Mỹ phủ quyết văn kiện về ngừng bắn ở Gaza

Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi lập tức ngừng bắn ở Dải Gaza, ủng hộ văn kiện thay thế do nước này soạn.

"Chúng tôi không thể ủng hộ nghị quyết có thể gây nguy hại cho các cuộc đàm phán nhạy cảm", đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield ngày 20/2 giải thích lý do nước này phủ quyết dự thảo nghị quyết kêu gọi lập tức ngừng bắn ở Dải Gaza do Algeria đề xuất.

Đây là lần thứ ba Mỹ phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ từ khi chiến sự Israel - Hamas bùng phát vào tháng 10/2023. Dự thảo nghị quyết do Algeria soạn thảo nhận phiếu thuận từ 13 nước thành viên Hội đồng Bảo an, trong khi Anh bỏ phiếu trắng.

Dự thảo của Algeria phản đối "cưỡng ép di dời dân thường Palestine", đồng thời yêu cầu trả tự do cho toàn bộ con tin bị Hamas bắt. Tuy nhiên, tương dự các văn kiện từng bị Mỹ và Israel phản đối, dự thảo không lên án vụ tấn công của Hamas nhằm vào Israel, khiến khoảng 1.160 người tại nước này thiệt mạng.

Khói bốc lên sau trận không kích của Israel nhằm vào thành phố Khan Younis, Dải Gaza ngày 15/2. Ảnh: AFP

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong lúc Israel chuẩn bị tấn công Rafah, thành phố ở miền nam Dải Gaza nơi khoảng 1,5 triệu người Palestine đang trú ẩn. Israel đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ quốc tế về kiếm chế chiến dịch tại Dải Gaza, thậm chí từ đồng minh thân cận nhất là Mỹ.

"Đây không phải nỗ lực của Mỹ nhằm che đậy cho một cuộc tấn công trên bộ sắp diễn ra như một số thành viên Hội đồng Bảo an nhận định, mà là tuyên bố chân thành về mối quan tâm của chúng tôi đối với 1,5 triệu thường dân đang ẩn náu ở Rafah", đại sứ Thomas-Greenfield nói trước cuộc bỏ phiếu.

Mỹ soạn một dự thảo khác, không kêu gọi lập tức chấm dứt chiến sự tại Dải Gaza. Thay vào đó, dự thảo ủng hộ "lệnh ngừng bắn tạm thời ngay khi có thể, dựa trên kế hoạch thả tất cả con tin". Văn kiện cũng đề cập tới Rafah, cho rằng "hiện tại không nên mở một cuộc tấn công quy mô lớn" vào thành phố miền nam Dải Gaza.

Một quan chức Mỹ cấp cao ngày 19/2 cho biết nước này không vội và không có thời hạn cho cuộc bỏ phiếu đối với dự thảo mà họ đưa ra. Trong khi đó, một số quan chức ngoại giao bày tỏ hoài nghi về ý định thực sự của Mỹ.

"Mỹ muốn nghị quyết này được thông qua hay họ muốn ép bên kia phủ quyết", một quan chức ngoại giao đặt câu hỏi và nêu khả năng Nga sẽ phủ quyết bất cứ dự thảo nào mà Mỹ đề xuất.

Theo thống kê của cơ quan y tế Dải Gaza, xung đột khiến gần 29.200 người tại đây thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, hơn 69.000 người bị thương. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định báo cáo thương vong của cơ quan y tế ở Dải Gaza là đáng tin cậy, các cơ quan của LHQ thường trích dẫn số liệu này.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)