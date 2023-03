Mỹ nói Nga sợ Ukraine dùng đạn uranium nghèo hạ gục xe tăng

Quan chức Mỹ cho rằng Nga ngụy biện về nguy cơ của đạn uranium nghèo và trên thực tế lo ngại Ukraine tăng cường khả năng hạ xe tăng của họ.

Trong cuộc họp báo ngày 22/3, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết bình luận của Nga về nguy cơ từ khả năng Anh chuyển đạn uranium nghèo tới Ukraine là "ngụy biện".

"Đây là loại đạn phổ biến có khả năng xuyên giáp đặc biệt. Nếu Nga đặc biệt quan tâm đến xe tăng và quân nhân của mình, họ có thể rút quân", ông Kirby nói. "Tôi nghĩ điều thực sự diễn ra ở đây là Nga không muốn Ukraine tiếp tục hạ gục xe tăng của họ".

Theo ông Kirby, loại đạn này giúp tăng khả năng xuyên phá hệ thống phòng thủ của xe tăng, "không có tính phóng xạ và không liên quan tới vũ khí hạt nhân". Ông cũng khẳng định Mỹ không chuyển đạn uranium nghèo cho Ukraine.

Xe tăng Challenger 2 của Anh khai hỏa tại thao trường. Ảnh: BQP Anh.

Bình luận được đưa ra sau khi giới chức Anh cho biết trong số đạn pháo xe tăng Challenger 2 chuyển cho Ukraine sẽ có đạn xuyên giáp chứa uranium nghèo. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nước này sẽ đáp trả tương xứng quyết định của Anh, do "phương Tây bắt đầu chuyển vũ khí chứa thành phần hạt nhân".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh James Cleverly nói rằng việc chuyển đạn uranium nghèo không phải leo thang hạt nhân và chỉ nhằm hỗ trợ Ukraine tự vệ.

Uranium nghèo là sản phẩm phụ của quá trình làm giàu uranium để sử dụng làm nhiên liệu và vũ khí hạt nhân, có ít tính phóng xạ hơn so với kim loại này trong tự nhiên nhưng gây lo ngại về độc tính. Uranium nghèo thường được dùng làm đạn xuyên giáp do có mật độ cao hơn 70% so với chì.

Theo Reuters, đạn uranium nghèo có thể độc hại đối với sức khỏe con người, khi bụi có thể xâm nhập vào phổi và các cơ quan quan trọng.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)