Mỹ mất dấu hàng tỷ USD viện trợ quân sự cho Israel

Tổng thanh tra Lầu Năm Góc cho biết cơ quan này đã "theo dõi không đúng cách" hàng tỷ USD viện trợ quân sự cho Israel trong hơn một năm.

Trong báo cáo được công bố hôm 24/12, Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết tính đến tháng 11/2024, cơ quan này chỉ lưu giữ hồ sơ của 44% mặt hàng quốc phòng thuộc diện giám sát tăng cường, giảm đáng kể so với con số 69% trước khi xung đột Israel - Hamas bùng phát.

Mỹ đã viện trợ quân sự 13,4 tỷ USD cho Israel sau khi Hamas mở cuộc tấn công bất ngờ hồi tháng 10/2023.

Tổng thanh tra Lầu Năm Góc xác định Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, và Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng "đã không theo dõi đầy đủ các loại vật tư quân sự thuộc diện tăng cường giám sát".

Khói bốc lên từ Dải Gaza sau trận không kích ngày 8/10 của Israel. Ảnh: AP

Các quan chức Mỹ thừa nhận không thể theo dõi 4 triệu quả đạn thuộc 42 lô hàng trong giai đoạn tháng 10/2023-4/2024, do Israel đã dùng phần lớn số này trong loạt chiến dịch nhằm vào Dải Gaza.

Theo các điều tra viên, lỗ hổng trong giám sát đến từ hạn chế về nhân sự và thay đổi tình hình tại Israel. Họ cảnh báo những thiếu sót như vậy "làm tăng nguy cơ công nghệ vũ khí nhạy cảm của Mỹ rơi vào tay đối thủ".

"Nếu không theo dõi hiệu quả, những vật tư quân sự thuộc diện tăng cường giám sát có thể bị đối thủ của Mỹ thu được. Điều đó sẽ cho phép họ tiếp cận và hiểu trực tiếp về công nghệ vũ khí nhạy cảm, làm giảm lợi thế và tăng rủi ro cho Mỹ cùng các quốc gia đồng minh", báo cáo có đoạn.

CENTCOM từng gặp thách thức tương tự trong cuộc chiến tại Iraq năm 2013-2017, khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trỗi dậy và chiếm nhiều khu vực tại nước này cùng Syria.

Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí, được thông qua tháng 6/1976, yêu cầu giới chức Mỹ theo dõi trang thiết bị quân sự được bán hoặc cho nước ngoài thuê, thông qua các chương trình giám sát người dùng cuối.

Nguyễn Tiến (Theo Defense News, AFP, AP)