Mỹ nói Iran chấp thuận 'hầu hết' kế hoạch ngừng bắn 15 điểm

Tổng thống Trump nói Iran đã đồng ý với "hầu hết" đề xuất trong kế hoạch 15 điểm mà Mỹ đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/3 được các phóng viên trên Không lực Một hỏi rằng liệu Tehran có phản hồi về kế hoạch 15 điểm mà Washington đưa ra, thông qua bên trung gian Pakistan, để chấm dứt chiến sự hay không.

"Họ đã chấp thuận hầu hết các yêu cầu của chúng tôi. Tại sao họ lại không làm vậy cơ chứ? Họ đã đồng ý với kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu 15 điều và về cơ bản, chúng tôi có thể đưa ra vài điều kiện khác nữa", ông Trump nói, nhưng không nêu chi tiết.

Iran chưa phản hồi về tuyên bố của ông Trump, nhưng trước đó đã công khai bác bỏ đề xuất ngừng bắn 15 điểm của Mỹ. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận các thông điệp đã được trao đổi thông qua những bên trung gian, nhưng ông cũng bày tỏ sự hoài nghi về lập trường của Washington.

Đề xuất 15 điểm này chưa được công khai, nhưng nó được cho là đề cập đến hàng loạt vấn đề như việc nới lỏng lệnh trừng phạt, hợp tác hạt nhân dân sự, thu hẹp chương trình hạt nhân Iran, việc giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), yêu cầu giới hạn chương trình tên lửa Iran cũng như việc di chuyển của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 29/3. Ảnh: AP

Tổng thống Trump nói thêm "món quà lớn" mà Iran đã tặng Mỹ hồi tuần trước là "10 tàu chở dầu khổng lồ" được phép đi qua eo biển Hormuz. "Hôm nay họ lại tặng chúng ta món quà khác. Họ đã tặng chúng ta 20 tàu chở dầu sẽ bắt đầu được vận chuyển vào ngày 30/3", ông Trump nói.

Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh đang có những cuộc tiếp xúc "rất tốt đẹp", cả trực tiếp và gián tiếp với phía Iran, cho rằng hai bên đang đạt được nhiều điểm quan trọng.

Tổng thống Mỹ còn tuyên bố Iran đã "thay đổi chế độ" trong hơn một tháng chiến sự.

"Chế độ trước đã bị phá hủy, họ đã bị hạ sát. Chế độ tiếp theo hầu hết cũng bị như vậy và đối với chế độ thứ ba, chúng tôi đang xử lý với những người khác biệt so với trước đó. Đó là một nhóm người hoàn toàn khác. Vì vậy, tôi coi đó là sự thay đổi chế độ", ông Trump nói.

Hiện chưa rõ ông Trump đang đàm phán với quan chức nào ở Iran. Các lãnh đạo cấp cao nước này đều bác bỏ thông tin họ đang tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với phía Mỹ.

Tổng thống Mỹ gần đây nhiều lần nói rằng các cuộc đàm phán Washington - Tehran, thông qua trung gian Pakistan, đang tiến triển tích cực. Ông đặt thời hạn ngày 6/4 để Tehran chấp nhận thỏa thuận chấm dứt chiến sự, nếu không sẽ đối mặt với các cuộc tấn công nhắm vào hạ tầng năng lượng nước này.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 29/3 cáo buộc Mỹ đang bí mật chuẩn bị kế hoạch tấn công trên bộ, trong khi vẫn công khai phát đi thông điệp về đàm phán và đối thoại. Ông Ghalibaf tuyên bố các binh sĩ Iran "sẵn sàng tung đòn hủy diệt đối phương và trừng phạt dứt điểm những đồng minh khu vực của họ" nếu Mỹ tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ.

Chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran trong hơn một tháng qua đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng, làm giá dầu tăng mạnh, thị trường năng lượng toàn cầu chịu áp lực lớn khi giao tranh lan rộng và đe dọa các tuyến vận tải chiến lược.

Ngọc Ánh (Theo CNN, AP, AFP)