bột khả nghi và thư đe dọa bên trong một phong bì gửi tới văn phòng công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg. Giới chức đã cô lập và loại bỏ bức thư đáng ngờ, đồng thời xác định "không có chất nguy hiểm".

Bragg thừa nhận trong một bản ghi nhớ gửi cho nhân viên rằng văn phòng đã nhận được nhiều cuộc điện thoại, email xúc phạm và đe dọa. Ông cảm ơn gần 1.600 nhân viên đã chịu đựng cảnh phải đối mặt với báo chí và việc lực lượng an ninh hiện diện dày đặc xung quanh văn phòng, nhấn mạnh an toàn của họ là ưu tiên hàng đầu.

Bên ngoài Tháp Trump ở trung tâm thành phố New York, cảnh sát cũng được bố trí canh phòng nghiêm ngặt 24/7.

Người phát ngôn của Thị trưởng New York Eric Adams cho hay ông liên lạc thường xuyên với ủy viên cảnh sát Keechant Sewell để trao đổi về tất cả vấn đề an toàn công cộng ảnh hưởng đến thành phố. "Cảnh sát vẫn giám sát mọi hoạt động và hiện tại chưa có mối đe dọa hiện hữu nào", ông nói.

Cảnh sát lắp camera giám sát đối diện với tòa án ở Manhattan hôm 31/3. Ảnh: Washington Post

Tại thủ đô Washington, Cảnh sát đồi Capitol gửi cảnh báo tới các nhân viên quốc hội rằng họ tin sẽ "có hoạt động biểu tình diễn ra trên khắp cả nước" vào ngày cựu tổng thống Trump trình diện.

"Dù cơ quan thực thi pháp luật hiện tại không phát hiện bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào đối với Đồi Capitol hay các văn phòng bang, vẫn có khả năng diễn ra hoạt động biểu tình", theo thông báo từ giới chức.

Họ cũng nhắc nhở các nhân viên quốc hội quen với việc Cảnh sát đồi Capitol và các sĩ quan an ninh gia tăng hiện diện quanh Đồi Capitol trong những ngày tới. Cả lưỡng viện của quốc hội sẽ nghỉ trong hai tuần để kỷ niệm một số ngày lễ tôn giáo mùa xuân.

Cựu tổng thống Trump đã thúc giục người ủng hộ biểu tình phản đối lệnh truy tố mà ông gọi là "cuộc săn phù thủy". Ông từng đưa ra lời kêu gọi tương tự trước cuộc bạo loạn Đồi Capitol ngày 6/1/2021.

Marjorie Taylor Greene, nghị sĩ đảng Cộng hòa và là đồng minh cực hữu của ông Trump, cho biết bà sẽ dẫn đầu một cuộc biểu tình ở New York chống lại "đảng Dân chủ đang âm mưu nội chiến".

Greene từng tuyên bố tại một buổi tiệc của phe bảo thủ ở Manhattan hồi tháng 12 năm ngoái rằng nếu bà chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc biểu tình ngày 6/1/2021 thì "chúng ta đã thắng".

Chủ tịch quận Manhattan Mark Levine nhấn mạnh ông chuẩn bị cho bất cứ điều gì có thể xảy ra. "Cảnh sát New York và các cơ quan thực thi pháp luật khác đã lên kế hoạch phối hợp chặt chẽ cho thời khắc này. Thành phố đã sẵn sàng. Nếu những người ủng hộ ông Trump muốn gây rắc rối, họ đã mất đi yếu tố bất ngờ", ông viết trên Twitter tối 30/3.

Vũ Hoàng (Theo Washington Post, NBC News, Telegraph, Pix 11)