Mỹ nêu kế hoạch giải tỏa Eo biển Hormuz để giảm giá xăng dầu

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho hay Washington sẽ "đánh mạnh vài ngày tới" để triệt hạ năng lực tấn công tàu dầu của Iran ở eo biển Hormuz, giúp giảm giá xăng dầu.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 8/3 trấn an người dân về tình trạng giá xăng ở Mỹ tăng mạnh vì chiến sự Iran, tuyên bố Mỹ sẽ sớm đưa dầu mỏ, khí đốt, phân bón và các mặt hàng từ Vùng Vịnh sớm lưu thông bình thường qua Eo biển Hormuz.

"Mỹ đang triệt hạ dần các đơn vị tên lửa và drone của Iran, khiến họ suy yếu và chúng ta sẽ còn đánh mạnh hơn nữa trong vài ngày tới. Chúng ta sẽ làm việc này một cách thận trọng và dòng chảy năng lượng sẽ sớm được lưu thông bình thường", ông Wright nói.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ đổ xăng tại một cây xăng ở Corpus Christi, Texas, ngày 27/2. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ hai một phần nhờ lời hứa sẽ hạ giá xăng và khiến lạm phát hạ nhiệt. Ông thường xuyên nói về việc hạ giá xăng trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, sự kiện sẽ quyết định quyền kiểm soát quốc hội trong phần còn lại của nhiệm kỳ.

Nhưng giá xăng và dầu đã tăng vọt từ khi cuộc chiến bắt đầu tại Iran. Để đáp trả các đòn tấn công của Mỹ và Israel, quân đội và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz, nơi được ví như "yết hầu" năng lượng của Vùng Vịnh, đồng thời tấn công tàu thuyền qua lại vùng biển này bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Các đòn tấn công của Iran khiến phần lớn tàu bè không thể qua lại Eo biển Hormuz để vận chuyển dầu từ các quốc gia Vùng Vịnh ra thế giới. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu đẩy giá xăng dầu tăng cao, bởi 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu đi qua eo biển này.

Theo GasBuddy, giá xăng tại Mỹ đã tăng lên mức trung bình hơn 3,46 USD/gallon. Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá cả hai loại dầu thô chủ chốt của thế giới đều tăng lên trên 100 USD một thùng. Brent hiện tăng 25% lên 116,3 USD. Dầu thô Mỹ WTI tăng tới 28% lên 116,4 USD.

Vị trí eo biển Hormuz và các quốc gia xung quanh. Đồ họa: NASA

Bộ trưởng Wright cho hay "một tàu chở dầu lớn đã đi qua eo biển mà không gặp bất kỳ vấn đề nào", nhưng không nêu cụ thể. Bình thường có khoảng 100 tàu chở dầu và tàu hàng di chuyển qua eo biển này mỗi ngày. Ông nói thêm sự gián đoạn này sẽ kéo dài trong "vài tuần, chắc chắn không phải vài tháng" và giá năng lượng thế giới "sẽ quay trở lại mức trước đây".

"Khi Iran không còn khả năng đe dọa tàu bè, việc buôn bán và đầu tư sẽ diễn ra thuận lợi hơn, chúng ta không cần lo lắng về thiếu hụt năng lượng nữa", ông Wright nói.

Tuy nhiên, việc tập kích các hệ thống vũ khí của Iran để giải tỏa Eo biển Hormuz được coi là một thách thức không nhỏ với Mỹ. Iran có khả năng sản xuất hàng nghìn UAV tự sát mỗi tháng và có thể phóng chúng từ bất cứ đâu để tập kích tàu bè đi qua Eo biển Hormuz mà Mỹ và đồng minh rất khó phát hiện kịp thời để đánh chặn và đáp trả.

Chiến sự Iran bùng phát từ ngày 28/2 và đến nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các cuộc giao tranh đã khiến hơn 1.500 người thiệt mạng, hàng loạt cơ sở hạ tầng dầu mỏ, năng lượng ở Trung Đông hứng thiệt hại.

Hồng Hạnh (Theo CNBC, Fox News)